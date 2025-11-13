Нарушена работа латвийских интернет-сайтов: каких именно?

Недоступность услуг вызвана одновременной неисправностью нескольких устройств кластера виртуализации, из-за чего они работают в ограниченном режиме. В результате могут быть недоступны или работать с перебоями отдельные интернет-сайты.

В связи с нарушениями работы облачных сервисов ЛГЦРТ в настоящее время, например, недоступны системы Государственной земельной службы.

У части пользователей наблюдаются перебои с подтверждением электронной идентификации и подписанием документов с помощью инструментов "eParaksts".

Также недоступны сайт муниципального предприятия ООО "Rīgas namu pārvaldnieks" e-parvaldnieks.lv и мобильное приложение.

По данным агентства ЛЕТА, сбои наблюдаются и на сайте Регистра предприятий.