Андрей Козлов: Наконец-то появился человек, который встал против Лианы Ланги

Та самой Ланги, которая годами занимается разжиганием национальной розни, построила себе политическую карьеру на русофобии и унижении русскоязычных жителей Латвии. И вот теперь суд впервые поставил границу: ложь и клевета — это не «мнение».

Рижский районный суд в Юрмале обязал Лангу публично извиниться за то, что она назвала Гомберга «бывшим агентом КГБ», и выплатить ему компенсацию. Суд чётко разделил, где проходит грань между свободой слова и распространением лжи. И это — важный прецедент.

Я искренне рад, что наконец-то кто-то не побоялся встать против таких, как Лиана Ланга. Потому что до сих пор они чувствовали полную безнаказанность — могли оскорблять, унижать и лепить ярлыки всем, кто думает иначе.

Это решение — сигнал. Сигнал о том, что в Латвии всё-таки возможно добиваться справедливости. Что можно — и нужно — защищать честь и достоинство от идеологических фанатиков, даже если они прячутся за депутатским мандатом.

Спасибо, Евгений Гомберг. Вы сделали то, на что многие давно хотели решиться. И, возможно, именно с этого дела начнётся новая страница — когда правда снова будет иметь значение.