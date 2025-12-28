Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 28. Декабря Завтра: Inga, Ingeborga, Irvita, Ivita
Доступность

Предлагают отказаться от переноса выходных и двойной оплаты за работу в праздник; кто посмел? (1)

© LETA 28 декабря, 2025 13:50

Важно 1 комментариев

Систему праздничных дней в Латвии нужно пересмотреть - отказаться от переноса рабочих дней и оценить отмену двойной ставки для работы в праздничные дни, "поскольку дополнительные выходные в долгосрочной перспективе структурно не влияют на благополучие работников". Такое мнение высказано в докладе представителя аналитического центра LaSER Аннемарии Апине.

Автор доклада считает, что перенос выходных неэффективен, желательно заменить его добровольным выбором, то есть работники, которые хотят более длинных выходных без перерыва, могли бы воспользоваться отгулами. Так предприятиям будет легче приспосабливаться к международному рынку и к времени работы в публичном секторе, а также не будет падения продуктивности в субботу, когда отрабатывается перенесённый рабочий день.

В докладе Апине призывает также подумать об отказе от дополнительного выходного, когда 18 ноября и 4 мая выпадают на субботу и воскресенье.

Предлагается также отменить двойную оплату работы по праздникам, причём автор заявляет, что многие работники "даже не знают, что День матери или Троица - это официальные выходные". 

(По-видимому, автор не знает и того, что День матери и Троица - это всегда воскресные дни. - Ред.)

Представитель аналитического центра подчёркивает, что двойная оплата - это значительное финансовое обременение для работодателей.

В докладе также говорится, что дополнительные выходные носят скорее идеологический, чем прагматический характер: их дают, чтобы люди смогли отметить праздник, и для формирования национальной идентичности. Это также политическое решение, которое может помочь приобрести поддержку избирателей.

Хотя выходные для наёмных работников могут считаться дополнительным бонусом и ненадолго улучшить их моральный настрой, в долгосрочной перспективе они не приносят структурных улучшений благополучия работников. В то же время на предпринимателей отрицательно влияет перенос рабочих дней и другие особенности латвийской системы праздников, рассуждает сотрудница аналитического центра.

Ещё в докладе сказано, что, на взгляд представителей интересов предпринимателей, число праздничных дней слишком велико, это увеличивает расходы на предпринимательскую деятельность и отрицательно влияет на экономику в целом. К тому же перенос рабочих дней представляет собой дополнительное затруднение для предприятий, работающих на международных рынках, потому что им приходится подстраиваться под график работы зарубежных партнёров и при этом согласно латвийскому законодательству оплачивать работу в выходные по двойной ставке. Одновременно в докладе отмечено, что дополнительные выходные могут использоваться как сравнительно дешёвый инструмент для привлечения работников.

В докладе также сделан вывод, что по сравнению с другими странами ЕС в Латвии значительно больше выходных. В Латвии и Литве оно одинаковое - 32 дня в году, включая праздничные дни. Это на 3 дня больше, чем в Германии и Нидерландах, где число выходных наименьшее. Больше всего выходных в Эстонии - 41 день, а также во Франции - 42 дня.

(Автор, вероятно, упускает из виду тот факт, что в разных федеральных землях Германии число выходных дней отличается. Общегерманских выходных действительно меньше.)

Апине заявляет, что вклад праздничных дней в экономику Латвии следует оценивать относительно, так как Латвия входит в число стран ЕС с низкой продуктивностью труда.

В проведённом для аналитического центра LaSER репрезентативном опросе жителей Латвии 61% респондентов дал ответ, что доволен нынешним числом праздничных дней. 

