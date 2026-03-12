«Пожизненное»: приговор по делу о теракте в «Крокусе»

Редакция PRESS 12 марта, 2026 16:37

Важно 0 комментариев

Второй Западный окружной военный суд в Москве 12 марта вынес приговор по делу о теракте в концертном комплексе «Крокус Сити Холл». Как сообщают российские СМИ, четверо непосредственных исполнителей нападения приговорены к пожизненному лишению свободы. Обэтом пишет DW.

Пожизненные сроки получили Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Суд признал их виновными в совершении теракта, содействии террористической деятельности, прохождении террористической подготовки и других преступлениях.

Каждому из осуждённых также назначен штраф в размере 990 тысяч рублей. Отбывать наказание они будут в колонии особого режима.

Пожизненные сроки назначены и 11 фигурантам дела, которых следствие считает пособниками. Среди них Умеджон и Мустаким Солиевы, Шахромджон Гадоев, Зубайдулло Исмоилов, Хусейн Хамидов, Мухаммад Шарипзода, Якубджони Юсуфзода, Назримад Лутфуллои, Джумахон Курбонов, Хусен Медов и Джабраил Аушев.

Ещё четверо обвиняемых получили длительные сроки заключения — от 19 лет 11 месяцев до 22,5 года лишения свободы.

«Ответственность за нападение взяла на себя группировка "Вилаят Хорасан" — афганское крыло террористической организации "Исламское государство"».
Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошёл 22 марта 2024 года. Вооружённые люди ворвались в комплекс перед концертом группы «Пикник», открыли огонь по зрителям и сотрудникам, после чего подожгли здание.

В результате нападения погибли 150 человек. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что террористы действовали в интересах Украины.

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

