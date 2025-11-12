Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Поляки вдвойне, а то и втройне подняли цену на перевозки: литовские логисты в ужасе от ситуации

12 ноября, 2025

Важно 0 комментариев

LETA

Владелец логистической компании «Velsona» и член Ассоциации перевозчиков Литвы Виталий Гигевич рассказал литовскому общественному порталу LRT о ситуации на литовско-белорусской границе.

По его словам, в Белоруссии сейчас застряли 12 прицепов и 5 тягачей, принадлежащих его компании.

«Наше направление полностью парализовано. Тридцать процентов грузов идут транзитом через Беларусь. Не будет этих 30% — не будет и остальных 70%. Транзитная отрасль Литвы теряет свой статус, потому что грузов всё меньше и меньше», — сказал он.

Бизнесмен отмечает, что водители, оказавшиеся на белорусской территории, вынуждены жить прямо в грузовиках, хотя находятся недалеко от границы.

Он добавляет, что белорусская сторона старается смягчить ситуацию, но условия остаются тяжёлыми. «За едой ездят в магазин, условия — полевые. Белорусская сторона пробует сделать какие-то шаги навстречу водителям, чтобы они перешли к более человеческим условиям. Водители периодически ездят домой — моются, бреются, а потом снова возвращаются в машину, чтобы быть в ней», — говорит Гигевич.

По его словам, перевозчики не могут оставить технику без присмотра, так как надеются на скорое открытие границы.

Он считает, что в нынешней ситуации Литва действует в ущерб своим перевозчикам. «Почему в данный момент Литва показывает силу, выкидывает нас из игры и оставляет в ней латышей и поляков? Почему все эти три страны – Литва, Латвия и Польша – не объединились и не сделали бойкот? Почему нас исключили из игры, хотя мы не нарушали правил? Мы не обходили санкции, мы строго проверяли каждую машину. Нас просто выкинули из этой игры. Наши заработки и наши контракты ушли соседям. Поляки вдвойне, а то и втройне подняли цену на перевозки», — говорит Гигевич.

По его словам, осенний сезон традиционно является пиком доходов в отрасли, но в этом году он сорван. «Перед Новым годом мы ждали этот период — это наш звёздный час. Начиная с сентября до Нового года. Вместо этого звёздного часа мы получили большую дыру в бюджете компаний. Почему наши интересы не предусмотрели в этой ситуации?», — задается вопросом собеседник.

Премьер Литвы: «Чрезмерный эмоциональный фон перевозчиков несколько несправедлив»
В связи с тем, что в Беларуси застряло около тысячи грузовиков и полуприцепов, а недовольные перевозчики рассматривают возможность перекрытия дорог в Литве, премьер Инга Ругинене считает такую реакцию бизнеса, работающего во враждебных странах, преувеличенной и несправедливой.

Инга Ругинене подчеркивает, что перевозчики должны были взвесить возможные риски и подготовиться к ним. «Чрезмерный эмоциональный фон перевозчиков несколько несправедлив. Мы говорили об этом, говорили, что нужно к этому готовиться», – сказала Ругинене в эфире Радио LRT в среду.

«Действительно болезненно воспринимается такая ситуация, но вопрос в следующем: если у нашего бизнеса есть деловые отношения с Беларусью или странами, симпатизирующими России, мы должны взвешивать риски», – добавила она.

Открытие границы с Белоруссией пока невозможно

Об это сегодня заявил глава МИД Литвы Кястутис Будрис, его цитирует 15min. lt. Так он отреагировал на инициативу президента Александра Лукашенко начать переговоры по этому поводу:

«Это не Лукашенко должен устанавливать правила относительно того, кто с кем должен встречаться и что должно быть сделано <...> Я настоятельно рекомендовал своему правительству не следовать по пути, который нам пытаются навязать».

Литва закрыла границу с Белоруссией в конце октября на один месяц. Решение было принято в ответ на появление в воздушном пространстве метеозондов, которые, по данным Вильнюса, используются для контрабанды и создают угрозу для гражданской авиации. Белоруссия считает, что контрабандой занимаются сами литовцы, а закрытие границы, по словам Лукашенко, является «безумной аферой».

Тысячи евро на мёртвых: Национальная служба здравоохранения разоблачила хосписный обман

Пять компаний из Латвии попали в рейтинг прибыльных: но соседи нас обошли

Обновлено: 22:50 12.11.2025
В рейтинг 500 крупнейших и наиболее прибыльных компаний Центральной и Восточной Европы (CAE) вошли 39 компаний из стран Балтии - пять из Латвии, девять из Эстонии и 25 из Литвы, свидетельствует ежегодное исследование компании по управлению глобальными рисками Coface об экономической ситуации в регионе CAE, пишет TVNET.

Евростат опубликовал статистику за 2024 год по средней годовой зарплате в странах Евросоюза. Рост был отмечен повсюду - от Люксембурга, где получают больше всего, до Болгарии, которая пока замыкает рейтинг.

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс на своей странице в Твиттере/X заявил, что в Риге будет построено 732 новых квартиры для молодых специалистов.

Национальная служба здравоохранения (NVD) Латвии совместно с Министерством благосостояния (LM) обнаружила случаи необоснованного оказания паллиативной и хосписной помощи определённым группам пациентов. Общая сумма незаконно оплаченных услуг достигла 527,6 тыс. евро, сообщили представители NVD на заседании парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам, пишут grani.lv.

За десять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 8883 новорожденных, что на 10,9%, или 1092 меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

Одиннадцать депутатов Совета Сигулдского края требуют отставки мэра Яниса Вимбы («Siguldas novada partija»), агентству LETA подтвердила депутат совета и директор Сигульдской государственной гимназии Лига Саусиня (Нацблок).

Когда-то это звучало как фантастика — управлять компьютером силой мысли.
Теперь это реальность лабораторий и клиник, где электрические импульсы превращаются в слова, движения и даже воспоминания.

