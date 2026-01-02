«Мы готовы к действию», написал Трамп о протестах в Иране

В Тегеране ответили жестко. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани обвинил Израиль и США в разжигании протестов и предупредил, что вмешательство США во внутренние дела приведет к хаосу в регионе и ударит по интересам Вашингтона.

«Трамп должен знать, что вмешательство США во внутренние проблемы приведет к хаосу во всем регионе и подрыву интересов США».

Советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи по политическим вопросам Али Шамхани пригрозил ответными мерами, если, по его словам, под любым предлогом будет предпринята попытка подорвать безопасность страны.

«Безопасность Ирана - это красная черта».

Протесты, по данным СМИ, идут пятый день и начались 28 декабря 2025 года с акций из-за тяжелой экономической ситуации и высокой инфляции. 30 декабря появлялись сообщения о первых столкновениях с полицией и применении слезоточивого газа. По данным AP на 1 января, в ходе протестов погибли как минимум шесть человек. В материалах также отмечается, что инфляция в Иране держится на уровне около 40% и усиливается давлением санкций.