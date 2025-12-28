«Мойте пипаркукас перед едой!» В соцсети возникла дискуссия по поводу гигиены

"Пожалуйста, кому пипаркукас? Rimi Mežaparks. Страшно представить, сколько там прошло чихающих и немытых ручонок", - пишет пользователь сети "Тредс".

Пост не остался незамеченным - комментариев набралось немало. Вот что пишет народ:

- А представляете, какой кошмар, когда юбиляр задувает свечи?! Слюна ведь во все стороны летит!

- Давайте всё упакуем, чтобы было больше пластмассы и пакетиков.

- Вот поэтому мне нравилось время, когда был ковид, всё было расфасовано...

- Совочек есть, в чём проблема, никто ведь из-за пипаркукас не пострадал. Хватит негативизма со всех сторон.

- Наверняка выложили, чтобы в магазине чувствовался аромат пипаркукас.

- При таком образе жизни мы уже 2025 год встретили. И ничего плохого не случилось.

- Поэтому пипаркукас надо дома помыть, так же, как овощи и фрукты.

- Не знаю, сколько вам лет, но в моём детстве хлеб был неупакованный в витрине, и все мы живы.

- Поэтому я обхожу стороной, как и стенды с булочками в открытом виде во многих магазинах.

- Я ещё никак не пойму, почему на полках лежат булочки открыто? Там ведь так много бактерий за день и всякой х..ни падает сверху.

- Ну, у каждого есть выбор, покупать или нет. Я не покупаю открытую продукцию с того раза, когда увидела надкушенное печенье "Светлана". Но осуждать нельзя, оно вкусное.

- Алё, а дезинфицирующее средство для чего предназначено?

- Не нравится, не покупай. В чём проблема самому испечь?

- Твой телефон в десять раз грязнее.

- Никогда, никогда не покупаю из этих корзин ничего... Когда-то работала в магазине промоутером и пару часов простояла возле такой корзины, за это время разные мерзкие вещи творились с чесночными сухариками, которые в ней были.

- Я покупаю только расфасованную продукцию. Если знать, сколько людей каждый день посещают магазин и сколько пыли там летает, которую всё равно не видно... Не понимаю, почему сверху нельзя закрыть каким-нибудь пластмассовым колпаком с дверцей? Это совсем не так трудно осуществить?

- Удивительно, что только сейчас это кажется противным, мне такая практика казалась противной более 8 лет назад, когда я работала в магазине и видела, как всякие люди щупают, слюнявят, "пробуют" развесную продукцию и роются в ней. Овощи ещё туда-сюда, их можно помыть, но булки, печенье, драже... Ну, нет.

- Эх, если бы только вот так мало проблем в жизни было.

- Страшно представить, как ты до этого выживала.

- Если страшно, дома надо сидеть.

- В худшем случае посидишь на горшке... Поездишь по свету, поймёшь, что всё нормально с этими пипаркукас.

- Меня это не сильно волнует. В мире так много бактерий ВЕЗДЕ, хорошо, что мы всего этого не видим, иначе с ума сошли бы.

- Да, нормально. Не берите, если не нравится. Меня вот бесят завёрнутые в плёнку булки и хлеб со вкусом картона.

- Вау, нашли проблему.