Почему Латвией управляют серости и слабаки, как нам вернуть яркие личности: Марис Краутманис

Когда в 1993 году был избран 5-й Сейм, все 100 депутатов были яркими, известными среди народа личностями. Среди депутатов были музыканты, актеры, писатели, врачи, чья компетентность в написании законов, возможно, не была на высоте, но это были личности. В то время также наблюдалось странное слияние представителей Тримды и «хороших коммунистов» в партии “Latvijas ceļš”, но и этих людей народ хорошо знал. 5-й Сейм — легенды, достойные представители. Среди них были и депутаты, в сердцах которых были Кремль и СССР, но и они были хорошо известны.

Пропорциональная система была хороша, но теперь исчерпала себя.

Восстановление Конституции и избирательного законодательства в том виде, в котором они существовали до 1934 года, было правильным решением — оно обеспечило преемственность конституционных основ Латвийской Республики, и избирательный закон был восстановлен в его первоначальном виде.

До переворота Улманиса и советской оккупации была восстановлена ​​пропорциональная система парламентских выборов с одной поправкой. Чтобы предотвратить ужасную довоенную фрагментацию Сейма, был введен 4-процентный барьер для списков. В 1995 году этот барьер был повышен до 5%.

Мы живем с этой избирательной системой уже 30 лет, и поначалу она работала безупречно.

Однако с каждым последующим Сеймом качество депутатов медленно и постепенно снижалось, пока в последних трех созывах нельзя было сказать, что кадровый потенциал парламента демонстрирует признаки деградации и вырождения. Широкая общественность может знать 10-20 депутатов Сейма. Кто эти другие мужчины и женщины, молодые люди, и к какой партии они принадлежат? Они не выходят на трибуну, чтобы что-либо сказать, и не вносят никаких предложений. Они участвуют в процессе голосования только нажатием кнопок. Это относится ко всем силам — не только к оппозиции, но и к действующей власти.

Если игра становится скучной, правила меняются.

Результаты работы последних парламентов весьма скромны – в условиях конкуренции в Европейском союзе макроэкономические и экономические показатели Латвии находятся на самом низком или даже последнем месте. Латвия также значительно отстает от Литвы и Эстонии почти по всем секторам и показателям.

В спорте, чтобы сделать игру интереснее, правила на протяжении истории претерпевали изменения: в футболе вратарю запрещено поднимать мяч, если его отбросил игрок его же команды; в баскетболе были введены трехочковые броски; в НБА была запрещена зонная защита; в регби за тачдаун начисляется 5 очков, а не 4, как это было до 1992 года, и так далее.

Возможно, пришло время изменить правила проведения выборов в латвийский Сейм, чтобы политический процесс ожил и вырвался из утомительной рутины, когда партийные «локомотивы» запускаются, таща за собой почти случайных прохожих?

Практически перед каждыми выборами рождается новая сила, но всегда присутствует один и тот же сценарий — новая сила быстро теряет свою силу и вписывается в общую картину, либо вовсе вытесняется из политики. За лидерами новой силы следует целая вереница «серых людей», которые либо исчезают, либо поглощаются существующей политической средой.

Недовольство существующей пропорциональной системой назревало с 1990-х годов, но правящие партии всегда отказывались от ее изменения.

Пропорциональная система имеет свои недостатки, и, что наиболее важно, из-за 5-процентного барьера очень большая часть электората остается без представительства — все, кто голосовал за партии, не прошедшие в Сейм, зря потратили свой голос. И, конечно же, уже упомянутое несчастье заключается в том, что лидеры списков тащат за собой персонажей, которые, возможно, не достойны называться представителями народа.

Не существует систем без недостатков. Но, по крайней мере, стоит попробовать.

Любая другая избирательная система также имеет свои недостатки. Однако, поначалу, по крайней мере, в первые несколько созывов Сейма, изменения могли бы оказать скорее положительный эффект. С изменением избирательной системы появилась бы надежда на то, что в политику придет «свежая кровь», появятся новые веяния, новый взгляд на вещи.

Появление выдающегося театрального режиссера Алвиса Херманиса с идеей «беспартийной системы» было очень многообещающим. Херманис предложил другую избирательную систему — систему передаваемого голоса. В этом варианте не было бы партийных списков, а только имена кандидатов. Кроме того, избиратель мог бы даже вписать любые имена, которые ему нравятся, — составить свой собственный список. Латвия была бы быть разделена на 17 или 20 избирательных округов. Избиратели не были бы привязаны к одному округу, а могли бы пойти и проголосовать в любом округе по своему желанию.

