Скончался муж Вайры Вике-Фрейберги (4)

Редакция PRESS 1 января, 2026 21:20

president.lv

Сегодня, 1 января, скончался муж бывшего президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги Имант Фрейбергс, сообщила Вайра Вике-Фрейберга в социальных сетях.

«Мой любимый Имантс сегодня утром ушел в мир Божий. С глубокой скорбью молюсь, чтобы его душа обрела покой. Его оплакивают дочь Индра, внук Ивар, сын Карлис с женой Линдой и внуки Алиса, Аустра и Ритум», — написала Викке-Фрейберга на сайте «X».

Как свидетельствует архив агентства LETA, Фрейберг родился 12 марта 1934 года в Валмиере. В 1944 году он оказался в немецких лагерях для беженцев. В 1948 году переехал во Францию.

Согласно общедоступной информации, Фрейбергс и Вике-Фрейберга поженились 16 июня 1960 года. Вике-Фрейберга была президентом Латвии два срока — с 1999 по 2003 год и с 2003 по 2007 год.

1 декабря бывшая президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга отметила своё 88-летие. Однако поздравления в социальных сетях были омрачены распространившимися слухами о том, что её супруг, 91-летний Имантс Фрейбергс, якобы помещён в пансионат, сообщает издание «Kas Jauns».
 
После публикации благодарственного сообщения в Facebook, где экс-президент поблагодарила всех за поздравления, в комментариях вновь появились упрёки и утверждения, что ей «следовало бы навестить мужа в пансионате». Подобные высказывания, по наблюдениям медиа, регулярно возникают каждый раз, когда Вике-Фрейберга появляется в новостях или соцсетях.

Никаких официальных подтверждений этим заявлениям нет. Чтобы выяснить ситуацию, журналисты «Kas Jauns» обратились к сыну Вайры Вике-Фрейберги и Имантса Фрейбергса - Карлису Фрейбергу, задав вопросы о состоянии здоровья его отца и о том, соответствует ли действительности информация о пансионате.

Карлис Фрейбергс, выслушав вопросы, ответил кратко: «Спасибо за звонок, я посоветуюсь с семьёй». На следующий день редакция получила письменный ответ: «Мы договорились, что не будем комментировать для прессы состояние моего отца. С уважением, Карлис».

«Отношение криминальное»: внучка пациентки жалуется на условия в больнице

Жилец квартиры на улице Баускас, где взорвался газ, был одиноким пенсионером — ЛТВ

Уехала в Италию накануне Рождества и пропала: разыскивается Диана Кудерова

От Новосибирска до Кишинёва: как в 1970-х в Риге домушников-гастролёров обезвредили (4)

4 комментариев

Квартирные кражи всегда были одним из самых распространенных видов преступлений. И их количество существенно увеличилось после того, как жители стали массово переезжать в отдельные квартиры с их стандартными замками на входных дверях. Вскрыть их было для профессионала делом нескольких минут. А если учесть, что днем обитатели жилплощади были на работе или в школе, то воры могли беспрепятственно выносить все самое ценное.

Трамп: мы будем решать, что дальше делать с Венесуэлой. Что известно о захвате Мадуро (4)

4 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что Вашингтон будет принимать решения о том, что дальше делать с Венесуэлой после того, как президента страны Николаса Мадуро захватили и вывезли из страны. 

Ночью в Латвию вернётся мороз; а что будет днём в воскресенье? (4)

4 комментариев

Согласно прогнозам латвийских метеорологов, ночью будет преимущественно облачно, во многих местах ожидается небольшой снег, местами на юго-западе облака временами принесут сильные снегопады и снежный покров вырастет на 2-4 см.

«Отношение криминальное»: внучка пациентки жалуется на условия в больнице (4)

4 комментариев

Не секрет, что иногда в медучреждениях близким пожилых людей заявляют: "А что вы хотите, всё-таки возраст..." Другой вопрос, какова причина этого: нежелание лечить, отсутствие эмпатии или совести либо действительно отсутствие возможностей вылечить человека? 

Андрей Козлов: когда на латвийских трамваях появятся флаги Венесуэлы? (4)

4 комментариев

Двойные стандарты мировой политики: почему одних агрессоров мы осуждаем, а других — оправдываем? Комментирует политик и предприниматель Андрей Козлов.

Уехала в Италию накануне Рождества и пропала: разыскивается Диана Кудерова (4)

4 комментариев

Сотрудники Рижского Восточного управления Рижского регионального управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Диану Кудерову 1959 года рождения. Последний раз она выходила на связь с родственниками 31 декабря 2025 года, о её местонахождении ничего не известно. Возможно, женщина имеет проблемы со здоровьем.

Латвия передаст Украине 21 авто, в том числе внедорожник класса люкс Lincoln Navigator (4)

4 комментариев

МВД Латвии подготовил постановление правительства об очередной передаче Украине автомашин, конфискованных у пьяных водителей и по другим уголовным делам. Это целый автопарк - 21 автомобиль, в том числе люксовый внедорожник Lincoln Navigator 22-летней давности.

