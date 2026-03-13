«Связался с министром обороны ОАЭ!» Спрудс горд: Латвия стала державой дронов

TV24 13 марта, 2026 14:10

«Мы являемся державой дронов, нашими дронами заинтересовались и страны Ближнего Востока. Со мной связывался министр обороны Объединённых Арабских Эмиратов», — заявил министр обороны Андрис Спрудс («Прогрессивные») в программе TV24 «Nedēļa. Post scriptum».

Говоря о конфликте на Ближнем Востоке, его влиянии на Латвию и безопасность страны, министр подчеркнул, что Латвия может гордиться тем, что стала «дроновой державой».

«Мы развили наши возможности в сфере дронов. У нас есть много того, чего нет у других стран. Например, у нас есть Центр компетенций автономных систем, который занимается развитием дронов. У нас есть уникальная испытательная среда на полигоне Селия, мы инвестировали средства в развитие дронов, и я не постесняюсь сказать, что мы — держава дронов!

Мы пришли к тому, что у нас сформировалась мощная индустрия дронов. Нашими дронами заинтересовались и страны Ближнего Востока. Я связывался с министром обороны Объединённых Арабских Эмиратов, и мы договорились рассмотреть возможности потенциальной передачи некоторых наших перехватывающих дронов на Ближний Восток, чтобы помочь противостоять угрозе со стороны Ирана.

При этом мы не должны терять собственные оборонные возможности, потому что нам одновременно нужно заботиться о том, чтобы ни в коем случае не ослабить нашу обороноспособность», - заявил министр.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Новости Латвии 18:45

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Молодежь не хочет работать до дремучей старости: на пенсию уже до 50 лет

Большинство жителей Латвии хотели бы выйти на пенсию раньше установленного законом пенсионного возраста. Это желание особенно выражено среди молодежи (18-29 лет): 25% хотели бы выйти на пенсию до 50 лет, а 26% - в возрасте от 50 до 55 лет. Лишь 9% жителей Латвии были бы готовы продолжать работать до пенсионного возраста, даже если бы у них была возможность выйти на пенсию раньше, свидетельствует опрос SEB банка и Norstat Latvia.

