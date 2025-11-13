Суд признал изменения в территориальной планировке Юрмалы не соответствующими Конституции

Оспариваемые нормы предусматривали изменение в территориальной планировке Юрмалы вида использования отдельных земельных участков с природной территории на зону жилой застройки. Изменения функционального зонирования касались участков "Стирнурагс 0601", "Булдури 4508", "Булдури 5912", "Яундубулты 2702" и "Пумпури 3101".

Изменения в КС оспорило общество охраны окружающей среды и природы. По его мнению, изменения функционального зонирования на указанных территориях противоречат принципам охраны окружающей среды.

Предусмотрев передачу этих территорий под застройку, самоуправление не оценило должным образом возможный ущерб для биоразнообразия и охраняемых растений, нарушив предусмотренные ст. 115 Конституции права на благоприятную среду.

Как указал КС, одной из целей территориального планирования в соответствии с принципом устойчивого развития является сохранение и формирование качественной среды для нынешнего и будущих поколений.

Принципы устойчивого развития реализуются также через стратегию устойчивого развития местного самоуправления, в которой определены его приоритетные цели и перспективы, и территориальная планировка должна разрабатываться в соответствии с этой стратегией. КС пришел к выводу, что Юрмальская дума, разработав изменения в территориальной планировке, не согласовала использование территории с планом развития Юрмалы на 2010-2030 годы.

В частности, стратегия развития предусматривает, что нельзя фрагментировать большие лесные массивы, необходимо сохранять экосистему дюн, охранять природные ценности и обеспечивать доступность природных территорий, позволяя каждому человеку наслаждаться близостью к природе в городе.

Кроме того, Юрмальская дума не выполнила обязанность своевременно и обоснованно оценить ущерб, который может причинить окружающей среде реализация оспариваемых норм.

КС указал, что Юрмальская дума должна была обосновать также то, как изменения помогут достичь баланса между целями охраны окружающей среды, социальными и экономическими интересами, то есть доказать, что общественная польза изменений превышает возможный ущерб для окружающей среды, однако такое обоснование отсутствует.

Таким образом, суд признал, что при принятии Юрмальской думой обязательных правил 25 января 2024 года были нарушены принципы устойчивости, предосторожности и оценки, что не соответствует ст. 115 Конституции.

Кроме того, оспариваемые нормы касаются не только прав жителей Юрмалы, но и общества в целом, поэтому КС признал их недействительными с момента вступления в силу 6 февраля 2024 года.

Постановление КС является окончательным и не подлежит обжалованию.