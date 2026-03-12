«Пожизненное»: приговор по делу о теракте в «Крокусе»

Пожизненные сроки получили Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Суд признал их виновными в совершении теракта, содействии террористической деятельности, прохождении террористической подготовки и других преступлениях.

Каждому из осуждённых также назначен штраф в размере 990 тысяч рублей. Отбывать наказание они будут в колонии особого режима.

Пожизненные сроки назначены и 11 фигурантам дела, которых следствие считает пособниками. Среди них Умеджон и Мустаким Солиевы, Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Хамидов, Мухаммад Шарипзода, Якубджони Юсуфзода, Назримад Лутфуллои, Джумахон Курбонов, Хусен Медов и Джабраил Аушев.

Ещё четверо обвиняемых получили длительные сроки заключения — от 19 лет 11 месяцев до 22,5 года лишения свободы.

«Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Вилаят Хорасан" — афганское крыло террористической организации "Исламское государство"».

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошёл 22 марта 2024 года. Вооружённые люди ворвались в комплекс перед концертом группы «Пикник», открыли огонь по зрителям и сотрудникам, после чего подожгли здание.

В результате нападения погибли 150 человек. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что террористы действовали в интересах Украины.