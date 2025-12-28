Новый год принесёт зиму: на следующей неделе сформируется стабильный снежный покров

В конце уходящей недели к территории Латвии приблизился обширный циклон, он принёс сильный ветер и осадки. В ночь на воскресенье местами в восточных районах страны образовался слой снега толщиной 1-5 см.

На следующей неделе погодные условия по-прежнему будет определять активная деятельность циклонов. В первой половине недели в центральных и западных районах страны продолжит дуть порывистый ветер, почти по всей Латвии всё чаще ожидаются осадки.

В эти дни в Латвию придёт холодный воздух, температура воздуха будет склонна к снижению, в результате чего дождь постепенно сменится снегом. В новогоднюю ночь будет по-зимнему холодно: во многих местах похолодает до -8...-13 градусов, теплее будет только на Курземском побережье - от -3 до -5 градусов.

В понедельник и во вторник обещают облачную погоду, местами с прояснениями. Во многих местах время от времени выпадут осадки, в основном мокрый снег, где погода будет теплее - дождь. Отдельные участки дорог обледенеют.

В эти дни будет дуть северо-западный и западный ветер, от слабого до умеренного, на побережье - умеренно сильный, во вторник он сменится на северо-западный и северный. Он по-прежнему будет порывистым, особенно в западных и центральных районах, скорость достигнет 15-19 м/с, на побережье - 20-24 м/с.

В ночь на понедельник столбик термометра упадёт до -1...+4 градусов, на востоке до -1...-6 градусов, в ночь на вторник уже почти по всей стране похолодает до -2...-6 градусов, на побережье - до +1...-2 градусов. В понедельник утром будет от 0 до +5 градусов, но в течение дня температура воздуха станет постепенно спадать, во вторник она уже не превысит +1...-4 градуса.

Последний день уходящего года будет облачным, местами с прояснениями. Ночью снег будет идти во многих местах, днём - кое-где. Северо-западный и северный ветер ночью - от умеренного до умеренно сильного, местами в центральных и прибрежных районах - порывами до 15-19 м/с, на побережье - до 21 м/с, но днём он утихнет по всей стране. Температура воздуха ночью и днём - от -3 до -8 градусов, на Курземском побережье - от -1 до -3 градусов.

В новогоднюю ночь небольшой снег ожидается лишь местами. Первые дни нового года будут пасмурными, над Латвией пройдут новые зоны осадков, на большей части территории страны они принесут снег и мокрый снег, на побережье - дождь.

В эти дни ветер снова усилится, местами до порывистого. Хотя в первый день года температура воздуха будет по-зимнему низкой и местами на востоке похолодает до -10 градусов, всё же к концу недели она немного повысится.