Ринкевич: многим кажется, что в Латвии плохо, но что было бы, живи мы до сих пор в ЛССР? (4)

Редакция PRESS 28 декабря, 2025 12:57

Важно 4 комментариев

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в беседе с порталом 360TV Ziņas высказал мнение, что людям не стоит недооценивать возможность жить в свободной Латвии, подчеркнув, что в повседневной суете люди нередко думают только о негативе.

"Нам в данный момент в повседневной суете и стрессе надо понимать: как бы ни казалось порой, что плохо, как говорили многие, давайте подумаем, как могло бы быть, если бы вообще не было 18 ноября вот уже 107 лет назад. Как было бы, если мы были бы в каком-нибудь статусе ЛССР в Советском Союзе. Говорили бы мы так просто по-латышски 30 и более лет? Мы вырвались в последний момент, и думаю, что нам дважды повезло", - сказал президент.

Эта реплика не была случайной: напомним, что 27 декабря - годовщина распада СССР. 

"Часто говорят, что мы раньше были едиными и сплочёнными, и куда же всё это делось? Но это нормально, потому что такое единство по всем вопросам невозможно удержать.

Чего нам в данный момент не хватает до конца, так это способности поговорить, друг друга выслушать и всё же попытаться договориться о том, что мы делаем, а не беспрестанно говорить, что мы недовольны тем-то и тем-то, а в конце концов не делаем ничего.

Снова, когда приходят великие испытания, мы объединяемся, сплачиваемся и можем сделать дело", - считает Ринкевич.

