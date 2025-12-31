Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 31. Декабря Завтра: Kalvis, Silvestrs, Silvis
Доступность

«Кричала, что всё взорвётся!» Пламя пожара заперло женщину на балконе

Редакция PRESS 31 декабря, 2025 13:23

Важно 0 комментариев

Пожар, начавшийся с рождественского венка, уничтожил квартиру женщины в Ливанском крае и поставил под угрозу её жизнь. Хозяйка квартиры в одних носках и лёгкой одежде стояла на балконе пятого этажа, пытаясь привлечь внимание окружающих, но изначально её крики никто не воспринимал всерьёз, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

За дверью, украшенной красной лентой, находится полностью выгоревшая квартира. Снаружи окна, из которых вырывались языки пламени, сейчас заколочены древесно-стружечными плитами. Жителей дома около 9 утра разбудили громкие звуки, доносившиеся как от хозяйки квартиры, так и от сирен.

"Она кричала и говорила, что сейчас всё взорвётся. Она стояла у перил балкона. Была одета только в носки, майку и штаны", — рассказывает соседка.

Пожарные проникли в квартиру на пятом этаже, потушили огонь и спасли женщину. В помещении не был установлен датчик дыма, что, возможно, и стало причиной столь быстрого распространения пламени. На месте происшествия пожарные столкнулись с трудностями – было сильное задымление, и огонь быстро охватил квартиру.

До прибытия спасателей из здания эвакуировались четверо человек. Среди них был и Айвар, чей балкон находится почти рядом с загоревшейся квартирой. Он рассказывает, что громкое поведение женщины уже давно привычно для окружающих, поэтому люди поначалу не обратили внимания на происходящее.

"Она и в обычные дни такая – ругает правительство и ещё что-то. Все к этому привыкли. В этот раз, когда возникла реальная проблема, никто её не воспринял всерьёз. (Degpunktā: Она стояла, а пламя приближалось?) Да. Это было страшно… Казалось, сколько она ещё сможет там простоять. (Degpunktā: Ей долго пришлось находиться на балконе?) Минут пять," – говорит сосед.

Он также раскрыл причину разрушительного пожара – загорелся рождественский венок. После спасения женщину передали медикам, чтобы выяснить степень полученных травм.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Пассажир открыл стрельбу в автобусе в Иецаве: последний аргумент в споре
Важно

Пассажир открыл стрельбу в автобусе в Иецаве: последний аргумент в споре

«К моему стыду, я не знала»: Чулпан Хаматова откровенно о жизни в Риге
Важно

«К моему стыду, я не знала»: Чулпан Хаматова откровенно о жизни в Риге (1)

Два часа на кончике карандаша! Латвиец установил новый рекорд Гиннесса (ВИДЕО)
Важно

Два часа на кончике карандаша! Латвиец установил новый рекорд Гиннесса (ВИДЕО)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Вернуть уехавших почти невозможно: латвийские села стремительно пустеют

Важно 13:44

Важно 0 комментариев

Пластический хирург Янис Заржецкис в эфире программы «Preses klubs» на TV24 поднял острую проблему эмиграции из Латвии, подчеркнув: прежде всего государству необходимо понять причины, по которым люди уезжают, и сделать все возможное, чтобы остановить этот процесс.

Пластический хирург Янис Заржецкис в эфире программы «Preses klubs» на TV24 поднял острую проблему эмиграции из Латвии, подчеркнув: прежде всего государству необходимо понять причины, по которым люди уезжают, и сделать все возможное, чтобы остановить этот процесс.

Читать
Загрузка

Из «беспартийных» в «республиканцы»: политические метания Херманиса

Новости Латвии 13:37

Новости Латвии 0 комментариев

Режиссёр Алвис Херманис, который некоторое время назад заявил о разочаровании из-за недостатка общественной поддержки и покинул созданное им объединение «Без партий», сообщил, что присоединился к новой политической силе.

Режиссёр Алвис Херманис, который некоторое время назад заявил о разочаровании из-за недостатка общественной поддержки и покинул созданное им объединение «Без партий», сообщил, что присоединился к новой политической силе.

Читать

«Оставим Маэстро в покое!» Затлерс оправдывает Праздник песни Паулса

Выбор редакции 13:14

Выбор редакции 0 комментариев

Раймонд Паулс был осведомлён о певческих праздниках: представители фонда «Manai dzimtenei» встречались с ним ещё на этапе зарождения идеи. Так возникший в обществе ажиотаж после высказываний Раймонда Паулса о том, что он возражает против проведения певческих праздников, названных его именем, в программе TV24 «Dienas personība ar Veltu Puriņu» объяснил бывший президент Латвии (2007–2011), член совета фонда «Manai dzimtenei» Валдис Затлерс.

Раймонд Паулс был осведомлён о певческих праздниках: представители фонда «Manai dzimtenei» встречались с ним ещё на этапе зарождения идеи. Так возникший в обществе ажиотаж после высказываний Раймонда Паулса о том, что он возражает против проведения певческих праздников, названных его именем, в программе TV24 «Dienas personība ar Veltu Puriņu» объяснил бывший президент Латвии (2007–2011), член совета фонда «Manai dzimtenei» Валдис Затлерс.

Читать

Помощь украинским беженцам: финансовые возможности Латвии исчерпаны?

Важно 13:06

Важно 0 комментариев

В этом году на украинских беженцев в Латвии истратили 65 млн евро, в следующем истратят только 39,7 млн евро. Это связано с проблемами латвийского бюджета, из которого гораздо больше денег стали выделять на оборону, пишет портал Grani.lv.

В этом году на украинских беженцев в Латвии истратили 65 млн евро, в следующем истратят только 39,7 млн евро. Это связано с проблемами латвийского бюджета, из которого гораздо больше денег стали выделять на оборону, пишет портал Grani.lv.

Читать

Два часа на кончике карандаша! Латвиец установил новый рекорд Гиннесса (ВИДЕО)

Важно 13:00

Важно 0 комментариев

13 июня этого года гражданин Латвии Юрис Янке установил в Великобритании весьма необычный рекорд Гиннесса — мужчина на протяжении 2 часов и 15 секунд вращал баскетбольный мяч на кончике карандаша.

13 июня этого года гражданин Латвии Юрис Янке установил в Великобритании весьма необычный рекорд Гиннесса — мужчина на протяжении 2 часов и 15 секунд вращал баскетбольный мяч на кончике карандаша.

Читать

«В школах запрещено то, что на самом деле необходимо»: агрессия среди детей

Выбор редакции 12:54

Выбор редакции 0 комментариев

Нил Сакс Константинов, руководитель Центра психотерапии подростков и молодежи, в эфире программы TV24 «Клуб национальных интересов» прокомментировал вопрос агрессии у мальчиков. Он подчеркнул, что агрессия присуща всем людям, но у мальчиков она выражена сильнее.

Нил Сакс Константинов, руководитель Центра психотерапии подростков и молодежи, в эфире программы TV24 «Клуб национальных интересов» прокомментировал вопрос агрессии у мальчиков. Он подчеркнул, что агрессия присуща всем людям, но у мальчиков она выражена сильнее.

Читать