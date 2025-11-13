Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Почти треть жителей Латвии хотят поменять профессию

13 ноября, 2025

Новости Латвии 0 комментариев

Почти треть, или 31% взрослых жителей Латвии хотят освоить навыки, которые позволили бы им сменить профессию и начать новую карьеру, свидетельствуют данные опроса, проведенного Государственным агентством развития образования (ГАРО) и исследовательской компанией "Norstat Latvija".

Как сообщили организаторы кампании образования для взрослых "Обнови навыки и знания!", еще 20% взрослых хотели бы освоить цифровые навыки, а 19% - улучшить уже имеющиеся, необходимые на нынешнем рабочем месте. В то же время 27% респондентов затруднились ответить, какие профессиональные навыки им сейчас нужнее всего.

Отвечая на вопрос о главных препятствиях для начала обучения, 33% участников опроса признали, что им не хватает мотивации и уверенности в необходимости учиться. Нехватка времени мешает 26% респондентов, финансовые трудности - 19%. Еще 16% затруднились назвать причины, которые мешают им начать обучение.

По словам председателя правления Латвийской ассоциации поддержки карьерного развития Даце Бриеде-Залите, взрослых чаще всего ограничивают внутренние барьеры и психологические причины - сомнения, неудачный предыдущий опыт обучения и недостаток уверенности в себе. Поэтому крайне важно, чтобы людям были доступны практические инструменты поддержки, включая карьерные консультации и программы наставничества, которые помогают сориентироваться и адаптироваться к изменениям на рынке труда.

Как показал опрос, самая высокая мотивация учиться для смены карьеры и освоения новой профессии наблюдается среди людей в возрасте от 18 до 39 лет - 41%. Желание освоить цифровые навыки становится более выраженным после 40 лет: в возрастной группе от 40 до 59 лет на это указали 18-19% респондентов, а среди людей старше 60 лет - 29%. В группе до 39 лет цифровые навыки считают приоритетом лишь 14-16% опрошенных.

Опрос ГАРО и "Norstat Latvija" проводился в октябре 2025 года, в нем приняли участие 1013 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.

Европол задержал наёмников из Латвии: их задачей было похищение лидера албанской наркогруппировки
Европол задержал наёмников из Латвии: их задачей было похищение лидера албанской наркогруппировки

Сдал квартиру женщине с ребёнком, а теперь она отказывается выезжать — имеет право?
Сдал квартиру женщине с ребёнком, а теперь она отказывается выезжать — имеет право?

В госучреждениях только на латышском: Сейм передал законопроект Нацблока комиссиям
В госучреждениях только на латышском: Сейм передал законопроект Нацблока комиссиям

13.11.2025
В Латвии зафиксированы ещё семь случаев лептоспироза

13:58

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии с начала года до 10 ноября зарегистрировано 42 случая заболевания лептоспирозом, в том числе три с летальным исходом, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

В Латвии с начала года до 10 ноября зарегистрировано 42 случая заболевания лептоспирозом, в том числе три с летальным исходом, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

На вес золота: доля молодёжи в Латвии составляет всего 11,2%

13:47

Новости Латвии 0 комментариев

В начале этого года в Латвии проживало 208 240 молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, что составляет 11,2% общей численности населения страны, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

В начале этого года в Латвии проживало 208 240 молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, что составляет 11,2% общей численности населения страны, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Берем в долг, а фонды ЕС не используем — как это понимать? Кулбергс возмущен

13:35

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма Андрис Кулбергс (Объединённый список) на страницах pietiek.com рассказал, что доступные Латвии европейские фонды очень плохо осваиваются.

Депутат Сейма Андрис Кулбергс (Объединённый список) на страницах pietiek.com рассказал, что доступные Латвии европейские фонды очень плохо осваиваются.

Европол задержал наёмников из Латвии: их задачей было похищение лидера албанской наркогруппировки

13:32

Важно 0 комментариев

12 ноября 2025 года Европол сообщил о задержании группы наёмников, действовавших по заказу международной преступной сети. Их задачей было похищение лидера конкурирующей албанской наркогруппировки, замешанного в краже нескольких тонн каннабиса на миллионы евро.

12 ноября 2025 года Европол сообщил о задержании группы наёмников, действовавших по заказу международной преступной сети. Их задачей было похищение лидера конкурирующей албанской наркогруппировки, замешанного в краже нескольких тонн каннабиса на миллионы евро.

Вот бы так зарплаты повышали: штрафы за неуважение госязыка планируют резко повысить

13:22

Новости Латвии 0 комментариев

Депутаты Сейма передали на рассмотрение юридической комиссии подготовленные "Новым Единством" поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, которые предусматривают повышение штрафов за неуважение к госязыку.

Депутаты Сейма передали на рассмотрение юридической комиссии подготовленные "Новым Единством" поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, которые предусматривают повышение штрафов за неуважение к госязыку.

В Китае снова казнён высокопоставленный чиновник — 13 лет антикоррупционной кампании

13:13

Всюду жизнь 0 комментариев

В Китае вынесли один из самых жёстких приговоров последних лет: бывший министр сельского хозяйства Тан Жэньцзянь был приговорён к смертной казни после обвинений в использовании служебного положения для утверждения и продвижения проектов и контрактов. В официальных документах масштабы нарушений назвали «чрезвычайно серьёзными».

В Китае вынесли один из самых жёстких приговоров последних лет: бывший министр сельского хозяйства Тан Жэньцзянь был приговорён к смертной казни после обвинений в использовании служебного положения для утверждения и продвижения проектов и контрактов. В официальных документах масштабы нарушений назвали «чрезвычайно серьёзными».