Таким образом, появилась бы надежда, что в парламент смогут попасть и люди, не принадлежащие ни к какой партии, но обладающие высокой репутацией, уважением и, возможно, приносящие пользу всей стране. Это могло бы улучшить качество существующего политического спектра.

Предложение Херманиса не требует внесения поправок в Конституцию, поскольку эта система также является пропорциональной и не противоречит Конституции, которая гласит, что Сейм должен избираться по пропорциональной системе.

Предложенная выше идея очень похожа на систему, действующую в Ирландии с 1920-х годов.

Здесь тоже есть проблемы. Нам следует на время забыть о каком-либо цифровом подсчете голосов, пока компьютеры не будут дополнительно обучены. Списки кандидатов в Ирландии представляют собой почти метровый лист бумаги, и голоса приходится подсчитывать вручную. Ни избирательная комиссия, ни компьютер не способны распознать всевозможные пометки, которые обычно делают избиратели в списках. В результате большая часть бюллетеней признается недействительной.

Ирландская избирательная система исторически возникла потому, что Ирландия представляла собой «пороховую бочку» противостояния между католической и протестантской общинами. Католические священники не могли официально участвовать в политических партиях, а мятежные организации не могли регистрироваться и участвовать в политической жизни, поэтому был изобретен способ обойти эти препятствия. Таким образом, лица, формирующие общественное мнение, могли попасть в парламент и участвовать в политическом процессе.

В любом случае, в современной Ирландии люди не жалуются на избирательную систему — им приходится засовывать огромные листы бумаги в урны для голосования, и это единственное неудобство, которое они испытывают. В Ирландии существует убеждение, что те, кого они выбрали, действительно лучшие, и других победителей выборов быть не может.

Ирландская система не разрушает партии — по меньшей мере 70% избранных кандидатов, как правило, являются кандидатами, инициированными и поддерживаемыми определённой партией.

Для Латвии создание избирательной системы, позволяющей обходить ограничения, налагаемые иностранными державами, не имеет значения, однако некоторые члены парламента могли бы избираться таким образом без официальной принадлежности к какой-либо партии и ее списку.

Партийные списки вынуждают избирателей выбирать «меньшее зло», но с помощью мобильной системы голосования они могли бы выбрать «большее благо» — так рекламируется предложение движения «Нет партиям».

Ряд партий обещают перемены.

В программах нескольких партий также прозвучали и другие идеи. Партия "Единый список — Латвийская зелёная партия, Латвийская ассоциация регионов, Лиепайская партия" обещает смешанную избирательную систему, в которой «депутаты будут напрямую подотчётны избирателям своих округов». Партия «Латвия прежде всего» также предлагает ввести смешанную избирательную систему, а партия «Стабильности!» выступает за мажоритарную систему.

Смешанная система — это система, при которой половина членов избирается пропорционально, а другая половина — по одномандатным округам. Такая система существует в Литве в Сейме и на местных выборах. Это очень сложная система. На последних местных выборах некоторым избирателям пришлось вернуться и проголосовать во второй раз, потому что в ряде одномандатных округов ни один кандидат не набрал достаточного количества голосов, и пришлось проводить второй тур выборов.

Система, основанная на доминировании большинства?

Янис Урбанович, лидер партии «Сасканя», не прошедшей в Сейм, но являющийся политиком с огромным опытом и в настоящее время наиболее активным сторонником изменения избирательной системы, также выступает за мажоритарную избирательную систему.

«Очевидно, что нынешняя пропорциональная избирательная система не способна обеспечить избрание в Сейм действительно самых способных, умных, дальновидных и патриотичных граждан страны, способных переломить траекторию неудач страны».

Главный недостаток пропорциональной избирательной системы — безличная ответственность. Избиратель голосует за список, а не за конкретного кандидата. Следовательно, нет конкретного депутата, от которого он мог бы потребовать ответственности, которому мог бы поручить конкретные задачи и которого, при необходимости, мог бы наказать отзывом или отстранением от должности на следующих выборах», — считает Урбанович . В октябре с ним взяло интервью издание «nra.lv».

