150 евро на язык. В Эстонии будут платить призывникам за знание эстонского

Редакция PRESS 12 марта, 2026 17:27

В Эстонии планируют выплачивать до 150 евро призывникам, которые перед поступлением на срочную службу смогут выучить эстонский язык до уровня B1. Такая мера предусмотрена законопроектом, который в четверг одобрило правительство страны.

Предполагается, что новые правила вступят в силу в январе 2027 года.

Министерство обороны напоминает, что с этого времени для прохождения срочной службы в Силах обороны Эстонии знание государственного языка на уровне B1 станет обязательным требованием.

Чтобы обеспечить равные возможности для молодых людей из разных регионов страны, государство предложит им бесплатные языковые курсы. Их будет организовывать Фонд интеграции. После прохождения обучения призывники смогут сдать экзамен на знание языка.

После успешного завершения курсов и сдачи экзамена призывнику выплатят до 150 евро, после чего он сможет приступить к прохождению срочной службы.

«Знание языка важно для безопасности и боеспособности подразделений», — заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.
По его словам, новый законопроект направлен на то, чтобы молодые люди из разных регионов страны могли на равных условиях проходить военную службу.

Документ ранее был инициирован Комиссией Рийгикогу по государственной обороне.

При этом власти отмечают, что если призывник сможет доказать, что действительно изучает язык, но пока не достиг необходимого уровня, санкции применяться не будут.

По данным Министерства обороны, в прошлом году около 500 призывников не владели эстонским языком на уровне B1.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

