Старая Рига готовится встречать Новый год: некоторые ограничения вводятся уже сегодня

28 декабря, 2025 12:26

Об этом агентству LETA сообщило столичное самоуправление.

Новогодние торжества пройдут на Ратушной площади, площади Ливу, площади Пилс, на площадке около Пороховой башни, на участке ул. Калькю от ул. Вальню до бульвара Аспазияс и на улице, параллельной набережной 11 ноября, на участке от Полю гате до Бискапа гате. В этой связи вводятся определённые ограничения уличного движения, некоторые из них уже вступили в силу.

С 8 часов утра закрыто движение автотранспорта, велосипедов и электросамокатов, запрещены остановка и стоянка транспорта на площади Пилс и улице, параллельной набережной 11 ноября, от Полю гате до Бискапа гате.

В понедельник, 29 декабря, в 8 часов будет закрыта зона размещения средств микромобильности, т.е. велосипедов, электросамокатов и мопедов, на перекрёстке ул. Вальню и Калькю.

С 20 часов среды, 31 декабря, до 2 часов четверга, 1 января, при необходимости будут ограничивать или перекрывать движение транспорта на участке ул. Смилшу от бульвара Зигфрида Анны Мейеровица до ул. Вальню.

«Колодец желаний»: загадочный объект на променаде улицы Мукусалас
«Колодец желаний»: загадочный объект на променаде улицы Мукусалас

У пожарных и электриков много работы: ветер повалил деревья, дорожные знаки, сорвал кровлю
У пожарных и электриков много работы: ветер повалил деревья, дорожные знаки, сорвал кровлю

Приколы (не)нашего ИИ: кто такой Girwan и за что его так ненавидят в Латвии?
Приколы (не)нашего ИИ: кто такой Girwan и за что его так ненавидят в Латвии?

«Колодец желаний»: загадочный объект на променаде улицы Мукусалас

Как уже сообщалось, строительство променада на левом берегу Даугавы завершилось и 22 декабря объект был сдан в эксплуатацию. Торжественное открытие променада состоится 9 января.

Приколы (не)нашего ИИ: кто такой Girwan и за что его так ненавидят в Латвии?

В соцсетях набирает популярность фото с пародийного аккаунта AI being dumb, которое напоминает многочисленные "статистические" карты, циркулирующие в интернете: например, в каких странах предпочитают те или иные блюда, напитки, домашних животных и т.п. 

Ночной хаос в Рижском аэропорту: рейсы перенаправили аж в Данию, люди спали на полу

Из-за сильного ветра, который в ночь на воскресенье на латвийском побережье перешёл в бурю, была нарушена работа международного аэропорта Риги. Опубликованные в соцсетях посты и информация, доступная на сайте аэропорта, свидетельствуют о том, что многие рейсы задерживались и были перенаправлены в другие страны, сообщает Jauns.lv.

Обязательно ли обращаться к юристу или нотариусу для составления завещания

"Мне исполнилось 60 лет, и я решил составить завещание. Можно самому написать или надо к юристу или нотариусу обратиться?"

Предлагают отказаться от переноса выходных и двойной оплаты за работу в праздник; кто посмел?

Систему праздничных дней в Латвии нужно пересмотреть - отказаться от переноса рабочих дней и оценить отмену двойной ставки для работы в праздничные дни, "поскольку дополнительные выходные в долгосрочной перспективе структурно не влияют на благополучие работников". Такое мнение высказано в докладе представителя аналитического центра LaSER Аннемарии Апине.

В Генштабе ВСУ отвергли версию РФ о захвате ряда городов

Оборона Гуляйполя продолжается, ВС РФ не удается реализовать планы по захвату агломерации Покровск-Мирноград, заявили в Генштабе ВСУ. В Украине указали, что "российская дезинформация" не повлияет на дипработу Киева.

«Могли остаться без дома в праздник!» Ветер повалил вышку связи в Лапмежциемсе (ВИДЕО)

О падении вышки сообщил в "Фейсбуке" ведущий прогноза погоды на ЛТВ Том Брицис, опубликовав видео, которое предоставил, по-видимому, житель этого посёлка Том Бирзниекс.

