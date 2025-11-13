Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Подростковое пьянство и взрослая карьера: наука обнаружила странную связь

13 ноября, 2025

Норвежские учёные неожиданно обрадовали всех, кто когда-то проводил вечер не там, где должен был быть, по мнению родителей. 

Они 18 лет наблюдали за тремя тысячами людей — от подросткового возраста до тридцати — и выяснили любопытную вещь: те, кто в конце школы и начале универа пил и тусовался активнее остальных, позже имели более высокие доходы и дипломы покруче.

Нет, речь не о том, что водка приносит удачу.

Социолог Вилли Педерсен объясняет проще: подростки, которые тусуются, учатся нормально общаться с людьми.
Толпы, вечеринки, разговоры до утра, шутки, смелость, контакты — всё это потом всплывает в реальной жизни, где уверенность и социальность ценятся выше, чем любой идеальный режим.

Педерсен даже вспомнил легендарный Bullingdon Club из Оксфорда — тот самый, где у выпускников, включая Джонсона и Кэмерона, и оставил воспоминания в основном о разбитой посуде и громких пьяных скандалах.
Но не алкоголь сделал их премьер-министрами — просто тусовочная каста всегда отлично сплачивает.

Но миф «значит, надо начинать раньше» тоже мимо кассы: те, кто начал пить слишком рано, как раз добились меньшего.
И вообще, никто не отменяет здоровья, сна и трезвых выходных.

Самый честный вывод исследования такой:не напитки помогают карьере, а люди вокруг вас.
Алкоголь в этой истории — просто фон к социальным навыкам, а не магический эликсир успеха.

Что каждый из нас готов делать ради страны? Певец Иго Фомин о наболевшем
Что каждый из нас готов делать ради страны? Певец Иго Фомин о наболевшем (1)

В госучреждениях только на латышском: Сейм передал законопроект Нацблока комиссиям
В госучреждениях только на латышском: Сейм передал законопроект Нацблока комиссиям

Европол задержал наёмников из Латвии: их задачей было похищение лидера албанской наркогруппировки
Европол задержал наёмников из Латвии: их задачей было похищение лидера албанской наркогруппировки

В Латвии зафиксированы ещё семь случаев лептоспироза

13:58

В Латвии с начала года до 10 ноября зарегистрировано 42 случая заболевания лептоспирозом, в том числе три с летальным исходом, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

На вес золота: доля молодёжи в Латвии составляет всего 11,2%

13:47

В начале этого года в Латвии проживало 208 240 молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, что составляет 11,2% общей численности населения страны, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Берем в долг, а фонды ЕС не используем — как это понимать? Кулбергс возмущен

13:35

Депутат Сейма Андрис Кулбергс (Объединённый список) на страницах pietiek.com рассказал, что доступные Латвии европейские фонды очень плохо осваиваются.

Европол задержал наёмников из Латвии: их задачей было похищение лидера албанской наркогруппировки

13:32

12 ноября 2025 года Европол сообщил о задержании группы наёмников, действовавших по заказу международной преступной сети. Их задачей было похищение лидера конкурирующей албанской наркогруппировки, замешанного в краже нескольких тонн каннабиса на миллионы евро.

Вот бы так зарплаты повышали: штрафы за неуважение госязыка планируют резко повысить

13:22

Депутаты Сейма передали на рассмотрение юридической комиссии подготовленные "Новым Единством" поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, которые предусматривают повышение штрафов за неуважение к госязыку.

В Китае снова казнён высокопоставленный чиновник — 13 лет антикоррупционной кампании

13:13

В Китае вынесли один из самых жёстких приговоров последних лет: бывший министр сельского хозяйства Тан Жэньцзянь был приговорён к смертной казни после обвинений в использовании служебного положения для утверждения и продвижения проектов и контрактов. В официальных документах масштабы нарушений назвали «чрезвычайно серьёзными».

Почти треть жителей Латвии хотят поменять профессию

13:10

Почти треть, или 31% взрослых жителей Латвии хотят освоить навыки, которые позволили бы им сменить профессию и начать новую карьеру, свидетельствуют данные опроса, проведенного Государственным агентством развития образования (ГАРО) и исследовательской компанией "Norstat Latvija".

