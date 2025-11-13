Президент Эдгар Ринкевич может призвать общество не считать друг друга врагами, но маловероятно, что эти призывы найдут отклик. На чём основан этот пессимистический прогноз?

Нынешняя коалиция состоит из трёх политических сил: «Новое единство» (как центральная, поддерживающая сила всех этих структур), Союз зеленых и крестьян (СЗК) и «Прогрессивные». Каковы политические позиции этих сил?

До прихода в правительство Эвики Силини и правящую коалицию, СЗК долгое время находилась в оппозиции. Чтобы разорвать порочный круг изоляции, она была готова на многое. «Прогрессивные» также никогда до этого не были у власти в национальном масштабе. То есть, в правящей коалиции и правительстве. Они также были готовы на многое закрыть глаза.

До формирования правительства Силиня «Единство» также чувствовало себя не в одной лодке с «Национальным объединением» и, особенно, с «Объединенным списком». Неопределенность с выбором следующего президента страны позволила успешно решить этот вопрос, сформировав нынешнюю коалицию, которую никак нельзя назвать однородной, не говоря уже о дружелюбной.

Поначалу коалиция ещё могла более-менее слаженно работать, особо не вмешиваясь в дела друг друга и не подрывая друг друга, но, почуяв близость выборов, взаимные претензии начали выплескиваться наружу.

В каждом таком случае можно искать конкретные причины, когда кто-то кому-то надоел за то, чего он никогда не отдаст, но все эти конкретные укусы и укусы имели бы совершенно иной вес и резонанс, если бы эта экономическая борьба происходила в условиях политического спокойствия. На идеологически благополучном фоне деловые трения выглядят совершенно иначе, чем во время идеологических бурь. Можно спорить, что здесь причина, что следствие, но это уже неважно.

«Прогрессивные» чувствуют, что мировые тенденции им не выгодны. «Прогрессивная» повестка, особенно идеология «пробуждения», стремительно выходит из моды. В Латвии также усиливается давление со стороны консервативного крыла. «Прогрессивные» всеми силами пытаются остановить это колесо времени, убеждая себя и окружающих, что это лишь мимолетное отклонение.

Всё тут же вернётся на круги своя: Запад вновь воспылает любовью к миграции, в крупных корпорациях будут восстановлены крупные отделы DEI, которые будут тщательно следить за сохранением квот для «угнетённых» меньшинств на руководящих должностях, а плач мэра Миннеаполиса Джейкоба Фрея у золотого гроба убитого рецидивиста Джорджа Флойда не будет выглядеть пародией на аналогичное событие в Пхеньяне.

Пока нет никаких оснований предполагать, что в ближайшие годы мир вернётся к этому безумию «голосизма». Это означает, что идеологические позиции «прогрессивных» также должны ослабнуть на латвийской политической сцене.

Правда, «прогрессивным» в Латвии очень помогает тот факт, что это единственная левоориентированная партия такого типа. Одна в своей нише. Она действует практически без конкуренции, поскольку движение «За!» не является серьёзным конкурентом, но в либеральном

Однако «Latvijas Attīstības» (Латвийская партия развития) — партия иной ориентации, электорат которой пересекается с электоратом «Прогрессивной партии» лишь в очень небольшой степени.

Что касается «Единства», которое многие правые (консервативные) избиратели также воспринимают как левую партию, то это политическая сила, подчёркивающая свой центризм. Фактически это означает отрицание идеологического приоритета. Для нас идеология — не главное. Главное — практическая работа, которую каждый может понимать по-своему. Для кого-то эта «практическая работа» может означать неустанные усилия ради общего дела, а для других — целенаправленные усилия по обеспечению благополучной жизни себе и своим близким сейчас и в отдалённом будущем.

Эвика Силиня и «Единство» в целом, что было ясно продемонстрировано на недавнем съезде партии, чётко выражают свою позицию: мы с самого начала знали, с кем создаём коалицию. Мы знали, что она будет идеологически неоднородной. Мы прекрасно это понимаем и сейчас, но нам приходится работать с тем материалом, который у нас есть. За кулисами остаётся недосказанное: если «Прогрессивные» с их восемью голосами в Сейме думают, что смогут диктовать всем остальным, как им работать, то никто их в коалиции не держит.

Андрис Шуваев: «Я считаю, что «Новое единство» поддалось шантажу со стороны СЗК. Премьер-министр Эвика Силиня должна показать общественности, что её политическая сила по-прежнему возглавляет правительство и коалицию». Силиня: ««Прогрессивные» постоянно угрожают уйти. Время от времени».

Стоит отметить, что сразу после цитаты Силини и Шуваев, и министр культуры Агнесе Лаце поспешили заявить, что не планируют покидать правительство и никогда не угрожали уходом. Шуваев: «Я не понимаю вчерашних слов премьер-министра о том, что „прогрессивные“ постоянно угрожают уйти из правительства. Такое утверждение просто не соответствует действительности».

Как бы то ни было. Посмотрим, что будет дальше, ведь СЗК внесла свои поправки ко второму чтению бюджета. Среди прочего, сокращение финансирования Фонда интеграции общества (SIF). «Прогрессивные» уже объявили это предложение атакой на «ценности». Простите, какие ценности? «Ценности» траты денег?

К защите этих «ценностей» уже подключились некоторые профессора и СМИ. Уже слышен привычный лозунг: Москва, Кремль, Восточный путь. Всё бы хорошо, но хочу напомнить, что бюджет Фонда социального страхования на 2025 год составляет 35,4 миллиона евро, и о нецелевом использовании этих средств отчиталась Госконтроль, а не какие-то «крайне правые» экстремисты, которым платит Кремль.

Недавно Госконтроль опубликовала 136-страничный аудиторский отчёт под названием «Политика сплочённого общества – неясная и нескоординированная». Давайте откроем раздел «Основные выводы» этого отчёта.

Вот как начинаются эти выводы: «В ходе проверки сделан вывод о том, что разработка и реализация политики в области сплоченного общества, находящейся в ведении Министерства культуры, не являются целенаправленными. Созданный механизм взаимодействия по разработке и реализации скоординированной политики не является оптимальным. […] Реализуемые до настоящего времени мероприятия в области сплоченного общества оказались неэффективными».

Я упоминаю об этом аудиторском отчёте Госконтроля лишь для того, чтобы напомнить друг другу: можно сколько угодно повторять слово «ценности», но нужно учитывать, что тогда оно стремительно обесценится. И тогда никто не готов дать за эти «ценности» больше копейки. Угроза премьер-министру – ей придётся выбирать либо за нас, либо за них – закончится тем же, чем обычно заканчивается подобная мания величия. Стоянием у разбитого корыта.