Сами посыпайте лед на тротуарах: рижанам бесплатно выдают песок

Поддержка предусмотрена для территорий, где имеются тротуары с твёрдым покрытием. На получение песка могут претендовать владельцы, законные распорядители или управляющие недвижимостью, которые ухаживают за прилегающей территорией. Для одного объекта недвижимости можно получить 50 килограммов противогололёдного материала — два мешка по 25 килограммов. Чтобы получить песок, необходимо предварительно подать заявку в Центре жителей рижских микрорайонов.

Песок можно будет получить по адресам: ул. Даугавпилс, 31, ул. Иерикю, 43A, ул. Гобас, 6A и бул. Узварас, 16A. Кроме того, выдача песка будет организована в конце ноября на специальных пунктах приёма осенней листвы, организованных Рижским самоуправлением.