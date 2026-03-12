Африка под камерой — страны континента потратили 2 млрд долларов на «системы слежки» из Китая!

Согласно новому исследованию, 11 африканских стран потратили более 2 млрд долларов на технологии слежения, разработанные китайскими компаниями.
Речь идёт о комплексных системах, которые включают:
— камеры видеонаблюдения
— распознавание лиц
— сбор биометрических данных
— отслеживание движения автомобилей
Такие системы часто продаются как часть проектов «умного города». Они должны помогать управлять трафиком, повышать безопасность и бороться с преступностью в быстро растущих мегаполисах.
Но исследователи предупреждают: вместе с безопасностью появляется и новый уровень наблюдения.
По данным доклада, больше всего инвестировала Нигерия — около $470 млн на установку примерно 10 тысяч «умных» камер.
В Египте установлено около 6 тысяч камер, а в Алжире и Уганде — примерно по 5 тысяч.
В среднем каждая страна вложила около $240 млн, причём многие проекты финансировались кредитами китайских банков.
Эксперты отмечают, что во многих странах внедрение технологий происходит быстрее, чем появляется законодательство, регулирующее хранение и использование данных.
Правозащитники предупреждают, что подобные системы могут использоваться не только для борьбы с преступностью, но и для наблюдения за активистами, журналистами и участниками протестов.
В докладе говорится, что пока нет убедительных доказательств того, что такие системы существенно снижают уровень преступности.
При этом сами технологии продолжают активно внедряться — особенно в крупных городах, где власти ищут новые инструменты управления растущими мегаполисами.
И чем больше камер появляется на улицах, тем чаще возникает вопрос: где проходит граница между безопасностью и наблюдением.