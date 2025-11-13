Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
В Латвии зафиксированы ещё семь случаев лептоспироза

Редакция PRESS 13 ноября, 2025 13:58

Новости Латвии

В Латвии с начала года до 10 ноября зарегистрировано 42 случая заболевания лептоспирозом, в том числе три с летальным исходом, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Все пациенты прошли или продолжают проходить лечение в больницах. Большинство заболевших сообщили о возможном контакте с грызунами или окружающей средой, которая могла быть загрязнена их выделениями, например, при работе в саду или хозяйственных помещениях. Случаи лептоспироза были зарегистрированы в Риге, Елгаве, Елгавском, Цесисском, Огрском, Саласпилсском, Ропажском, Баускском, Сигулдском, Аугшдаугавском, Кулдигском, Алуксненском и Валмиерском краях.

В каждом случае были индивидуальные риски и ситуации, в которых человек мог заразиться.

Лептоспироз - инфекционное заболевание, которое передается человеку от различных животных, особенно грызунов, но также может переноситься сельскохозяйственными животными, собаками и кошками. Человек чаще всего заражается при контакте с загрязненной животными водой, их экскрементами и предметами, которые загрязнены мочой зараженных животных.

Симптомами заболевания являются лихорадка, озноб, головная боль, ломота в мышцах, тошнота, рвота, потеря аппетита, покраснение глаз и общее недомогание. В более тяжелых случаях возможны такие осложнения, как менингит, кровотечение, желтуха, поражение почек и печени, гемолитическая анемия или нарушение сознания, сообщили в ЦПКЗ.

Риск заражения лептоспирозом возрастает в холодное время года, когда грызуны мигрируют в жилища людей и сельскохозяйственные помещения.

Чтобы предотвратить заражение лептоспирозом, специалисты ЦПКЗ призывают людей надевать перчатки, ботинки и защитную одежду, когда они занимаются садоводством, работают в поле или ухаживают за животными, а также тщательно мыть руки после контакта с животными или влажной почвой.

При появлении признаков лептоспироза и при контакте с потенциально зараженной средой и животными следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

В госучреждениях только на латышском: Сейм передал законопроект Нацблока комиссиям
В госучреждениях только на латышском: Сейм передал законопроект Нацблока комиссиям

Что каждый из нас готов делать ради страны? Певец Иго Фомин о наболевшем
Что каждый из нас готов делать ради страны? Певец Иго Фомин о наболевшем (1)

Европол задержал наёмников из Латвии: их задачей было похищение лидера албанской наркогруппировки
Европол задержал наёмников из Латвии: их задачей было похищение лидера албанской наркогруппировки

На вес золота: доля молодёжи в Латвии составляет всего 11,2%

Новости Латвии 13:47

В начале этого года в Латвии проживало 208 240 молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет, что составляет 11,2% общей численности населения страны, свидетельствуют данные Центрального статистического управления (ЦСУ).

Берем в долг, а фонды ЕС не используем — как это понимать? Кулбергс возмущен

Важно 13:35

Депутат Сейма Андрис Кулбергс (Объединённый список) на страницах pietiek.com рассказал, что доступные Латвии европейские фонды очень плохо осваиваются.

Европол задержал наёмников из Латвии: их задачей было похищение лидера албанской наркогруппировки

Важно 13:32

12 ноября 2025 года Европол сообщил о задержании группы наёмников, действовавших по заказу международной преступной сети. Их задачей было похищение лидера конкурирующей албанской наркогруппировки, замешанного в краже нескольких тонн каннабиса на миллионы евро.

Вот бы так зарплаты повышали: штрафы за неуважение госязыка планируют резко повысить

Новости Латвии 13:22

Депутаты Сейма передали на рассмотрение юридической комиссии подготовленные "Новым Единством" поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, которые предусматривают повышение штрафов за неуважение к госязыку.

В Китае снова казнён высокопоставленный чиновник — 13 лет антикоррупционной кампании

Всюду жизнь 13:13

В Китае вынесли один из самых жёстких приговоров последних лет: бывший министр сельского хозяйства Тан Жэньцзянь был приговорён к смертной казни после обвинений в использовании служебного положения для утверждения и продвижения проектов и контрактов. В официальных документах масштабы нарушений назвали «чрезвычайно серьёзными».

Почти треть жителей Латвии хотят поменять профессию

Новости Латвии 13:10

Почти треть, или 31% взрослых жителей Латвии хотят освоить навыки, которые позволили бы им сменить профессию и начать новую карьеру, свидетельствуют данные опроса, проведенного Государственным агентством развития образования (ГАРО) и исследовательской компанией "Norstat Latvija".

