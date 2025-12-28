Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
За гранью: суд решил отдать детей отцу, сильно избившему их мать (1)

© LTV 28 декабря, 2025 16:40

Важно 1 комментариев

LETA

Нужно ли принимать во внимание избиение женщины с нанесением телесных повреждений средней тяжести при определении, с кем будут жить дети? С разницей в несколько месяцев одна и та же судья приняла постановление и о защите потерпевшей от насилия, и по делу о разводе, присудив детей отцу, сообщает программа ЛТВ "Панорама".

Понимают ли в сиротских и обычных судах, что такое насилие в семье, учитывается ли оно при принятии решений? Такой вопрос возникает, если проанализировать историю одной семьи.  

Чрезмерная ревность и контроль, подслушивание разговоров и другие признаки эмоционального насилия послужили причиной того, что некая женщина решила - жить с мужем она больше не может. Во втором полугодии прошлого года она официально подала на развод. Дети жили у матери. Физического насилия не было до первого полугодия нынешнего года. Женщина признаёт - она недооценила своего мужа и не верила, что он может её избить.

"Была сломана глазничная кость. Спасибо хирургу из больницы Страдиня, что поставила титановый имплантат. Ей удалось сохранить нерв - он центральный, на пол-лица. В то же время, да, у меня до сих пор потеряна чувствительность половины лица и зима станет огромной проблемой - нос тоже потерял чувствительность", - рассказала потерпевшая.

Это не единственные телесные повреждения: у женщины был сломан нос и отломан фрагмент позвонка, есть и другие травмы.

Последствия для здоровья ощущаются до сих пор. В первые месяцы потерпевшей было очень страшно, но страх удалось преодолеть после работы с психологом. Однако потом началась борьба за детей. Примерно через месяц после избиения муж подал в суд иск с требованием оставить детей ему.

Сиротский суд выслушал аргументы и признал, что детям будет безопаснее у отца. Никаких факторов риска он не увидел, хотя до того, как женщину избили, мнение о ней у сиротского суда было благоприятным для неё.

"Вдруг я стала паршивой овцой в обществе, ничего не смыслящей. У меня нет ни одного нарушения. Моя работа связана с довольно серьёзным отношением к государству. У меня нет таких нарушений, чтобы я прогуливала. Я несу активную службу в Земессардзе, мы очень часто ходим с оружием", - говорит женщина.

На вопрос, принял ли сиротский суд во внимание случай физического насилия по отношению к ней, был дан ответ: "Следует учитывать, что само по себе то обстоятельство, что против человека возбуждено уголовное дело, не может быть причиной для ограничения его прав любого рода, так как никого нельзя считать виновным в совершении преступного деяния, если он не признан таковым согласно приговору суда".

С мнением сиротского суда согласился и обычный суд. Та самая судья, которая принимала решение о защите женщины от насилия. В связи с избиением по-прежнему остаётся активным уголовный процесс, по поводу которого Госполиция не даёт комментариев. Женщина знает лишь то, что она имеет статус потерпевшей. 

Дело о разводе тянется уже больше года, судья не комментирует, был ли принят во внимание уголовный процесс. Принимая решение об общении с детьми, суд отметил, что не сомневается в объективности сиротского суда и в его компетентности в соответствующих ситуациях и в оценке обстоятельств.

Что думает по этому поводу бюро омбудсмена?

"Иногда наблюдается, что заключение сформулировано в пользу одной из сторон. Хотя есть факты, одинаково свидетельствующие об обоих родителях, в отношении одного из родителей одни и те же факты просто-напросто как бы игнорируют, а в отношении второго - очень тщательно анализируют", - заявила руководитель отдела прав детей бюро омбудсмена Лайла Гравере.

Впрочем, в бюро омбудсмена подчеркнули, что заключение сиротского суда - это лишь одно из доказательств. Что касается конкретного случая, то муж до сих пор насилие по отношению к жене называл клеветой и отрицал, что телесные повреждения у неё возникли по его вине: якобы она сама с лестницы упала. При этом курсы для тех, кто совершил насилие, он посещал.

В свою очередь, потерпевшая заявила, что её принудительно разлучают с детьми и что она не ощущает поддержки от учреждений, которые должны выступить против этого.

Иллюстративное фото.

