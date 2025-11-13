Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Суд признал изменения в территориальной планировке Юрмалы не соответствующими Конституции

13 ноября, 2025

LETA

Конституционный суд (КС) постановил, что изменения в территориальной планировке Юрмалы не соответствуют Конституции, сообщили агентству ЛЕТА в суде.

Оспариваемые нормы предусматривали изменение в территориальной планировке Юрмалы вида использования отдельных земельных участков с природной территории на зону жилой застройки. Изменения функционального зонирования касались участков "Стирнурагс 0601", "Булдури 4508", "Булдури 5912", "Яундубулты 2702" и "Пумпури 3101".

Изменения в КС оспорило общество охраны окружающей среды и природы. По его мнению, изменения функционального зонирования на указанных территориях противоречат принципам охраны окружающей среды.

Предусмотрев передачу этих территорий под застройку, самоуправление не оценило должным образом возможный ущерб для биоразнообразия и охраняемых растений, нарушив предусмотренные ст. 115 Конституции права на благоприятную среду.

Как указал КС, одной из целей территориального планирования в соответствии с принципом устойчивого развития является сохранение и формирование качественной среды для нынешнего и будущих поколений.

Принципы устойчивого развития реализуются также через стратегию устойчивого развития местного самоуправления, в которой определены его приоритетные цели и перспективы, и территориальная планировка должна разрабатываться в соответствии с этой стратегией. КС пришел к выводу, что Юрмальская дума, разработав изменения в территориальной планировке, не согласовала использование территории с планом развития Юрмалы на 2010-2030 годы.

В частности, стратегия развития предусматривает, что нельзя фрагментировать большие лесные массивы, необходимо сохранять экосистему дюн, охранять природные ценности и обеспечивать доступность природных территорий, позволяя каждому человеку наслаждаться близостью к природе в городе.

Кроме того, Юрмальская дума не выполнила обязанность своевременно и обоснованно оценить ущерб, который может причинить окружающей среде реализация оспариваемых норм.

КС указал, что Юрмальская дума должна была обосновать также то, как изменения помогут достичь баланса между целями охраны окружающей среды, социальными и экономическими интересами, то есть доказать, что общественная польза изменений превышает возможный ущерб для окружающей среды, однако такое обоснование отсутствует.

Таким образом, суд признал, что при принятии Юрмальской думой обязательных правил 25 января 2024 года были нарушены принципы устойчивости, предосторожности и оценки, что не соответствует ст. 115 Конституции.

Кроме того, оспариваемые нормы касаются не только прав жителей Юрмалы, но и общества в целом, поэтому КС признал их недействительными с момента вступления в силу 6 февраля 2024 года.

Постановление КС является окончательным и не подлежит обжалованию.

13.11.2025
В Латвии зафиксированы ещё семь случаев лептоспироза

В Латвии с начала года до 10 ноября зарегистрировано 42 случая заболевания лептоспирозом, в том числе три с летальным исходом, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

На вес золота: доля молодёжи в Латвии составляет всего 11,2%

В начале этого года в Латвии проживало 208 240 молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, что составляет 11,2% общей численности населения страны, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Берем в долг, а фонды ЕС не используем — как это понимать? Кулбергс возмущен

Депутат Сейма Андрис Кулбергс (Объединённый список) на страницах pietiek.com рассказал, что доступные Латвии европейские фонды очень плохо осваиваются.

Европол задержал наёмников из Латвии: их задачей было похищение лидера албанской наркогруппировки

12 ноября 2025 года Европол сообщил о задержании группы наёмников, действовавших по заказу международной преступной сети. Их задачей было похищение лидера конкурирующей албанской наркогруппировки, замешанного в краже нескольких тонн каннабиса на миллионы евро.

Вот бы так зарплаты повышали: штрафы за неуважение госязыка планируют резко повысить

Депутаты Сейма передали на рассмотрение юридической комиссии подготовленные "Новым Единством" поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, которые предусматривают повышение штрафов за неуважение к госязыку.

В Китае снова казнён высокопоставленный чиновник — 13 лет антикоррупционной кампании

В Китае вынесли один из самых жёстких приговоров последних лет: бывший министр сельского хозяйства Тан Жэньцзянь был приговорён к смертной казни после обвинений в использовании служебного положения для утверждения и продвижения проектов и контрактов. В официальных документах масштабы нарушений назвали «чрезвычайно серьёзными».

Почти треть жителей Латвии хотят поменять профессию

Почти треть, или 31% взрослых жителей Латвии хотят освоить навыки, которые позволили бы им сменить профессию и начать новую карьеру, свидетельствуют данные опроса, проведенного Государственным агентством развития образования (ГАРО) и исследовательской компанией "Norstat Latvija".

