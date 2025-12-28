«Мойте пипаркукас перед едой!» В соцсети возникла дискуссия по поводу гигиены

"Пожалуйста, кому пипаркукас? Rimi Mežaparks. Страшно представить, сколько там прошло чихающих и немытых ручонок", - пишет пользователь сети "Тредс".
Пост не остался незамеченным - комментариев набралось немало. Вот что пишет народ:
- А представляете, какой кошмар, когда юбиляр задувает свечи?! Слюна ведь во все стороны летит!
- Давайте всё упакуем, чтобы было больше пластмассы и пакетиков.
- Вот поэтому мне нравилось время, когда был ковид, всё было расфасовано...
- Совочек есть, в чём проблема, никто ведь из-за пипаркукас не пострадал. Хватит негативизма со всех сторон.
- Наверняка выложили, чтобы в магазине чувствовался аромат пипаркукас.
- При таком образе жизни мы уже 2025 год встретили. И ничего плохого не случилось.
- Поэтому пипаркукас надо дома помыть, так же, как овощи и фрукты.
- Не знаю, сколько вам лет, но в моём детстве хлеб был неупакованный в витрине, и все мы живы.
- Поэтому я обхожу стороной, как и стенды с булочками в открытом виде во многих магазинах.
- Я ещё никак не пойму, почему на полках лежат булочки открыто? Там ведь так много бактерий за день и всякой х..ни падает сверху.
- Ну, у каждого есть выбор, покупать или нет. Я не покупаю открытую продукцию с того раза, когда увидела надкушенное печенье "Светлана". Но осуждать нельзя, оно вкусное.
- Алё, а дезинфицирующее средство для чего предназначено?
- Не нравится, не покупай. В чём проблема самому испечь?
- Твой телефон в десять раз грязнее.
- Никогда, никогда не покупаю из этих корзин ничего... Когда-то работала в магазине промоутером и пару часов простояла возле такой корзины, за это время разные мерзкие вещи творились с чесночными сухариками, которые в ней были.
- Я покупаю только расфасованную продукцию. Если знать, сколько людей каждый день посещают магазин и сколько пыли там летает, которую всё равно не видно... Не понимаю, почему сверху нельзя закрыть каким-нибудь пластмассовым колпаком с дверцей? Это совсем не так трудно осуществить?
- Удивительно, что только сейчас это кажется противным, мне такая практика казалась противной более 8 лет назад, когда я работала в магазине и видела, как всякие люди щупают, слюнявят, "пробуют" развесную продукцию и роются в ней. Овощи ещё туда-сюда, их можно помыть, но булки, печенье, драже... Ну, нет.
- Эх, если бы только вот так мало проблем в жизни было.
- Страшно представить, как ты до этого выживала.
- Если страшно, дома надо сидеть.
- В худшем случае посидишь на горшке... Поездишь по свету, поймёшь, что всё нормально с этими пипаркукас.
- Меня это не сильно волнует. В мире так много бактерий ВЕЗДЕ, хорошо, что мы всего этого не видим, иначе с ума сошли бы.
- Да, нормально. Не берите, если не нравится. Меня вот бесят завёрнутые в плёнку булки и хлеб со вкусом картона.
- Вау, нашли проблему.