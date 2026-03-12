Страшнее всех — восьмизубый короед! Вредители уничтожают леса Латвии тысячами гектаров

По данным службы, больше всего повреждений было зафиксировано в Видземе - 2327 гектаров. В Центральном лесничестве пострадали леса на площади 1942 гектара, в Южном - 1906 гектаров, в Восточном - 1234 гектара, а в Курземском - 538 гектаров.

Главным вредителем остаётся восьмизубый короед. На его долю пришлось 99% всех повреждений, вызванных насекомыми.

Наиболее сильно пострадали еловые леса. Площадь повреждённых ельников составила 7023 гектара. Для сравнения, берёзовые леса были повреждены на 415 гектарах, а сосновые - на 287 гектарах.

«Повреждения еловых насаждений в 94% случаев были вызваны восьмизубым короедом», - сообщили в Государственной службе леса.

Помимо вредителей, значительную площадь лесов повредили ветер и бури. В 2025 году такие повреждения составили 892 гектара, или 11% всех зафиксированных случаев.

Всего в прошлом году Государственная служба леса выдала 6058 санитарных заключений на проведение работ в лесах общей площадью 7949 гектаров.