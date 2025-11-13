Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Превысил скорость? Уезжай из страны! Новые требования к иностранцам в Латвии

Редакция PRESS 13 ноября, 2025 18:24

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийские парламентарии предлагают ужесточить требования к иностранцам: при повторных нарушениях правил дорожного движения, агрессивном поведении или неуважении к законам страны им может грозить аннулирование вида на жительство.

Согласно законопроекту, разрешение на проживание может быть отменено, если человек в течение одного года трижды привлекался к административной ответственности за нарушения общественного порядка, правил управления или дорожного движения.

Автор инициативы, депутат Сейма Айнарс Латковскис («Новое Единство»), подчеркнул, что главная обязанность государства — обеспечивать безопасность граждан и защищать общественный порядок:

«Каждый, кто живёт в Латвии, обязан соблюдать её законы. Если человек систематически их игнорирует, это демонстрирует неуважение к нашей стране и обществу, а значит, государство имеет право пересмотреть вопрос о его пребывании здесь».
В четверг депутаты передали поправки к Закону об иммиграции на рассмотрение парламентской Комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией.

Поправки касаются административных правонарушений, которые могут угрожать общественной безопасности или порядку, а также действий, оскорбляющих личность или государство — например, агрессивного поведения, нанесения лёгких телесных повреждений, демонстрации тоталитарной символики в общественных местах, сексуальных домогательств и нарушений ПДД.

Авторы законопроекта считают, что эти изменения помогут усилить контроль над иммиграцией и повысят уровень безопасности в обществе.

«Долговременное проживание в Латвии — это не право, а привилегия, которой достойны лишь те, кто уважает законы страны и ведёт себя ответственно», — отмечается в аннотации к законопроекту.

Не первый кошелек в мусорнике: рижан предупреждают об активизации карманников

Новости Латвии 20:16

Новости Латвии 0 комментариев

В Фейсбуке в группе Болдерая появилось предупреждение следующего содержания:

В Фейсбуке в группе Болдерая появилось предупреждение следующего содержания:

7 способов перестать думскроллить TikTok (пока он не доел то, что осталось от вашего мозга)

Азбука здоровья 19:53

Азбука здоровья 0 комментариев

Будем честны: после тяжёлого дня проще всего завалиться в кровать и залипнуть в TikTok до ощущения пустой головы. Но если вы снова «поторчали 40 минут» и внезапно оказалось, что прошёл час сорок — да, это про вас. И да, это можно остановить.

Будем честны: после тяжёлого дня проще всего завалиться в кровать и залипнуть в TikTok до ощущения пустой головы. Но если вы снова «поторчали 40 минут» и внезапно оказалось, что прошёл час сорок — да, это про вас. И да, это можно остановить.

Коты-заседатели: как домашние питомцы срывают видеозвонки по всей Европе

Животные 19:44

Животные 0 комментариев

Онлайн-совещания давно стали частью жизни, но вместе с ними в виртуальный офис уверенно вошли и… коты. По опросам социологов, примерно две трети сотрудников хотя бы раз сталкивались с тем, что домашний питомец мешал видеозвонку — закрывал камеру, проходил по клавиатуре, требовал внимания или устраивался спать на тёплом ноутбуке.

Онлайн-совещания давно стали частью жизни, но вместе с ними в виртуальный офис уверенно вошли и… коты. По опросам социологов, примерно две трети сотрудников хотя бы раз сталкивались с тем, что домашний питомец мешал видеозвонку — закрывал камеру, проходил по клавиатуре, требовал внимания или устраивался спать на тёплом ноутбуке.

Германия: правящая коалиция согласовала реформу военной службы

Мир 18:44

Мир 0 комментариев

Новый компромиссный вариант, обнародованный в четверг, предусматривает обязательную регистрацию и медобследование всех мужчин старше 18 лет. Также станет обязательным заполнение анкеты, в которой необходимо будет подробно описать свою готовность к службе.

Новый компромиссный вариант, обнародованный в четверг, предусматривает обязательную регистрацию и медобследование всех мужчин старше 18 лет. Также станет обязательным заполнение анкеты, в которой необходимо будет подробно описать свою готовность к службе.

Кто убивает пчёл на планете? Учёные нашли причину

Животные 18:43

Животные 0 комментариев

Ученые представили новое исследование, которое объясняет одну из главных причин массовой гибели пчёл в последние годы. Речь идет не об одном факторе, а о сочетании вредителей, вирусов и химикатов, которые вместе создают смертельный эффект домино для пчелиных семей.

Ученые представили новое исследование, которое объясняет одну из главных причин массовой гибели пчёл в последние годы. Речь идет не об одном факторе, а о сочетании вредителей, вирусов и химикатов, которые вместе создают смертельный эффект домино для пчелиных семей.

Где посмотреть праздничный салют на 18 ноября? Придется выехать из Риги

Всюду жизнь 18:35

Всюду жизнь 0 комментариев

В государственный праздник, 18 ноября, фейерверки можно будет увидеть только в Вентспилсе, Юрмале и Огре, свидетельствует собранная агентством LETA информация.

В государственный праздник, 18 ноября, фейерверки можно будет увидеть только в Вентспилсе, Юрмале и Огре, свидетельствует собранная агентством LETA информация.

А о водителях подумали? Латвия тоже готова закрыть границу с Белоруссией

Важно 18:28

Важно 0 комментариев

Латвия заявила о готовности поддержать Литву в случае усиления гибридных атак со стороны Белоруссией, включая возможное закрытие пограничных переходов. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене получила заверения в солидарности от коллег из Риги и Таллина.

Латвия заявила о готовности поддержать Литву в случае усиления гибридных атак со стороны Белоруссией, включая возможное закрытие пограничных переходов. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене получила заверения в солидарности от коллег из Риги и Таллина.

