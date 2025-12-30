Разве мы все уже забыли всю эту глупость DEI, открытые границы, полицейские машины, окрашенные в цвета радуги, BLM и всю остальную чепуху? Разве никто не помнит роскошный кабинет министров Байдена, в том числе помощника министра здравоохранения США Рэйчел Левин — пожилую «старуху» в юбке с адмиральским мундиром? Разве мы забыли команду Байдена, которому нельзя было бы доверить управление местным Dairy Queen, не говоря уже о стране (это не мои слова, а Джо Рогана).

Разве мы забыли о безумии USAID и НПО? Неужели никто не следит за тем, что сейчас происходит в Миннеаполисе, где сомалийские иммигранты (всего около 100 тысяч) с разрешением «велкомистов» за последние годы «выкачали» из федерального и государственного бюджета больше денег, чем ВВП самой Сомали?

Я понимаю, что не все здесь могут это оценить, тем более те, кто не имел возможности прожить в США 10 лет, но многие здесь не осознают, насколько близко США были к тому, чтобы потерять себя навсегда...

А что касается Латвии — разве не Трамп был тем, кто уже в первый срок призвал страны-члены НАТО увеличить расходы на оборону? Разве не он предупреждал Германию не только о последствиях продолжения закупок российских энергоресурсов, но и о влиянии «зеленого курса» и иммиграции на ее экономику? И фактически продолжает делать это и сегодня... Разве это он покупал российскую нефть и газ, тем самым финансируя войну, или все-таки это делала сама Европа?

Кстати, я никогда не понимал, что заставляет нас думать, что они (США) нам что-то должны? США находятся примерно в 8000 км от Украины. Какая польза среднестатистическому жителю США в Айове, Монтане или Миссисипи от того, что происходит или не происходит в Украине? Никакой. Можно критиковать то, как он ведет переговоры, но нельзя недооценивать то, что он выступает за мир!

Очень хотелось бы увидеть наших возмущенных критиков на месте Трампа. В комментариях вы можете написать, как именно вы добились бы безоговорочной капитуляции России... возвращения территории Донбасса и т. д.

GoTrump!"