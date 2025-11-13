Подростковое пьянство и взрослая карьера: наука обнаружила странную связь

Они 18 лет наблюдали за тремя тысячами людей — от подросткового возраста до тридцати — и выяснили любопытную вещь: те, кто в конце школы и начале универа пил и тусовался активнее остальных, позже имели более высокие доходы и дипломы покруче.

Нет, речь не о том, что водка приносит удачу.

Социолог Вилли Педерсен объясняет проще: подростки, которые тусуются, учатся нормально общаться с людьми.

Толпы, вечеринки, разговоры до утра, шутки, смелость, контакты — всё это потом всплывает в реальной жизни, где уверенность и социальность ценятся выше, чем любой идеальный режим.

Педерсен даже вспомнил легендарный Bullingdon Club из Оксфорда — тот самый, где у выпускников, включая Джонсона и Кэмерона, и оставил воспоминания в основном о разбитой посуде и громких пьяных скандалах.

Но не алкоголь сделал их премьер-министрами — просто тусовочная каста всегда отлично сплачивает.

Но миф «значит, надо начинать раньше» тоже мимо кассы: те, кто начал пить слишком рано, как раз добились меньшего.

И вообще, никто не отменяет здоровья, сна и трезвых выходных.

Самый честный вывод исследования такой:не напитки помогают карьере, а люди вокруг вас.

Алкоголь в этой истории — просто фон к социальным навыкам, а не магический эликсир успеха.