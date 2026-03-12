Африка под камерой — страны континента потратили 2 млрд долларов на «системы слежки» из Китая!

Согласно новому исследованию, 11 африканских стран потратили более 2 млрд долларов на технологии слежения, разработанные китайскими компаниями.

Речь идёт о комплексных системах, которые включают:

— камеры видеонаблюдения

— распознавание лиц

— сбор биометрических данных

— отслеживание движения автомобилей

Такие системы часто продаются как часть проектов «умного города». Они должны помогать управлять трафиком, повышать безопасность и бороться с преступностью в быстро растущих мегаполисах.

Но исследователи предупреждают: вместе с безопасностью появляется и новый уровень наблюдения.

По данным доклада, больше всего инвестировала Нигерия — около $470 млн на установку примерно 10 тысяч «умных» камер.

В Египте установлено около 6 тысяч камер, а в Алжире и Уганде — примерно по 5 тысяч.

В среднем каждая страна вложила около $240 млн, причём многие проекты финансировались кредитами китайских банков.

Эксперты отмечают, что во многих странах внедрение технологий происходит быстрее, чем появляется законодательство, регулирующее хранение и использование данных.

Правозащитники предупреждают, что подобные системы могут использоваться не только для борьбы с преступностью, но и для наблюдения за активистами, журналистами и участниками протестов.

В докладе говорится, что пока нет убедительных доказательств того, что такие системы существенно снижают уровень преступности.

При этом сами технологии продолжают активно внедряться — особенно в крупных городах, где власти ищут новые инструменты управления растущими мегаполисами.

И чем больше камер появляется на улицах, тем чаще возникает вопрос: где проходит граница между безопасностью и наблюдением.