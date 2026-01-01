Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Когда мы ищем общее — находим. Но когда ищем друг в друге врага…» Новогоднее обращение президента (6)

© LETA 1 января, 2026 16:12

6 комментариев

Основой безопасности Латвии являются взаимное доверие, ответственность общества и ежедневный личный выбор каждого человека, подчеркнул в новогоднем выступлении президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Он отметил, что 2025 год принес как надежды, так и опасения, однако тем, кто верил и работал в сотрудничестве с другими, удалось достичь поставленных целей.

Президент выразил гордость достижениями уходящего года, упомянув, в частности, "поток, который увел дальше, чем ожидалось", проведение Праздника песни и танца детей и молодежи, а также успехи латвийских спортсменов.

Ринкевич подчеркнул, что совместная работа и взаимная поддержка позволяют достигать большего, тогда как ненависть ослабляет общество. По его словам, безопасность государства начинается с отношения человека к себе и окружающим и с ежедневного личного выбора, включая заботу о собственной безопасности и безопасности других.

"У нас получается, когда мы работаем вместе. Когда мы ищем общее — мы его находим. И остаёмся с пустыми руками, когда ищем друг в друге врага, - сказал Эдгар Ринкевич. - Этот год научил нас тому, что в первую очередь нужно доверять самим себе. Что не кто-то другой, а мы сами определяем свою жизнь и жизнь нашего государства".

Президент призвал жителей быть ответственными, не оставаться равнодушными и небольшими шагами укреплять взаимное доверие по всей Латвии и за ее пределами.

В завершение обращения Ринкевич выразил уверенность, что следующий год будет хорошим, если люди будут действовать добросовестно и ответственно, и пожелал жителям Латвии взаимного доверия и любви в 2026 году.

Комментарии (6)
«Отношение криминальное»: внучка пациентки жалуется на условия в больнице
«Отношение криминальное»: внучка пациентки жалуется на условия в больнице

Жилец квартиры на улице Баускас, где взорвался газ, был одиноким пенсионером — ЛТВ
Жилец квартиры на улице Баускас, где взорвался газ, был одиноким пенсионером — ЛТВ

Новые тарифы и повышение «минималки» — что ожидает латвийцев уже сегодня!
Новые тарифы и повышение «минималки» — что ожидает латвийцев уже сегодня!

Трамп: мы будем решать, что дальше делать с Венесуэлой. Что известно о захвате Мадуро (6)

6 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что Вашингтон будет принимать решения о том, что дальше делать с Венесуэлой после того, как президента страны Николаса Мадуро захватили и вывезли из страны. 

Читать
Ночью в Латвию вернётся мороз; а что будет днём в воскресенье? (6)

6 комментариев

Согласно прогнозам латвийских метеорологов, ночью будет преимущественно облачно, во многих местах ожидается небольшой снег, местами на юго-западе облака временами принесут сильные снегопады и снежный покров вырастет на 2-4 см.

Читать

«Отношение криминальное»: внучка пациентки жалуется на условия в больнице (6)

6 комментариев

Не секрет, что иногда в медучреждениях близким пожилых людей заявляют: "А что вы хотите, всё-таки возраст..." Другой вопрос, какова причина этого: нежелание лечить, отсутствие эмпатии или совести либо действительно отсутствие возможностей вылечить человека? 

Читать

Андрей Козлов: когда на латвийских трамваях появятся флаги Венесуэлы? (6)

6 комментариев

Двойные стандарты мировой политики: почему одних агрессоров мы осуждаем, а других — оправдываем? Комментирует политик и предприниматель Андрей Козлов.

Читать

Уехала в Италию накануне Рождества и пропала: разыскивается Диана Кудерова (6)

6 комментариев

Сотрудники Рижского Восточного управления Рижского регионального управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Диану Кудерову 1959 года рождения. Последний раз она выходила на связь с родственниками 31 декабря 2025 года, о её местонахождении ничего не известно. Возможно, женщина имеет проблемы со здоровьем.

Читать

Латвия передаст Украине 21 авто, в том числе внедорожник класса люкс Lincoln Navigator (6)

6 комментариев

МВД Латвии подготовил постановление правительства об очередной передаче Украине автомашин, конфискованных у пьяных водителей и по другим уголовным делам. Это целый автопарк - 21 автомобиль, в том числе люксовый внедорожник Lincoln Navigator 22-летней давности.

Читать

«Испугался климата»: последствия бури для отдельно взятого балкона (6)

6 комментариев

В Латвии балконы во многоквартирных домах часто бывают в гораздо худшем состоянии, чем сами эти дома, но их ремонты всё время откладываются, как сказали в программе Латвийского радио Kā labāk dzīvot представители Rīgas namu pārvaldnieks - директор управления по обеспечению услуг Юрий Тукиш, инженер-строитель Артур Вейсс - и заведующий технической частью Liepājas namu apsaimniekotājs Алдис Лаздиньш.

Читать