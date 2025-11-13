Почти треть жителей Латвии хотят поменять профессию

Как сообщили организаторы кампании образования для взрослых "Обнови навыки и знания!", еще 20% взрослых хотели бы освоить цифровые навыки, а 19% - улучшить уже имеющиеся, необходимые на нынешнем рабочем месте. В то же время 27% респондентов затруднились ответить, какие профессиональные навыки им сейчас нужнее всего.

Отвечая на вопрос о главных препятствиях для начала обучения, 33% участников опроса признали, что им не хватает мотивации и уверенности в необходимости учиться. Нехватка времени мешает 26% респондентов, финансовые трудности - 19%. Еще 16% затруднились назвать причины, которые мешают им начать обучение.

По словам председателя правления Латвийской ассоциации поддержки карьерного развития Даце Бриеде-Залите, взрослых чаще всего ограничивают внутренние барьеры и психологические причины - сомнения, неудачный предыдущий опыт обучения и недостаток уверенности в себе. Поэтому крайне важно, чтобы людям были доступны практические инструменты поддержки, включая карьерные консультации и программы наставничества, которые помогают сориентироваться и адаптироваться к изменениям на рынке труда.

Как показал опрос, самая высокая мотивация учиться для смены карьеры и освоения новой профессии наблюдается среди людей в возрасте от 18 до 39 лет - 41%. Желание освоить цифровые навыки становится более выраженным после 40 лет: в возрастной группе от 40 до 59 лет на это указали 18-19% респондентов, а среди людей старше 60 лет - 29%. В группе до 39 лет цифровые навыки считают приоритетом лишь 14-16% опрошенных.

Опрос ГАРО и "Norstat Latvija" проводился в октябре 2025 года, в нем приняли участие 1013 жителей Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.