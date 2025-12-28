Старая Рига готовится встречать Новый год: некоторые ограничения вводятся уже сегодня

Новогодние торжества пройдут на Ратушной площади, площади Ливу, площади Пилс, на площадке около Пороховой башни, на участке ул. Калькю от ул. Вальню до бульвара Аспазияс и на улице, параллельной набережной 11 ноября, на участке от Полю гате до Бискапа гате. В этой связи вводятся определённые ограничения уличного движения, некоторые из них уже вступили в силу.

С 8 часов утра закрыто движение автотранспорта, велосипедов и электросамокатов, запрещены остановка и стоянка транспорта на площади Пилс и улице, параллельной набережной 11 ноября, от Полю гате до Бискапа гате.

В понедельник, 29 декабря, в 8 часов будет закрыта зона размещения средств микромобильности, т.е. велосипедов, электросамокатов и мопедов, на перекрёстке ул. Вальню и Калькю.

С 20 часов среды, 31 декабря, до 2 часов четверга, 1 января, при необходимости будут ограничивать или перекрывать движение транспорта на участке ул. Смилшу от бульвара Зигфрида Анны Мейеровица до ул. Вальню.