Андрей Козлов: Наконец-то появился человек, который встал против Лианы Ланги

13 ноября, 2025 00:15

Важно 0 комментариев

Наконец-то в Латвии появился человек, которого можно назвать героем. Евгений Гомберг — меценат, интеллектуал и, что особенно важно, человек с достоинством — выиграл суд у депутата Рижской думы Лианы Ланги.

Та самой Ланги, которая годами занимается разжиганием национальной розни, построила себе политическую карьеру на русофобии и унижении русскоязычных жителей Латвии. И вот теперь суд впервые поставил границу: ложь и клевета — это не «мнение».

Рижский районный суд в Юрмале обязал Лангу публично извиниться за то, что она назвала Гомберга «бывшим агентом КГБ», и выплатить ему компенсацию. Суд чётко разделил, где проходит грань между свободой слова и распространением лжи. И это — важный прецедент.

Я искренне рад, что наконец-то кто-то не побоялся встать против таких, как Лиана Ланга. Потому что до сих пор они чувствовали полную безнаказанность — могли оскорблять, унижать и лепить ярлыки всем, кто думает иначе.

Это решение — сигнал. Сигнал о том, что в Латвии всё-таки возможно добиваться справедливости. Что можно — и нужно — защищать честь и достоинство от идеологических фанатиков, даже если они прячутся за депутатским мандатом.

Спасибо, Евгений Гомберг. Вы сделали то, на что многие давно хотели решиться. И, возможно, именно с этого дела начнётся новая страница — когда правда снова будет иметь значение.

Тысячи евро на мёртвых: Национальная служба здравоохранения разоблачила хосписный обман
Тысячи евро на мёртвых: Национальная служба здравоохранения разоблачила хосписный обман

Поляки вдвойне, а то и втройне подняли цену на перевозки: литовские логисты в ужасе от ситуации
Поляки вдвойне, а то и втройне подняли цену на перевозки: литовские логисты в ужасе от ситуации (1)

Росликов вошел в новую Комиссию Рижской думы по борьбе с коррупцией и по хорошему управлению
Росликов вошел в новую Комиссию Рижской думы по борьбе с коррупцией и по хорошему управлению (1)

Обновлено: 07:40 13.11.2025
ЕС: рост продаж электромобилей
Sfera.lv 1 час назад
Ватикан: любимые фильмы папы
Sfera.lv 1 час назад
Франция: Макрон рвётся в космос
Sfera.lv 1 час назад
США: пенни, прощай
Sfera.lv 2 часа назад
Погода: дождь с ветром
Sfera.lv 14 часов назад
«Наша цель — не лечить, а сделать инвалидом»: кризис редких болезней
Bitnews.lv 15 часов назад
Ашераденс: меморандум о снижении цен не работает
Bitnews.lv 15 часов назад
Как новые правила парковки помогут избежать штрафов?
Bitnews.lv 1 день назад
Пять компаний из Латвии попали в рейтинг прибыльных: но соседи нас обошли

В рейтинг 500 крупнейших и наиболее прибыльных компаний Центральной и Восточной Европы (CAE) вошли 39 компаний из стран Балтии - пять из Латвии, девять из Эстонии и 25 из Литвы, свидетельствует ежегодное исследование компании по управлению глобальными рисками Coface об экономической ситуации в регионе CAE, пишет TVNET.

Евростат опубликовал средние зарплаты по странам ЕС: а где там мы?

Евростат опубликовал статистику за 2024 год по средней годовой зарплате в странах Евросоюза. Рост был отмечен повсюду - от Люксембурга, где получают больше всего, до Болгарии, которая пока замыкает рейтинг.

Клейнбергс объявил о строительстве квартир для молодых специалистов: нацактивисты в ужасе

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс на своей странице в Твиттере/X заявил, что в Риге будет построено 732 новых квартиры для молодых специалистов.

Тысячи евро на мёртвых: Национальная служба здравоохранения разоблачила хосписный обман

Национальная служба здравоохранения (NVD) Латвии совместно с Министерством благосостояния (LM) обнаружила случаи необоснованного оказания паллиативной и хосписной помощи определённым группам пациентов. Общая сумма незаконно оплаченных услуг достигла 527,6 тыс. евро, сообщили представители NVD на заседании парламентской комиссии по социальным и трудовым вопросам, пишут grani.lv.

Латвийцев опять пересчитали: сколько нас?

За десять месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 8883 новорожденных, что на 10,9%, или 1092 меньше, чем за тот же период 2024 года, свидетельствуют предварительные данные Центрального статистического управления.

Работает не на людей, а на имидж: в Сигулде планируют снять мэра

Одиннадцать депутатов Совета Сигулдского края требуют отставки мэра Яниса Вимбы («Siguldas novada partija»), агентству LETA подтвердила депутат совета и директор Сигульдской государственной гимназии Лига Саусиня (Нацблок).

