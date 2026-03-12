В Латвии уже побит температурный рекорд, установленный 12 марта

Предыдущий рекорд составлял +13,5 градусов и был установлен в 1997 году в Мерсрагсе.

Местный рекорд тепла был побит в десяти наблюдательных пунктах - метеостанциях Алуксне, Гулбене, Мадоне, Приекули, Резекне, Риге, Руиене, Скулте, Зилани и Зосени.

За один день температура воздуха в сети наблюдений LVĢMC колебалась от +2,8 градуса в порту Лиепаи до +13,3 градуса в Резекне.

За последние две недели температурные рекорды были побиты девять дней подряд, всего было побито 58 рекордов.

Утром в некоторых районах центральной и восточной части страны прошла гроза — первая в этом году. В целом по стране было зафиксировано несколько десятков ударов молнии, наибольшее количество — на юге Видземе, со стороны Мадоны.