Только два дня, но зато каких! Позволь себе мегапокупки!
Чтобы сильно сэкономить на самых нужных продуктах и товарах, в ближайшие дни - 14 и 15 ноября — стоит заглянуть в Maxima Latvija.
В предпраздничные дни покупателей этих магазинов ждет просто мегапопулярное предложение «Два особо выгодных дня» – в этой щедрой ноябрьской корзине 20 000 разных товаров!
Что вкусного или полезного в доме можно купить в эти два дня? Очень многое для приготовления домашних обедов-завтраков-ужинов, например:
– цыпленок без антибиотиков Rīgas Miesnieks, фасованный, 1 кг, обойдется всего в 2,99 евро;
– яйца свободно гуляющих курочек от Baltikovo, в упаковке 18 штук - 3,29 евро;
– мандарины, упакованные в сетку, 2 кг сразу – 2,79 евро;
– кофе-бобы Jakobs Crema или Espresso, пачка 1 кг – 13,99 евро;
– картофельные чипсы (ну, иногда же можно себе позволить такое баловство!) Čipsi Ādažu Draugu paka со вкусом сыра или укропа, 180 г, будут стоить всего 0,99 евро!
Если говорить о продуктах, то обращаем ваше внимание на то, что:
– все замороженные (кроме собственно мороженого), включая овощи, креветки и рыбные изделия, будут доступны со скидкой до 40%;
– овощные, плодовые и фруктово-ягодные консервы – со скидкой до 40%;
– замечательные приправы и другая продукция Santa Maria – со скидкой до 50%
– и да, кофе растворимый и молотые зерна – со скидкой до 40%!
Что еще достойно вашего внимания:
– шампуни, жидкое мыло, зубная паста, пенки для бритья и другие качественные и популярные средства гигиены (в том числе много чего для полости рта), а также косметика со скидкой – 50%;
– товары женской гигиены – со скидкой до 50%;
– чистящие и моющие средства – со скидкой до 50%;
– самые топовые предметы для работы по дому (щетки, салфетки и прочая хозяйственная утварь) - со скидкой 50%;
– колготки, чулки, гольфы, носочки – со скидкой до 50%;
– уютные пижамки, халаты и белье (мужское и женское) – со скидкой до 50%;
– зонтики самые разные – со скидкой до 50%;
– какие хотите детские игрушки – со скидкой до 50%, только конструкторы Lego – со скидкой 40%;
– покрытия, в том числе коврики для ванных комнат, – со скидкой до 50%;
– шапки (классические и очень модные среди молодежи модели «с ушками» в том числе), шарфы и перчатки (пора утепляться!) – со скидкой до 50%;
– формы и разные предметы для выпечки (отличный, кстати, подарок любимой маме или бабушке) – со скидкой до 50%;
– изделия из текстиля (в том числе с рождественским декором) и милейшие декоративные подушки (например, с белым медведем по центру) – со скидкой до 50%;
– домашние тапочки для всей семьи – со скидкой до 50%.
Скоро Рождество, не успеем оглянуться - и уже настанет время подготовки к зимним праздникам. Сейчас самое время заняться приобретением предметов декора, особых украшений для рождественского стола и дома вообще, искусственных елочек и всего прочего для встречи Нового года. Подсказываем – все это уже есть в Maxima Latvija со скидками до 50%. Обращаем внимание – в эти два дня настенные календари на 2026 год (вещь просто необходимая!), книги и блокноты-планировщики – со скидкой до 40%: используйте момент и приобретайте в рамках особо выгодной цены.
Если в вашей семье есть школьники, самое время пополнить запас канцелярских принадлежностей, благо и тут скидки до 50%.
Не забыты и интересы малышей: увлажняющие гигиенические салфетки и штанишки-“непромокашки» будут предлагаться со скидкой до 25%.
Кроме того, корм для домашних питомцев – собак и котиков – со скидкой до 30%!
Конечно, мы не перечислили все из 20 000 наименований продуктов и товаров, которые выложат на полки магазинов Maxima Latvija в дни особо выгодных цен — 14-15 ноября. Вам стоит разобраться в этом ассортименте самим, сделать это внимательно, прикинуть бюджет и лучше всего приехать в намеченный магазин рано утром, к открытию, пока другие спят...
Удачных экономных покупок! И не забудьте про карту лояльности Paldies.
Подробнее -- https://www.maxima.lv/2-izdevigas-dienas