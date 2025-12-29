Начиная со следующего года, пожизненные стипендии будут присуждаться латвийскому деятелю искусства и дизайна Хелене Медне, кинооператору-документалисту Гунарсу Банденсу, мастеру-реставратору документов, книг, кожи и пергамента Арии Убарсте, а также писательнице, поэтессе и драматургу Инге Абеле.

Стипендиатами также являются поэтесса, драматург и писательница Мара Залите, латвийская эстрадная певица и преподаватель музыки Айя Кукуле, латвийский автор популярной музыки и пианист Раймонд Паулс , а также литературовед, лингвист и публицист Янина Курсите-Пакуле.

Пожизненные стипендии также будут присуждены актрисе театра и кино Индре Брике, зачинателю современного танца в Латвии, преподавателю современного и характерного танца Ольге Житлухиной, заслуженному государственному ученому Беатрис Рейдзане, а также искусствоведу Сильвии Гросе.