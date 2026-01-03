Знаете что? Вы можете отменить свои законы, направленные против русских — общество их не требовало. Общество не писает кипятком от счастья, когда вы запрещаете русский язык в банкоматах и школах. Большинство латышей не «против русских». Вы сами приняли эти законы, чтобы спровоцировать национальную напряженность. Вы пытались этого добиться — СМИ и политики! Но у вас это не получилось. Полный провал политики русофобии в Латвии!

P.S. У меня нет 150 000 подписчиков, эту статью прочитали 90% людей, которые не являются моими подписчиками. Латыши НЕ такие русофобы, как их представляют!"