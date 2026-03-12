27 500 евро штрафа. Суд вынес приговор за спиливание марупского дуба

Дело было рассмотрено после того, как прокурор и обвиняемый заключили соглашение о признании вины и наказании.

Следствие установило, что мужчина действовал в составе группы по предварительному сговору с другими лицами, уголовные процессы в отношении которых выделены в отдельное производство.

Для осуществления незаконной вырубки дуба в Марупе мужчина приобрёл детали для бензопилы — направляющую шину, цепь и ведущую звёздочку — и передал их другим участникам группы.

26 октября 2022 года он вместе с одним из соучастников приехал в Марупе и припарковал автомобиль на стоянке с видом на участок, где рос охраняемый дуб. Один из участников проверял, нет ли препятствий для совершения преступления, а осуждённый наблюдал за окружающей обстановкой у автомобиля.

В это время другой член группы с помощью бензопилы спилил дуб.

Незаконная вырубка уничтожила охраняемый природный объект и нанесла государству ущерб в размере 27 500 евро.

Ранее суд также вынес приговор бывшей руководительнице строительного управления Марупского края Айде Скалберге. Она была признана виновной в халатном исполнении служебных обязанностей при выдаче разрешения на строительство рядом с охраняемым дубом.

Суд назначил ей штраф 7800 евро и обязал выплатить 11 088 евро компенсации за ущерб окружающей среде.