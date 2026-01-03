По его словам, один закон сам по себе может выглядеть корректно, но в связке с другими дает совсем другой общественный эффект - и это касается как резонансного закона о церквях и приходах, так и языковой реформы. ERR

«Мы видим, что сегодня население начинает дистанцироваться от государства, и прежде всего русскоязычное население. Я считаю, что на это следует смотреть прямо и что-то с этим делать». ERR

Карис напомнил, что закон о церквях и приходах он не провозгласил, а спор по нему рассматривает Государственный суд. ERR В ряду болезненных решений он отметил и переименование Русского театра в Театр Сюдалинна, добавив, что политикам не стоит тратить силы на «борьбу с чем-то внешним». ERR

Отдельный риск, по оценке президента, связан с языковой реформой в школах: четвероклассникам приходится одновременно осваивать язык и предметы, из-за чего дети часто заучивают материал наизусть, а нехватка учителей и учебников становится системной. ERR

«В Эстонии воинская обязанность распространяется на всех. И никого нельзя разделять на основании владения языком». ERR

Карис подчеркнул, что чувство брошенности - это уже вопрос безопасности: именно таких людей, по его словам, «внешний противник пытается использовать чаще всего».