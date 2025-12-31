«Кричала, что всё взорвётся!» Пламя пожара заперло женщину на балконе

За дверью, украшенной красной лентой, находится полностью выгоревшая квартира. Снаружи окна, из которых вырывались языки пламени, сейчас заколочены древесно-стружечными плитами. Жителей дома около 9 утра разбудили громкие звуки, доносившиеся как от хозяйки квартиры, так и от сирен.

"Она кричала и говорила, что сейчас всё взорвётся. Она стояла у перил балкона. Была одета только в носки, майку и штаны", — рассказывает соседка.

Пожарные проникли в квартиру на пятом этаже, потушили огонь и спасли женщину. В помещении не был установлен датчик дыма, что, возможно, и стало причиной столь быстрого распространения пламени. На месте происшествия пожарные столкнулись с трудностями – было сильное задымление, и огонь быстро охватил квартиру.

До прибытия спасателей из здания эвакуировались четверо человек. Среди них был и Айвар, чей балкон находится почти рядом с загоревшейся квартирой. Он рассказывает, что громкое поведение женщины уже давно привычно для окружающих, поэтому люди поначалу не обратили внимания на происходящее.

"Она и в обычные дни такая – ругает правительство и ещё что-то. Все к этому привыкли. В этот раз, когда возникла реальная проблема, никто её не воспринял всерьёз. (Degpunktā: Она стояла, а пламя приближалось?) Да. Это было страшно… Казалось, сколько она ещё сможет там простоять. (Degpunktā: Ей долго пришлось находиться на балконе?) Минут пять," – говорит сосед.

Он также раскрыл причину разрушительного пожара – загорелся рождественский венок. После спасения женщину передали медикам, чтобы выяснить степень полученных травм.