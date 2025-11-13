Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Только два дня, но зато каких! Позволь себе мегапокупки!

Новости партнеров Редакция PRESS 13 ноября, 2025 14:16

Новости партнеров

Чтобы сильно сэкономить на самых нужных продуктах и товарах, в ближайшие дни - 14 и 15 ноября — стоит заглянуть в Maxima Latvija.

В предпраздничные дни покупателей этих магазинов ждет просто мегапопулярное предложение «Два особо выгодных дня» – в этой щедрой ноябрьской корзине 20 000 разных товаров!

Что вкусного или полезного в доме можно купить в эти два дня? Очень многое для приготовления домашних обедов-завтраков-ужинов, например:

– цыпленок без антибиотиков Rīgas Miesnieks, фасованный, 1 кг, обойдется всего в 2,99 евро;

– яйца свободно гуляющих курочек от Baltikovo, в упаковке 18 штук - 3,29 евро;

– мандарины, упакованные в сетку, 2 кг сразу – 2,79 евро;

– кофе-бобы Jakobs Crema или Espresso, пачка 1 кг – 13,99 евро;

– картофельные чипсы (ну, иногда же можно себе позволить такое баловство!) Čipsi Ādažu Draugu paka со вкусом сыра или укропа, 180 г, будут стоить всего 0,99 евро!

Если говорить о продуктах, то обращаем ваше внимание на то, что:

– все замороженные (кроме собственно мороженого), включая овощи, креветки и рыбные изделия, будут доступны со скидкой до 40%;

– овощные, плодовые и фруктово-ягодные консервы – со скидкой до 40%;

– замечательные приправы и другая продукция Santa Maria – со скидкой до 50%

– и да, кофе растворимый и молотые зерна – со скидкой до 40%!

Что еще достойно вашего внимания:

– шампуни, жидкое мыло, зубная паста, пенки для бритья и другие качественные и популярные средства гигиены (в том числе много чего для полости рта), а также косметика со скидкой – 50%;

– товары женской гигиены – со скидкой до 50%;

– чистящие и моющие средства – со скидкой до 50%;

– самые топовые предметы для работы по дому (щетки, салфетки и прочая хозяйственная утварь) - со скидкой 50%;

– колготки, чулки, гольфы, носочки – со скидкой до 50%;

– уютные пижамки, халаты и белье (мужское и женское) – со скидкой до 50%;

– зонтики самые разные – со скидкой до 50%;

– какие хотите детские игрушки – со скидкой до 50%, только конструкторы Lego – со скидкой 40%;

– покрытия, в том числе коврики для ванных комнат, – со скидкой до 50%;

– шапки (классические и очень модные среди молодежи модели «с ушками» в том числе), шарфы и перчатки (пора утепляться!) – со скидкой до 50%;

– формы и разные предметы для выпечки (отличный, кстати, подарок любимой маме или бабушке) – со скидкой до 50%;

– изделия из текстиля (в том числе с рождественским декором) и милейшие декоративные подушки (например, с белым медведем по центру) – со скидкой до 50%;

– домашние тапочки для всей семьи – со скидкой до 50%.

Скоро Рождество, не успеем оглянуться - и уже настанет время подготовки к зимним праздникам. Сейчас самое время заняться приобретением предметов декора, особых украшений для рождественского стола и дома вообще, искусственных елочек и всего прочего для встречи Нового года. Подсказываем – все это уже есть в Maxima Latvija со скидками до 50%. Обращаем внимание – в эти два дня настенные календари на 2026 год (вещь просто необходимая!), книги и блокноты-планировщики – со скидкой до 40%: используйте момент и приобретайте в рамках особо выгодной цены.

Если в вашей семье есть школьники, самое время пополнить запас канцелярских принадлежностей, благо и тут скидки до 50%.

Не забыты и интересы малышей: увлажняющие гигиенические салфетки и штанишки-“непромокашки» будут предлагаться со скидкой до 25%.

Кроме того, корм для домашних питомцев – собак и котиков – со скидкой до 30%!

Конечно, мы не перечислили все из 20 000 наименований продуктов и товаров, которые выложат на полки магазинов Maxima Latvija в дни особо выгодных цен — 14-15 ноября. Вам стоит разобраться в этом ассортименте самим, сделать это внимательно, прикинуть бюджет и лучше всего приехать в намеченный магазин рано утром, к открытию, пока другие спят...

Удачных экономных покупок! И не забудьте про карту лояльности Paldies.

Подробнее -- https://www.maxima.lv/2-izdevigas-dienas

 

