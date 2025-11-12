Кто и как может заранее узнать размер будущей пенсии: разъяснения экспертов

Данную информацию предоставляет Государственное агентство социального страхования (далее – агентство) в виде справки, однако информация носит ориентировочный характер.

Справка о прогнозируемом размере пенсии по возрасту доступна не ранее чем за пять лет до достижения пенсионного возраста.

Справка содержит информацию о предполагаемом (прогнозируемом) размере пенсии по возрасту на дату выхода на пенсию.

При расчете принимается во внимание:

- информацию агентства о периодах трудовой деятельности и приравненных к ним периодах до 31 декабря 1995 года, которая зарегистрирована в базе данных агентства или предоставлена самим человеком;

- информацию о фактически уплаченных взносах социального страхования в 1-й пенсионный уровень с 1996 года, о которых агентство получило данные на момент расчета.

Что не учитывается при расчёте прогнозируемой пенсии

На сайте агентства указано, что при расчете прогнозируемого размера пенсии не учитываются:

- накопленный капитал второго пенсионного уровня, если будущий пенсионер является участником данной пенсионной системы,

- льготы, установленные законом «О государственных пенсиях»,

- гарантированный минимальный размер пенсии.

Если человек продолжает работать, то после ежегодной индексации пенсионного капитала размер прогнозируемой пенсии будет изменяться.

Агентство обращает внимание, что прогнозируемый размер пенсии имеет информационный характер.

Способы подачи заявления

Для получения услуги необходимо заполнить заявление установленной формы, адресованное агентству. Помимо прочего, в справке необходимо указать, каким образом человек желает получить справку: лично, по почте, на свой официальный электронный адрес (если лицо активировало данный адрес) или через портал Latvija.gov.lv.

Заявление можно подать:

- через портал Latvija.gov.lv (данные на портале обновляются раз в неделю);

- лично в любом клиентском центре агентства или в единых центрах обслуживания клиентов государства и самоуправлений (при подаче необходимо предъявить удостоверение личности — паспорт или ID-карту);

- в электронном виде (заявление должно быть подписано с помощью безопасной электронной подписи с отметкой о времени), отправив по адресу электронной почты агентства: pasts@vsaa.gov.lv;

- по почте.