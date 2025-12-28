Эта карта якобы показывает, кого сильнее всего ненавидят в Европе и не только. Если внимательно присмотреться, некоторые объекты ненависти окажутся довольно странными: например, во Франции почему-то столь сильную эмоцию испытывают по отношению к Распутину, в Австрии - к Брежневу, а в Украине - к Чаушеску.

Но ещё интереснее обстоит дело с Латвией, Литвой, Молдовой и бог весть отчего - с Норвегией: там указан и вовсе какой-то странный набор букв. Вот и пользователь платформы "Х" с ником Urze озадачился: "Кто такой Гирван??? Я как латыш спрашиваю..."

В комментариях ему советуют не полагаться слепо на то, что выдаёт ИИ в качестве результата поиска или подобной "творческой работы".

- Grok говорит, что это "глюки ИИ".

- Честно, не понимаю, чего все ждут от аккаунта AI beign dumb? Точных сведений из надёжных источников?

- Спроси у ИИ, какие надписи на стенах есть в твоём районе или городе, и увидишь, что он придумывает всякие чудеса. ИИ реально выдумывает граффити, которых нет.

- Проклятый Гирван, гореть ему в аду. С июня дрель не вернул ещё.

- Я спрашивал про это Chat gpt. Это карта для троллинга, нет никаких гирванов. Тем, кто публикует, просто выгодно генерировать больше просмотров.

- Это псевдоним Путина в КГБ.

- Это хотя бы можно выговорить. Литовцам тяжелее.

- Это Силиня на фасолевом языке.

В комментариях также выложили сгенерированную ИИ "азбуку" на латышском языке, где аист по неизвестной причине получил новое название bezda, а неизвестная рыба из породы лососёвых - herra.