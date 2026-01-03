Иябс: бюджет ЕС в 2026 году станет полем тяжелых сделок

По словам Иябса, именно в 2026 году ожидаются ключевые развилки по будущему бюджету, который к 2027 году должен быть во многом согласован. Он предупреждает, что переговоры будут сложными из-за набора конфликтующих интересов и «пакетов упрощения» регулирования, которые в Европарламенте уже стали линией раскола между сторонниками ускорения роста и защитниками ранее принятых климатических и экологических целей.

Отдельная тема - как платить за безопасность. Иябс обращает внимание, что в отличие от механизма NextGenerationEU времен COVID-19, где значительная часть средств шла в виде грантов, нынешние оборонные инструменты опираются в основном на заимствования, которыми страны могут пользоваться или нет. При этом высокий госдолг ряда государств ЕС, по его оценке, ставит вопрос об устойчивости такого подхода.

Говоря об отношениях ЕС и США, Иябс отмечает, что сотрудничество в НАТО сохраняется, а США остаются вовлечены в украинскую повестку, но новая американская администрация все чаще смотрит на Европу как на соперника, а не как на гарантированного союзника. Для Латвии в 2026 году среди ключевых задач он называет выравнивание прямых выплат фермерам и защиту кохезионного финансирования с акцентом на более продуктивное использование средств. В личных приоритетах Иябса - работа по бюджету и увеличение финансирования программы «Апварснис» по науке и инновациям как минимум до 175 млрд евро, а также снижение бюрократической нагрузки в оборонной индустрии.