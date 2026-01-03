Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Иябс: бюджет ЕС в 2026 году станет полем тяжелых сделок

3 января, 2026

Депутат Европарламента Ивар Иябс (LA) заявил агентству LETA, что 2026 год пройдет под знаком тяжелых переговоров о следующем многолетнем бюджете ЕС. На фоне войны, развязанной Россией против Украины, приоритетом для Европы останется безопасность, а не экономика, и это будет напрямую влиять на бюджетные решения.

По словам Иябса, именно в 2026 году ожидаются ключевые развилки по будущему бюджету, который к 2027 году должен быть во многом согласован. Он предупреждает, что переговоры будут сложными из-за набора конфликтующих интересов и «пакетов упрощения» регулирования, которые в Европарламенте уже стали линией раскола между сторонниками ускорения роста и защитниками ранее принятых климатических и экологических целей.

Отдельная тема - как платить за безопасность. Иябс обращает внимание, что в отличие от механизма NextGenerationEU времен COVID-19, где значительная часть средств шла в виде грантов, нынешние оборонные инструменты опираются в основном на заимствования, которыми страны могут пользоваться или нет. При этом высокий госдолг ряда государств ЕС, по его оценке, ставит вопрос об устойчивости такого подхода.

Говоря об отношениях ЕС и США, Иябс отмечает, что сотрудничество в НАТО сохраняется, а США остаются вовлечены в украинскую повестку, но новая американская администрация все чаще смотрит на Европу как на соперника, а не как на гарантированного союзника. Для Латвии в 2026 году среди ключевых задач он называет выравнивание прямых выплат фермерам и защиту кохезионного финансирования с акцентом на более продуктивное использование средств. В личных приоритетах Иябса - работа по бюджету и увеличение финансирования программы «Апварснис» по науке и инновациям как минимум до 175 млрд евро, а также снижение бюрократической нагрузки в оборонной индустрии.

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что Вашингтон будет принимать решения о том, что дальше делать с Венесуэлой после того, как президента страны Николаса Мадуро захватили и вывезли из страны. 

Согласно прогнозам латвийских метеорологов, ночью будет преимущественно облачно, во многих местах ожидается небольшой снег, местами на юго-западе облака временами принесут сильные снегопады и снежный покров вырастет на 2-4 см.

Не секрет, что иногда в медучреждениях близким пожилых людей заявляют: "А что вы хотите, всё-таки возраст..." Другой вопрос, какова причина этого: нежелание лечить, отсутствие эмпатии или совести либо действительно отсутствие возможностей вылечить человека? 

Двойные стандарты мировой политики: почему одних агрессоров мы осуждаем, а других — оправдываем? Комментирует политик и предприниматель Андрей Козлов.

Сотрудники Рижского Восточного управления Рижского регионального управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Диану Кудерову 1959 года рождения. Последний раз она выходила на связь с родственниками 31 декабря 2025 года, о её местонахождении ничего не известно. Возможно, женщина имеет проблемы со здоровьем.

МВД Латвии подготовил постановление правительства об очередной передаче Украине автомашин, конфискованных у пьяных водителей и по другим уголовным делам. Это целый автопарк - 21 автомобиль, в том числе люксовый внедорожник Lincoln Navigator 22-летней давности.

В Латвии балконы во многоквартирных домах часто бывают в гораздо худшем состоянии, чем сами эти дома, но их ремонты всё время откладываются, как сказали в программе Латвийского радио Kā labāk dzīvot представители Rīgas namu pārvaldnieks - директор управления по обеспечению услуг Юрий Тукиш, инженер-строитель Артур Вейсс - и заведующий технической частью Liepājas namu apsaimniekotājs Алдис Лаздиньш.

