150 евро на язык. В Эстонии будут платить призывникам за знание эстонского

Предполагается, что новые правила вступят в силу в январе 2027 года.

Министерство обороны напоминает, что с этого времени для прохождения срочной службы в Силах обороны Эстонии знание государственного языка на уровне B1 станет обязательным требованием.

Чтобы обеспечить равные возможности для молодых людей из разных регионов страны, государство предложит им бесплатные языковые курсы. Их будет организовывать Фонд интеграции. После прохождения обучения призывники смогут сдать экзамен на знание языка.

После успешного завершения курсов и сдачи экзамена призывнику выплатят до 150 евро, после чего он сможет приступить к прохождению срочной службы.

«Знание языка важно для безопасности и боеспособности подразделений», — заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

По его словам, новый законопроект направлен на то, чтобы молодые люди из разных регионов страны могли на равных условиях проходить военную службу.

Документ ранее был инициирован Комиссией Рийгикогу по государственной обороне.

При этом власти отмечают, что если призывник сможет доказать, что действительно изучает язык, но пока не достиг необходимого уровня, санкции применяться не будут.

По данным Министерства обороны, в прошлом году около 500 призывников не владели эстонским языком на уровне B1.