«Могли остаться без дома в праздник!» Ветер повалил вышку связи в Лапмежциемсе (ВИДЕО)

Редакция PRESS 28 декабря, 2025 13:11

Важно 0 комментариев

О падении вышки сообщил в "Фейсбуке" ведущий прогноза погоды на ЛТВ Том Брицис, опубликовав видео, которое предоставил, по-видимому, житель этого посёлка Том Бирзниекс.

Видно, что вышка едва не задела дом - ещё немного, и разрушений было бы гораздо больше.

Народ откликается не слишком активно, но тем не менее...

- Вот так КАЧЕСТВО "вышек связи", что обычный латвийский ветерок не выдерживают и падают на землю... Плату за связь, небось, соображают повышать! Так близко к дому... могло закончиться очень трагически! Интересно, а как эти халтурщики прокомментируют падение?

- Хорошо, что на этот дом не упала. Люди могли без домика остаться на праздник. Б-р-р.

- Целый район без связи остался, к сожалению.

- Зато металлолома будет...

«Колодец желаний»: загадочный объект на променаде улицы Мукусалас
Важно

У пожарных и электриков много работы: ветер повалил деревья, дорожные знаки, сорвал кровлю
Важно

Приколы (не)нашего ИИ: кто такой Girwan и за что его так ненавидят в Латвии?
Важно

Важно 16:00

Важно 0 комментариев

Как уже сообщалось, строительство променада на левом берегу Даугавы завершилось и 22 декабря объект был сдан в эксплуатацию. Торжественное открытие променада состоится 9 января.

Читать
Важно 15:18

Важно 0 комментариев

В соцсетях набирает популярность фото с пародийного аккаунта AI being dumb, которое напоминает многочисленные "статистические" карты, циркулирующие в интернете: например, в каких странах предпочитают те или иные блюда, напитки, домашних животных и т.п. 

Читать

Ночной хаос в Рижском аэропорту: рейсы перенаправили аж в Данию, люди спали на полу

Важно 14:20

Важно 0 комментариев

Из-за сильного ветра, который в ночь на воскресенье на латвийском побережье перешёл в бурю, была нарушена работа международного аэропорта Риги. Опубликованные в соцсетях посты и информация, доступная на сайте аэропорта, свидетельствуют о том, что многие рейсы задерживались и были перенаправлены в другие страны, сообщает Jauns.lv.

Читать

Обязательно ли обращаться к юристу или нотариусу для составления завещания

Юридическая консультация 14:11

Юридическая консультация 0 комментариев

"Мне исполнилось 60 лет, и я решил составить завещание. Можно самому написать или надо к юристу или нотариусу обратиться?"

Читать

Предлагают отказаться от переноса выходных и двойной оплаты за работу в праздник; кто посмел?

Важно 13:50

Важно 0 комментариев

Систему праздничных дней в Латвии нужно пересмотреть - отказаться от переноса рабочих дней и оценить отмену двойной ставки для работы в праздничные дни, "поскольку дополнительные выходные в долгосрочной перспективе структурно не влияют на благополучие работников". Такое мнение высказано в докладе представителя аналитического центра LaSER Аннемарии Апине.

Читать

В Генштабе ВСУ отвергли версию РФ о захвате ряда городов

Мир 13:47

Мир 0 комментариев

Оборона Гуляйполя продолжается, ВС РФ не удается реализовать планы по захвату агломерации Покровск-Мирноград, заявили в Генштабе ВСУ. В Украине указали, что "российская дезинформация" не повлияет на дипработу Киева.

Читать