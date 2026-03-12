Осторожно! Сезон ям в разгаре! В среднем в яму «влетают» на 660 евро

Чаще всего страдают колёса, диски и элементы подвески. По данным страховщика, средний размер компенсации в таких случаях сейчас составляет 660 евро. При этом самый дорогой ремонт после попадания автомобиля в яму обошёлся владельцу более чем в 6000 евро.

«Если видно, что дорога находится в плохом состоянии, следует ехать особенно осторожно - выбоины чаще появляются на участках, где покрытие уже ранее было повреждено», - объясняет представитель страховщика Угис Иевиньш.

Эксперт советует весной по возможности выбирать дороги с более качественным покрытием. Также важно соблюдать дистанцию: едущая впереди машина может закрывать обзор, из-за чего водитель поздно замечает выбоину.

Большую роль играет и освещение автомобиля. Исправные фары помогают вовремя заметить повреждения дорожного покрытия в тёмное время суток.

«Слишком низкое давление увеличивает риск повредить шину и диск, а слишком высокое хуже амортизирует удар - тогда могут пострадать и элементы подвески», - поясняет руководитель направления KASKO в BALTA.

Специалисты рекомендуют регулярно проверять давление в шинах и поддерживать его на уровне, указанном производителем автомобиля. Это снижает риск дорогого ремонта после удара о дорожную яму.