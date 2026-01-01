«Мой любимый Имантс сегодня утром ушел в мир Божий. С глубокой скорбью молюсь, чтобы его душа обрела покой. Его оплакивают дочь Индра, внук Ивар, сын Карлис с женой Линдой и внуки Алиса, Аустра и Ритум», — написала Викке-Фрейберга на сайте «X».

Как свидетельствует архив агентства LETA, Фрейберг родился 12 марта 1934 года в Валмиере. В 1944 году он оказался в немецких лагерях для беженцев. В 1948 году переехал во Францию.

Согласно общедоступной информации, Фрейбергс и Вике-Фрейберга поженились 16 июня 1960 года. Вике-Фрейберга была президентом Латвии два срока — с 1999 по 2003 год и с 2003 по 2007 год.

1 декабря бывшая президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга отметила своё 88-летие. Однако поздравления в социальных сетях были омрачены распространившимися слухами о том, что её супруг, 91-летний Имантс Фрейбергс, якобы помещён в пансионат, сообщает издание «Kas Jauns».



После публикации благодарственного сообщения в Facebook, где экс-президент поблагодарила всех за поздравления, в комментариях вновь появились упрёки и утверждения, что ей «следовало бы навестить мужа в пансионате». Подобные высказывания, по наблюдениям медиа, регулярно возникают каждый раз, когда Вике-Фрейберга появляется в новостях или соцсетях.

Никаких официальных подтверждений этим заявлениям нет. Чтобы выяснить ситуацию, журналисты «Kas Jauns» обратились к сыну Вайры Вике-Фрейберги и Имантса Фрейбергса - Карлису Фрейбергу, задав вопросы о состоянии здоровья его отца и о том, соответствует ли действительности информация о пансионате.

Карлис Фрейбергс, выслушав вопросы, ответил кратко: «Спасибо за звонок, я посоветуюсь с семьёй». На следующий день редакция получила письменный ответ: «Мы договорились, что не будем комментировать для прессы состояние моего отца. С уважением, Карлис».