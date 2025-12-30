Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Каждый день благодарю за то, что Трамп является президентом США»: Криштопанс jr.

30 декабря, 2025

Латышские СМИ

"Я каждый день благодарю за то, что Трамп является президентом США. По многим причинам. Но для удобства дискуссии разделим эту тему на две части: кто он для мира и, в первую очередь, для Америки, и кто он для нас, - пишет Криспа Криштопанс на портале Pietiek.

Разве мы все уже забыли всю эту глупость DEI, открытые границы, полицейские машины, окрашенные в цвета радуги, BLM и всю остальную чепуху? Разве никто не помнит роскошный кабинет министров Байдена, в том числе помощника министра здравоохранения США Рэйчел Левин — пожилую «старуху» в юбке с адмиральским мундиром? Разве мы забыли команду Байдена, которому нельзя было бы доверить управление местным Dairy Queen, не говоря уже о стране (это не мои слова, а Джо Рогана).

Разве мы забыли о безумии USAID и НПО? Неужели никто не следит за тем, что сейчас происходит в Миннеаполисе, где сомалийские иммигранты (всего около 100 тысяч) с разрешением «велкомистов» за последние годы «выкачали» из федерального и государственного бюджета больше денег, чем ВВП самой Сомали?

Я понимаю, что не все здесь могут это оценить, тем более те, кто не имел возможности прожить в США 10 лет, но многие здесь не осознают, насколько близко США были к тому, чтобы потерять себя навсегда...

А что касается Латвии — разве не Трамп был тем, кто уже в первый срок призвал страны-члены НАТО увеличить расходы на оборону? Разве не он предупреждал Германию не только о последствиях продолжения закупок российских энергоресурсов, но и о влиянии «зеленого курса» и иммиграции на ее экономику? И фактически продолжает делать это и сегодня... Разве это он покупал российскую нефть и газ, тем самым финансируя войну, или все-таки это делала сама Европа?

Кстати, я никогда не понимал, что заставляет нас думать, что они (США) нам что-то должны? США находятся примерно в 8000 км от Украины. Какая польза среднестатистическому жителю США в Айове, Монтане или Миссисипи от того, что происходит или не происходит в Украине? Никакой. Можно критиковать то, как он ведет переговоры, но нельзя недооценивать то, что он выступает за мир!

Очень хотелось бы увидеть наших возмущенных критиков на месте Трампа. В комментариях вы можете написать, как именно вы добились бы безоговорочной капитуляции России... возвращения территории Донбасса и т. д.

GoTrump!"

 

Взятка за выход из чёрного списка: кому же так хотелось в Латвию?
Взятка за выход из чёрного списка: кому же так хотелось в Латвию?

«Считает, что 120 000 в год — средняя зарплата!" Силиня в отрыве от реальности?

15:25

Важно 0 комментариев

В выпуске журнала «Sestdiena» от 19 декабря были опубликованы высказывания премьер-министра Эвики Силини, в том числе в ответ на вопрос о её заработной плате. Журналист поинтересовался, считает ли Э. Силиня себя представительницей более обеспеченной или менее обеспеченной части общества, на что премьер-министр ответила: «Я посередине. Зарплата премьер-министра Латвии определённо не самая высокая».

В выпуске журнала «Sestdiena» от 19 декабря были опубликованы высказывания премьер-министра Эвики Силини, в том числе в ответ на вопрос о её заработной плате. Журналист поинтересовался, считает ли Э. Силиня себя представительницей более обеспеченной или менее обеспеченной части общества, на что премьер-министр ответила: «Я посередине. Зарплата премьер-министра Латвии определённо не самая высокая».

Китай приступил к отработке блокады портов Тайваня

15:12

Важно 0 комментариев

Более 20 кораблей и 130 самолётов Китая проводят масштабные учения с боевой стрельбой в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Манёвры называются «Миссия справделивости-2025».

Более 20 кораблей и 130 самолётов Китая проводят масштабные учения с боевой стрельбой в водах и воздушном пространстве вокруг Тайваня. Манёвры называются «Миссия справделивости-2025».

Золото, вода и древняя пыль. Учёные выяснили, какие астероиды реально можно разрабатывать в космосе

14:51

Наука 0 комментариев

Астероиды перестают быть просто камнями, летающими между орбитами. Новое исследование показывает: некоторые из них могут стать заправками, складами и ресурсной базой для будущей экспансии человечества за пределы Земли. И речь уже не о фантастике.

Астероиды перестают быть просто камнями, летающими между орбитами. Новое исследование показывает: некоторые из них могут стать заправками, складами и ресурсной базой для будущей экспансии человечества за пределы Земли. И речь уже не о фантастике.

В полной боевой готовности: в Белоруссии разместили «Орешник»

14:49

Важно 0 комментариев

Баллистическая ракетная система «Орешник» размещена в боевой готовности в Белоруссии, во вторник заявило Министерство обороны России, пишет LETA.

Баллистическая ракетная система «Орешник» размещена в боевой готовности в Белоруссии, во вторник заявило Министерство обороны России, пишет LETA.

Взятка за выход из чёрного списка: кому же так хотелось в Латвию?

14:22

Важно 0 комментариев

Прокуратура по расследованию уголовных преступлений в государственных учреждениях (NNVIDIP) передала в Рижский городской суд уголовное дело, в котором двое лиц обвиняются в попытке предложить взятку в размере 100 000 евро должностному лицу Министерства внутренних дел.

Прокуратура по расследованию уголовных преступлений в государственных учреждениях (NNVIDIP) передала в Рижский городской суд уголовное дело, в котором двое лиц обвиняются в попытке предложить взятку в размере 100 000 евро должностному лицу Министерства внутренних дел.

А говорите хорошей работы не найти! Секретариат председательства Латвии в Совете ЕС ищет специалиста

14:05

Новости Латвии 0 комментариев

Секретариат председательства Латвии в Совете Евросоюза объявил конкурс на должность руководителя Департамента администрирования и планирования. Это шанс присоединиться к команде, которая будет готовить следующее латвийское председательство в ЕС во втором полугодии 2028 года.

Секретариат председательства Латвии в Совете Евросоюза объявил конкурс на должность руководителя Департамента администрирования и планирования. Это шанс присоединиться к команде, которая будет готовить следующее латвийское председательство в ЕС во втором полугодии 2028 года.

