И о «баранах»: Алвис Херманис предложил депутатам работать без зарплаты

Редакция PRESS 13 ноября, 2025 12:48

Режиссер и с недавних пор политик Алвис Херманис снова обратился в Фейсбуке к латвийцам. И снова  довольно неординарно...

-Сегодня утром я прочитал множество комментариев к моему предложению. Понятно, что стая баранов, похоже, принимает только вариант с баранами во главе. Я предлагаю вам понять связь между позорным отставанием Латвии от соседей и лидерами, чьи решения к этому привели.

Если вы смотрите телепанораму и читаете журнал IR, то, возможно, и нормально жить в долине скорби и пахнуть дерьмом, но если посмотреть на это глазами соседей, то любому нормальному человеку — стыдно!

...За несколько часов до этого Херманис выступил с ещё одним неординарным предложением: 

-...моё личное мнение: я бы за то, чтобы 100 депутатов Сейма вообще не получали зарплату, пусть работают там бесплатно (их помощники, которые готовят документы и работают на полную ставку, конечно, не таковы).

Тогда там будут собираться люди с головой на месте (не с другого конца), а не лузеры и безработные.
Конечно, если качество принимаемых ими решений важно для народа. Если нет, то всё в порядке.

Я предлагаю решение: доверить принятие решений мудрым.

Комментаторы живо откликнулись - особенно "на баранов"...

-Алвиc, будь осторожен со словами...

-Кому хватит ума доверить принятие этих решений? Очередному режиссёру, актёру, врачу и т.д., который, пользуясь своей известностью, перед выборами создаёт очередную партию-однодневку – «счастливого медведя», почему-то убеждённый, что всё знает об экономике, политике и обществе и станет великим спасителем страны. Хватит уже этим кошмаром кормить людей. Все уже наелись!

-Что-то из репертуара и лексики Дайниса Иванса
Но по каким признакам можно узнать умного человека? По крайней мере, в контексте последних событий. Умный человек поддерживает осуждение СК, отвергает его, или вопросы такого содержания для умного человека не важны?

-Действительно очень умные и привлекательные. Вот и получается, что те, кто не лает, что все они с разбитым сердцем, но образованы и работают, чтобы не жить в долине скорби, — бараны вонючие. Конечно, с такими лозунгами вы соберёте кучу люмпенов. Но какова мера мудрости, которой вы собираетесь мерить?

 

Главные новости

В госучреждениях только на латышском: Сейм передал законопроект Нацблока комиссиям
Важно

В госучреждениях только на латышском: Сейм передал законопроект Нацблока комиссиям

«Бедный ребенок… Зачем ему «Бородино»?»: мама школьника о русском языке
Важно

«Бедный ребенок… Зачем ему «Бородино»?»: мама школьника о русском языке

Европол задержал наёмников из Латвии: их задачей было похищение лидера албанской наркогруппировки
Важно

Европол задержал наёмников из Латвии: их задачей было похищение лидера албанской наркогруппировки

В Латвии зафиксированы ещё семь случаев лептоспироза

Новости Латвии 13:58

Новости Латвии

В Латвии с начала года до 10 ноября зарегистрировано 42 случая заболевания лептоспирозом, в том числе три с летальным исходом, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

В Латвии с начала года до 10 ноября зарегистрировано 42 случая заболевания лептоспирозом, в том числе три с летальным исходом, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

На вес золота: доля молодёжи в Латвии составляет всего 11,2%

Новости Латвии 13:47

Новости Латвии

В начале этого года в Латвии проживало 208 240 молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, что составляет 11,2% общей численности населения страны, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

В начале этого года в Латвии проживало 208 240 молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, что составляет 11,2% общей численности населения страны, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Берем в долг, а фонды ЕС не используем — как это понимать? Кулбергс возмущен

Важно 13:35

Важно

Депутат Сейма Андрис Кулбергс (Объединённый список) на страницах pietiek.com рассказал, что доступные Латвии европейские фонды очень плохо осваиваются.

Депутат Сейма Андрис Кулбергс (Объединённый список) на страницах pietiek.com рассказал, что доступные Латвии европейские фонды очень плохо осваиваются.

Европол задержал наёмников из Латвии: их задачей было похищение лидера албанской наркогруппировки

Важно 13:32

Важно

12 ноября 2025 года Европол сообщил о задержании группы наёмников, действовавших по заказу международной преступной сети. Их задачей было похищение лидера конкурирующей албанской наркогруппировки, замешанного в краже нескольких тонн каннабиса на миллионы евро.

12 ноября 2025 года Европол сообщил о задержании группы наёмников, действовавших по заказу международной преступной сети. Их задачей было похищение лидера конкурирующей албанской наркогруппировки, замешанного в краже нескольких тонн каннабиса на миллионы евро.

Вот бы так зарплаты повышали: штрафы за неуважение госязыка планируют резко повысить

Новости Латвии 13:22

Новости Латвии

Депутаты Сейма передали на рассмотрение юридической комиссии подготовленные "Новым Единством" поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, которые предусматривают повышение штрафов за неуважение к госязыку.

Депутаты Сейма передали на рассмотрение юридической комиссии подготовленные "Новым Единством" поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, которые предусматривают повышение штрафов за неуважение к госязыку.

В Китае снова казнён высокопоставленный чиновник — 13 лет антикоррупционной кампании

Всюду жизнь 13:13

Всюду жизнь

В Китае вынесли один из самых жёстких приговоров последних лет: бывший министр сельского хозяйства Тан Жэньцзянь был приговорён к смертной казни после обвинений в использовании служебного положения для утверждения и продвижения проектов и контрактов. В официальных документах масштабы нарушений назвали «чрезвычайно серьёзными».

В Китае вынесли один из самых жёстких приговоров последних лет: бывший министр сельского хозяйства Тан Жэньцзянь был приговорён к смертной казни после обвинений в использовании служебного положения для утверждения и продвижения проектов и контрактов. В официальных документах масштабы нарушений назвали «чрезвычайно серьёзными».

Почти треть жителей Латвии хотят поменять профессию

Новости Латвии 13:10

Новости Латвии

Почти треть, или 31% взрослых жителей Латвии хотят освоить навыки, которые позволили бы им сменить профессию и начать новую карьеру, свидетельствуют данные опроса, проведенного Государственным агентством развития образования (ГАРО) и исследовательской компанией "Norstat Latvija".

Почти треть, или 31% взрослых жителей Латвии хотят освоить навыки, которые позволили бы им сменить профессию и начать новую карьеру, свидетельствуют данные опроса, проведенного Государственным агентством развития образования (ГАРО) и исследовательской компанией "Norstat Latvija".

