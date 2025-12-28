Автор доклада считает, что перенос выходных неэффективен, желательно заменить его добровольным выбором, то есть работники, которые хотят более длинных выходных без перерыва, могли бы воспользоваться отгулами. Так предприятиям будет легче приспосабливаться к международному рынку и к времени работы в публичном секторе, а также не будет падения продуктивности в субботу, когда отрабатывается перенесённый рабочий день.

В докладе Апине призывает также подумать об отказе от дополнительного выходного, когда 18 ноября и 4 мая выпадают на субботу и воскресенье.

Предлагается также отменить двойную оплату работы по праздникам, причём автор заявляет, что многие работники "даже не знают, что День матери или Троица - это официальные выходные".

(По-видимому, автор не знает и того, что День матери и Троица - это всегда воскресные дни. - Ред.)

Представитель аналитического центра подчёркивает, что двойная оплата - это значительное финансовое обременение для работодателей.

В докладе также говорится, что дополнительные выходные носят скорее идеологический, чем прагматический характер: их дают, чтобы люди смогли отметить праздник, и для формирования национальной идентичности. Это также политическое решение, которое может помочь приобрести поддержку избирателей.

Хотя выходные для наёмных работников могут считаться дополнительным бонусом и ненадолго улучшить их моральный настрой, в долгосрочной перспективе они не приносят структурных улучшений благополучия работников. В то же время на предпринимателей отрицательно влияет перенос рабочих дней и другие особенности латвийской системы праздников, рассуждает сотрудница аналитического центра.

Ещё в докладе сказано, что, на взгляд представителей интересов предпринимателей, число праздничных дней слишком велико, это увеличивает расходы на предпринимательскую деятельность и отрицательно влияет на экономику в целом. К тому же перенос рабочих дней представляет собой дополнительное затруднение для предприятий, работающих на международных рынках, потому что им приходится подстраиваться под график работы зарубежных партнёров и при этом согласно латвийскому законодательству оплачивать работу в выходные по двойной ставке. Одновременно в докладе отмечено, что дополнительные выходные могут использоваться как сравнительно дешёвый инструмент для привлечения работников.

В докладе также сделан вывод, что по сравнению с другими странами ЕС в Латвии значительно больше выходных. В Латвии и Литве оно одинаковое - 32 дня в году, включая праздничные дни. Это на 3 дня больше, чем в Германии и Нидерландах, где число выходных наименьшее. Больше всего выходных в Эстонии - 41 день, а также во Франции - 42 дня.

(Автор, вероятно, упускает из виду тот факт, что в разных федеральных землях Германии число выходных дней отличается. Общегерманских выходных действительно меньше.)

Апине заявляет, что вклад праздничных дней в экономику Латвии следует оценивать относительно, так как Латвия входит в число стран ЕС с низкой продуктивностью труда.

В проведённом для аналитического центра LaSER репрезентативном опросе жителей Латвии 61% респондентов дал ответ, что доволен нынешним числом праздничных дней.

Данные опроса также свидетельствуют о том, что в неделю с т.н. длинными выходными, когда праздник выпадает непосредственно до или сразу после субботы и воскресенья, 58% респондентов работало бы столько же, сколько обычно, 26% - больше, чтобы нагнать упущенное за выходные, а 14% наблюдают падение собственной продуктивности.