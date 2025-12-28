«Могли остаться без дома в праздник!» Ветер повалил вышку связи в Лапмежциемсе (ВИДЕО)

Видно, что вышка едва не задела дом - ещё немного, и разрушений было бы гораздо больше.

Народ откликается не слишком активно, но тем не менее...

- Вот так КАЧЕСТВО "вышек связи", что обычный латвийский ветерок не выдерживают и падают на землю... Плату за связь, небось, соображают повышать! Так близко к дому... могло закончиться очень трагически! Интересно, а как эти халтурщики прокомментируют падение?

- Хорошо, что на этот дом не упала. Люди могли без домика остаться на праздник. Б-р-р.

- Целый район без связи остался, к сожалению.

- Зато металлолома будет...