Африка под камерой — страны континента потратили 2 млрд долларов на «системы слежки» из Китая!

Редакция PRESS 12 марта, 2026 17:27

Всюду жизнь 0 комментариев

По всему африканскому континенту быстро распространяются системы наблюдения на основе искусственного интеллекта — и это уже вызывает серьёзные споры.

Согласно новому исследованию, 11 африканских стран потратили более 2 млрд долларов на технологии слежения, разработанные китайскими компаниями.

Речь идёт о комплексных системах, которые включают:

— камеры видеонаблюдения
— распознавание лиц
— сбор биометрических данных
— отслеживание движения автомобилей

Такие системы часто продаются как часть проектов «умного города». Они должны помогать управлять трафиком, повышать безопасность и бороться с преступностью в быстро растущих мегаполисах.

Но исследователи предупреждают: вместе с безопасностью появляется и новый уровень наблюдения.

По данным доклада, больше всего инвестировала Нигерия — около $470 млн на установку примерно 10 тысяч «умных» камер.

В Египте установлено около 6 тысяч камер, а в Алжире и Уганде — примерно по 5 тысяч.

В среднем каждая страна вложила около $240 млн, причём многие проекты финансировались кредитами китайских банков.

Эксперты отмечают, что во многих странах внедрение технологий происходит быстрее, чем появляется законодательство, регулирующее хранение и использование данных.

Правозащитники предупреждают, что подобные системы могут использоваться не только для борьбы с преступностью, но и для наблюдения за активистами, журналистами и участниками протестов.

В докладе говорится, что пока нет убедительных доказательств того, что такие системы существенно снижают уровень преступности.

При этом сами технологии продолжают активно внедряться — особенно в крупных городах, где власти ищут новые инструменты управления растущими мегаполисами.

И чем больше камер появляется на улицах, тем чаще возникает вопрос: где проходит граница между безопасностью и наблюдением.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка
Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Новости Латвии 17:59

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Животные 17:41

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

Важно 17:35

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Новости Латвии 17:31

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Важно 17:25

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Новости Латвии 17:21

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

Важно 17:19

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