Данные опроса также свидетельствуют о том, что в неделю с т.н. длинными выходными, когда праздник выпадает непосредственно до или сразу после субботы и воскресенья, 58% респондентов работало бы столько же, сколько обычно, 26% - больше, чтобы нагнать упущенное за выходные, а 14% наблюдают падение собственной продуктивности.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

«Мы для них — как швейцарцы»: впечатления литовцев о Латвии
Важно

«Мы для них — как швейцарцы»: впечатления литовцев о Латвии (1)

В Риге сорвало часть крыши со здания Академии художеств
Важно

В Риге сорвало часть крыши со здания Академии художеств

Приколы (не)нашего ИИ: кто такой Girwan и за что его так ненавидят в Латвии?
Важно

Приколы (не)нашего ИИ: кто такой Girwan и за что его так ненавидят в Латвии?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Колодец желаний»: загадочный объект на променаде улицы Мукусалас (1)

Важно 16:00

Важно 1 комментариев

Как уже сообщалось, строительство променада на левом берегу Даугавы завершилось и 22 декабря объект был сдан в эксплуатацию. Торжественное открытие променада состоится 9 января.

Как уже сообщалось, строительство променада на левом берегу Даугавы завершилось и 22 декабря объект был сдан в эксплуатацию. Торжественное открытие променада состоится 9 января.

Читать
Загрузка

Приколы (не)нашего ИИ: кто такой Girwan и за что его так ненавидят в Латвии? (1)

Важно 15:18

Важно 1 комментариев

В соцсетях набирает популярность фото с пародийного аккаунта AI being dumb, которое напоминает многочисленные "статистические" карты, циркулирующие в интернете: например, в каких странах предпочитают те или иные блюда, напитки, домашних животных и т.п. 

В соцсетях набирает популярность фото с пародийного аккаунта AI being dumb, которое напоминает многочисленные "статистические" карты, циркулирующие в интернете: например, в каких странах предпочитают те или иные блюда, напитки, домашних животных и т.п. 

Читать

Ночной хаос в Рижском аэропорту: рейсы перенаправили аж в Данию, люди спали на полу (1)

Важно 14:20

Важно 1 комментариев

Из-за сильного ветра, который в ночь на воскресенье на латвийском побережье перешёл в бурю, была нарушена работа международного аэропорта Риги. Опубликованные в соцсетях посты и информация, доступная на сайте аэропорта, свидетельствуют о том, что многие рейсы задерживались и были перенаправлены в другие страны, сообщает Jauns.lv.

Из-за сильного ветра, который в ночь на воскресенье на латвийском побережье перешёл в бурю, была нарушена работа международного аэропорта Риги. Опубликованные в соцсетях посты и информация, доступная на сайте аэропорта, свидетельствуют о том, что многие рейсы задерживались и были перенаправлены в другие страны, сообщает Jauns.lv.

Читать

Обязательно ли обращаться к юристу или нотариусу для составления завещания (1)

Юридическая консультация 14:11

Юридическая консультация 1 комментариев

"Мне исполнилось 60 лет, и я решил составить завещание. Можно самому написать или надо к юристу или нотариусу обратиться?"

"Мне исполнилось 60 лет, и я решил составить завещание. Можно самому написать или надо к юристу или нотариусу обратиться?"

Читать

В Генштабе ВСУ отвергли версию РФ о захвате ряда городов (1)

Мир 13:47

Мир 1 комментариев

Оборона Гуляйполя продолжается, ВС РФ не удается реализовать планы по захвату агломерации Покровск-Мирноград, заявили в Генштабе ВСУ. В Украине указали, что "российская дезинформация" не повлияет на дипработу Киева.

Оборона Гуляйполя продолжается, ВС РФ не удается реализовать планы по захвату агломерации Покровск-Мирноград, заявили в Генштабе ВСУ. В Украине указали, что "российская дезинформация" не повлияет на дипработу Киева.

Читать

«Могли остаться без дома в праздник!» Ветер повалил вышку связи в Лапмежциемсе (ВИДЕО) (1)

Важно 13:11

Важно 1 комментариев

О падении вышки сообщил в "Фейсбуке" ведущий прогноза погоды на ЛТВ Том Брицис, опубликовав видео, которое предоставил, по-видимому, житель этого посёлка Том Бирзниекс.

О падении вышки сообщил в "Фейсбуке" ведущий прогноза погоды на ЛТВ Том Брицис, опубликовав видео, которое предоставил, по-видимому, житель этого посёлка Том Бирзниекс.

Читать