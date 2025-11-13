И о «баранах»: Алвис Херманис предложил депутатам работать без зарплаты

-Сегодня утром я прочитал множество комментариев к моему предложению. Понятно, что стая баранов, похоже, принимает только вариант с баранами во главе. Я предлагаю вам понять связь между позорным отставанием Латвии от соседей и лидерами, чьи решения к этому привели.

Если вы смотрите телепанораму и читаете журнал IR, то, возможно, и нормально жить в долине скорби и пахнуть дерьмом, но если посмотреть на это глазами соседей, то любому нормальному человеку — стыдно!

...За несколько часов до этого Херманис выступил с ещё одним неординарным предложением:

-...моё личное мнение: я бы за то, чтобы 100 депутатов Сейма вообще не получали зарплату, пусть работают там бесплатно (их помощники, которые готовят документы и работают на полную ставку, конечно, не таковы).

Тогда там будут собираться люди с головой на месте (не с другого конца), а не лузеры и безработные.

Конечно, если качество принимаемых ими решений важно для народа. Если нет, то всё в порядке.

Я предлагаю решение: доверить принятие решений мудрым.

Комментаторы живо откликнулись - особенно "на баранов"...

-Алвиc, будь осторожен со словами...

-Кому хватит ума доверить принятие этих решений? Очередному режиссёру, актёру, врачу и т.д., который, пользуясь своей известностью, перед выборами создаёт очередную партию-однодневку – «счастливого медведя», почему-то убеждённый, что всё знает об экономике, политике и обществе и станет великим спасителем страны. Хватит уже этим кошмаром кормить людей. Все уже наелись!

-Что-то из репертуара и лексики Дайниса Иванса

Но по каким признакам можно узнать умного человека? По крайней мере, в контексте последних событий. Умный человек поддерживает осуждение СК, отвергает его, или вопросы такого содержания для умного человека не важны?

-Действительно очень умные и привлекательные. Вот и получается, что те, кто не лает, что все они с разбитым сердцем, но образованы и работают, чтобы не жить в долине скорби, — бараны вонючие. Конечно, с такими лозунгами вы соберёте кучу люмпенов. Но какова мера мудрости, которой вы собираетесь мерить?