Урбанович говорит: «На выборах в меньшинстве, когда конкуренты в каждом округе напрямую соревнуются друг с другом, невозможно спрятаться за кем-то одним. Как бы вам ни нравился лидер партии в далекой Риге, вы хотите видеть его в своем муниципалитете.

В системе Айзпуте побеждает сильнейший кандидат с лучшим предложением. Эта система устраняет принцип «вагончика», когда один лидер затаскивает в Сейм десять неизвестных кандидатов — механических нажимателей на кнопки, не имеющих собственного мнения. Они зависят не от избирателя, а от иерархии своей партии. Если кандидат получил место в парламенте в рамках программы своей партии, пройдя индивидуальный избирательный процесс, политический ландшафт в Сейме немедленно меняется. Депутату приходится бороться за своего избирателя, и каждый может что-то потерять.

Политик считает, что популисты и мошенники различного калибра, которые время от времени попадают в парламент со скандальными кампаниями и «случайными кандидатами, найденными в телефонной книге», не смогут победить на мажоритарных выборах. Для получения значимого представительства партиям необходимо набирать опыт, тщательно отбирать каждого кандидата, готовить их к работе представителя народа, постоянно просвещать перемены, совершенствовать и дорабатывать свои программы. Обществу нужны именно такие – активные партии, реализующие ответственную политику.

Для перехода к мажоритарной системе потребуются поправки к Конституции или даже референдум.

Как вступить в партию — как вляпаться в неприятности?

Проблема для выборных институтов заключается не только в избирательной системе. Хотя полная статистика на уровне Европейского союза давно не ведется, можно с уверенностью сказать, что Латвия является лидером ЕС по уровню участия граждан в политических партиях. В Латвии партии составляют не более 1,25% от числа имеющих право голоса избирателей, в то время как, например, в Эстонии этот показатель составляет 4,5%. Кроме того, количество партий также играет роль.

Число членов партий в Латвии за последние три-четыре года сократилось еще больше — с примерно 27 тысяч до 23 тысяч. Более 10 лет назад было проведено исследование, показавшее, что в Австрии в партиях состоит 17% населения, в Финляндии — 8%, в Греции — 7%, в Болгарии — 5,5%, в Швейцарии — 4,5%, в Литве — 3%.

Со временем, по какой-то причине, особенно в Латвии, у значительной части общества сформировалось мнение, что партии и политика — это нечто нечистое, подозрительное и темное, чем честный человек не должен заниматься. Вследствие этого, участие общественности в политике минимально, а значит, и конкуренция слаба, как следствие, парламент и правительство тоже слабы. К сожалению, работа Херманиса «Без партий» еще больше подпитывает это предубеждение, поскольку априори считается, что партии — зло.

Поэтому население и партии находятся далеко друг от друга, и каждый живет своей жизнью. В качестве имитации участия общественности здесь ловко функционирует ряд неправительственных организаций, которые по сути являются лишь инструментом пропаганды одной либеральной политической силы.

Кроме того, были приняты законы, которые в самой основе подавляют желание участвовать в партийной и политической жизни. При открытии банковского счета, заключении любых договорных отношений или даже просто отвечая на вопросы социологического исследования, часто можно услышать вопрос: «Вы политически значимая личность?» И может случиться так, что политически значимой личности будет отказано в определенных видах деятельности, связанных с ее деньгами. В число политически значимых лиц входят и родственники политиков, и, к счастью, даже домашние животные. Еще хуже обстоят дела у государственных служащих — их сводные братья и сестры также будут считаться политически значимыми.

Политически значимый человек должен испытывать разочарование от того, что он им стал — вступление в партию воспринимается почти как шаг в выгребную яму. Легко шагнуть, трудно выбраться. Даже мажоритарная избирательная система не помогает избежать клейма политически значимого человека, поскольку избранный депутат и так приобретает этот статус.

Слово «партия» следует реабилитировать, а не дискредитировать. Люди должны активнее участвовать в партийной жизни, чтобы внутри партий могла развиваться конкуренция, а наиболее активные и профессиональные должны занимать руководящие должности и входить в списки кандидатов. Политики, не находящиеся у власти, выступают за изменение избирательной системы, но правящим силам тоже следует об этом задуматься, потому что бездействие вряд ли разумно — они вредят сами себе.