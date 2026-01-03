Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Рестораны Латвии входят в новый год с пустыми залами

3 января, 2026

Начало 2026 года для общепита будет проблемным, заявил агентству LETA руководитель Латвийской ассоциации ресторанов Янис Йензис. По его словам, клиентов на всех не хватает: январь и февраль традиционно несезонные, туристов мало, а цены на энергоресурсы остаются высокими.

Йензис приветствовал намерение Латвийского агентства инвестиций и развития вернуться к туристическим показателям 2019 года, но указал на главную дыру: бюджет туристического маркетинга сокращается, и отрасль не видит реального обеспечения этих планов. Он подчеркнул, что бизнесу не хватает среднесрочного планирования - ясности по приоритетным рынкам и финансированию их освоения.

Еще одна боль - дефицит крупных международных мероприятий в Риге и Латвии и слабый, несвоевременный маркетинг уже существующих событий. При этом он положительно оценил работу отдельных частных организаторов, например Рижского марафона, который привлекает иностранных спортивных туристов.

Ассоциация увязывает проблемы общепита с туризмом и транспортной связанностью. В Риге по-прежнему нет паромного сообщения с другими странами, хотя Tallink раньше выполнял регулярные рейсы в Стокгольм и во время пандемии - в Хельсинки, и эти направления были востребованы, но так и не вернулись. На фоне этого сокращаются и авиаперевозки: airBaltic все больше фокусируется на транзите, а не на привлечении туристов в Ригу.

