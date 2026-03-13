«Связался с министром обороны ОАЭ!» Спрудс горд: Латвия стала державой дронов

Говоря о конфликте на Ближнем Востоке, его влиянии на Латвию и безопасность страны, министр подчеркнул, что Латвия может гордиться тем, что стала «дроновой державой».

«Мы развили наши возможности в сфере дронов. У нас есть много того, чего нет у других стран. Например, у нас есть Центр компетенций автономных систем, который занимается развитием дронов. У нас есть уникальная испытательная среда на полигоне Селия, мы инвестировали средства в развитие дронов, и я не постесняюсь сказать, что мы — держава дронов!

Мы пришли к тому, что у нас сформировалась мощная индустрия дронов. Нашими дронами заинтересовались и страны Ближнего Востока. Я связывался с министром обороны Объединённых Арабских Эмиратов, и мы договорились рассмотреть возможности потенциальной передачи некоторых наших перехватывающих дронов на Ближний Восток, чтобы помочь противостоять угрозе со стороны Ирана.

При этом мы не должны терять собственные оборонные возможности, потому что нам одновременно нужно заботиться о том, чтобы ни в коем случае не ослабить нашу обороноспособность», - заявил министр.