«Колодец желаний»: загадочный объект на променаде улицы Мукусалас

Редакция PRESS 28 декабря, 2025 16:00

Важно 0 комментариев

Как уже сообщалось, строительство променада на левом берегу Даугавы завершилось и 22 декабря объект был сдан в эксплуатацию. Торжественное открытие променада состоится 9 января.

Тем временем у рижан уже не в первый раз возникают кое-какие вопросы. "Сегодня удалось пройтись по новому променаду ул. Мукусалас. Местами классно, местами не очень. И тут загадка - для чего предназначены эти треугольные бассейны с водой?" - недоумевает пользователь соцсети "X".

Его постом поделился адвокат Артур Звейсалниекс, которому тоже непонятно: "Это в самом деле странно, место, где будет скапливаться мусор, зачем такие нужно делать?"

В комментариях появилась и депутат Рижской думы Лиана Ланга: "Если там будет скапливаться мусор, это будет показатель, что мы варвары. Мне нравится это элегантное обрамление воды бетоном".

А какая реакция у остальных пользователей?

Например, вот такая:

- Ничего-ничего, в следующем году примут "закон Ланги", и тогда всяким дилетантам придётся держать рот на замке по поводу вещей, в которых они ничего не понимают.

- Чтобы утопающих легче было спасать.

- Поди, там туалета в проекте не было, а теперь он есть.

- Это пункт мобильности.

- Ну, может, чертёж перевернули, как тот строитель, который вместо маяка вырыл глубокую яму с прожектором на дне.

- Потому что кто-то сможет регулярно получать деньги за уборку.

- Колодец желаний.

- Что-то гидротехническое, чтобы правильно удерживать течение реки и чтобы берег не размывало? Всего лишь догадка.

- Для рыбы и рыболовов!

- Моё объяснение - ловушка для глыб льда, чтобы в случае наводнения здесь сконцентрировалась ледяная гора и защитила нашу стеклянную пирамиду с книгами. Я радуюсь, главный риск таким образом снижаетя.

- Это для крещения.

- Архитектор чихнул, пока чертил, и вышло искусство.

- Ну, туда можно было бы в тёмное время суток элегантно ввалиться и, если никто не заметит, в тишине и покое отдать концы.

- Чтобы было куда заползти помыться? Всё же больше приватности, чем в реку лезть.

- Место нереста для лосося из Даугавы.

- Это места отвода дождевой воды и элемент закрепления берега. Единственно, в таких бассейнах будет накапливаться мусор, может быть, стоило сеткой закрыть. С другой стороны, там утки могли бы греться.

- Для поощрения городского биоразнообразия - от сине-зелёных водорослей до патогенных бактерий.

- Плавучие мусорники. Такого ещё нигде не было.

- Общественная ванна.

- Для самоубийц...

- В первоначальном проекте это называлось "Смотровая площадка с сеткой", только на какой-то стадии сетка пропала. Моё предположение об идее: сиди в сетке над водой и наблюдай, как мимо течёт река. В Паневежисе это реализовано с использованием деревянной платформы. У нас даже вода, видимо, оттуда пропала.

Кто-то из пользователей даже задал вопрос встроенному ИИ платформы "Х" под названием Grok и получил такой ответ: "Да, эта конструкция на променаде улицы Мукусалас имеет техническое значение. Она выглядит как бассейн для сбора или инфильтрации дождевой воды, чтобы отводить осадки, предотвращать наводнения и фильтровать загрязнение, прежде чем вода попадёт в Даугаву. Основано на описаниях проекта о дренажных системах".

 

В соцсетях набирает популярность фото с пародийного аккаунта AI being dumb, которое напоминает многочисленные "статистические" карты, циркулирующие в интернете: например, в каких странах предпочитают те или иные блюда, напитки, домашних животных и т.п. 

Из-за сильного ветра, который в ночь на воскресенье на латвийском побережье перешёл в бурю, была нарушена работа международного аэропорта Риги. Опубликованные в соцсетях посты и информация, доступная на сайте аэропорта, свидетельствуют о том, что многие рейсы задерживались и были перенаправлены в другие страны, сообщает Jauns.lv.

"Мне исполнилось 60 лет, и я решил составить завещание. Можно самому написать или надо к юристу или нотариусу обратиться?"

Систему праздничных дней в Латвии нужно пересмотреть - отказаться от переноса рабочих дней и оценить отмену двойной ставки для работы в праздничные дни, "поскольку дополнительные выходные в долгосрочной перспективе структурно не влияют на благополучие работников". Такое мнение высказано в докладе представителя аналитического центра LaSER Аннемарии Апине.

Оборона Гуляйполя продолжается, ВС РФ не удается реализовать планы по захвату агломерации Покровск-Мирноград, заявили в Генштабе ВСУ. В Украине указали, что "российская дезинформация" не повлияет на дипработу Киева.

О падении вышки сообщил в "Фейсбуке" ведущий прогноза погоды на ЛТВ Том Брицис, опубликовав видео, которое предоставил, по-видимому, житель этого посёлка Том Бирзниекс.