Обязательно ли обращаться к юристу или нотариусу для составления завещания
Обязательно ли обращаться к юристу или нотариусу для составления завещания (1)

«Колодец желаний»: загадочный объект на променаде улицы Мукусалас
«Колодец желаний»: загадочный объект на променаде улицы Мукусалас

«Мойте пипаркукас перед едой!» В соцсети возникла дискуссия по поводу гигиены
«Мойте пипаркукас перед едой!» В соцсети возникла дискуссия по поводу гигиены

«Музыка для ног»? Под знаком Штрауса проходят новогодние концерты в Латвийской Опере (1)

Важно 1 комментариев

Традиционные новогодние концерты в Латвийской Опере в этом году проходят под знаком Иоганна Штрауса. Того самого, над музыкой которого посмеивались современники и высокомерно именовали её "музыкой для ног". Он, однако, довел эту "легкую музыку" до совершенства, кажется, она была всегда и без неё уже много-много-много лет не обходится ни один новогодний бал. В этом году мир отметил 200 лет со дня рождения "короля вальсов"... 

Традиционные новогодние концерты в Латвийской Опере в этом году проходят под знаком Иоганна Штрауса. Того самого, над музыкой которого посмеивались современники и высокомерно именовали её "музыкой для ног". Он, однако, довел эту "легкую музыку" до совершенства, кажется, она была всегда и без неё уже много-много-много лет не обходится ни один новогодний бал. В этом году мир отметил 200 лет со дня рождения "короля вальсов"... 

Загрузка

Теперь это ваши проблемы: с Нового года самоуправления не обязаны содержать ваши дома (1)

Выбор редакции 1 комментариев

Согласно вступающим в силу поправкам к закону «О завершении приватизации жилых домов государства и самоуправлений», с 1 января 2026 года самоуправления Латвии больше не будут обязаны участвовать в управлении многоквартирными домами, которые им не принадлежат. Что это означает на практике для владельцев квартир и для тех, кто так и не оформил право собственности на нее?

Согласно вступающим в силу поправкам к закону «О завершении приватизации жилых домов государства и самоуправлений», с 1 января 2026 года самоуправления Латвии больше не будут обязаны участвовать в управлении многоквартирными домами, которые им не принадлежат. Что это означает на практике для владельцев квартир и для тех, кто так и не оформил право собственности на нее?

Приколы (не)нашего ИИ: кто такой Girwan и за что его так ненавидят в Латвии? (1)

Новости Латвии 1 комментариев

В соцсетях набирает популярность фото с пародийного аккаунта AI being dumb, которое напоминает многочисленные "статистические" карты, циркулирующие в интернете: например, в каких странах предпочитают те или иные блюда, напитки, домашних животных и т.п. 

В соцсетях набирает популярность фото с пародийного аккаунта AI being dumb, которое напоминает многочисленные "статистические" карты, циркулирующие в интернете: например, в каких странах предпочитают те или иные блюда, напитки, домашних животных и т.п. 

Новый год принесёт зиму: на следующей неделе сформируется стабильный снежный покров (1)

Важно 1 комментариев

Новогодняя неделя в Латвии начнётся с порывистого ветра, постепенно станет холодать и землю покроет снег. Такой прогноз дают латвийские синоптики.

Новогодняя неделя в Латвии начнётся с порывистого ветра, постепенно станет холодать и землю покроет снег. Такой прогноз дают латвийские синоптики.

«Мойте пипаркукас перед едой!» В соцсети возникла дискуссия по поводу гигиены (1)

Важно 1 комментариев

Кому-то эта тема может показаться мелочью, из-за которой не стоит волноваться, но, как оказалось, довольно много людей предпочитают не покупать в магазинах развесное печенье, потому что оно стоит на воздухе, мимо ходят люди, которые могут распространять бактерии и вирусы.

Кому-то эта тема может показаться мелочью, из-за которой не стоит волноваться, но, как оказалось, довольно много людей предпочитают не покупать в магазинах развесное печенье, потому что оно стоит на воздухе, мимо ходят люди, которые могут распространять бактерии и вирусы.

«Колодец желаний»: загадочный объект на променаде улицы Мукусалас (1)

Важно 1 комментариев

Как уже сообщалось, строительство променада на левом берегу Даугавы завершилось и 22 декабря объект был сдан в эксплуатацию. Торжественное открытие променада состоится 9 января.

Как уже сообщалось, строительство променада на левом берегу Даугавы завершилось и 22 декабря объект был сдан в эксплуатацию. Торжественное открытие променада состоится 9 января.

