Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 9. Ноября Завтра: Teodors
Доступность

«Мы будем учить Пушкина наизусть сами»: из школы ушла последняя учительница русского (9)

Редакция PRESS 8 ноября, 2025 07:02

Важно 9 комментариев

-Сегодня сообщили, что ушла из школы учительница, которая вела русский язык моему сыну. Да, это был кружок, но теперь и его не будет. Вообще не будет…, - об этом написала в Фейсбуке мама рижского школьника 4-го класса, которая, судя по посту, сама так же преподает - латышский язык. 

Дальше она рассказывает о своем решении.

-Я пошла в библиотеку и набрала книг. Сын выбрал одну и сразу же начал читать, увлекся. Готовлю к распечатке упражнения по грамматике и …

Мы будем заниматься.

Мы будем учить наизусть стихи Пушкина, будем читать «Бородино», будем обсуждать и смотреть фильмы по великим произведениям классиков.

Я уверена, что зная родной язык на хорошем уровне, человек лучше и легче выучивает другие языки. У него есть на что опереться, с чем сравнивать. Как в 8 классе понять divdabji, если не знаешь причастий и деепричастий в русском.

Когда я преподаю латышский, я волей неволей залезаю в грамматику русского.

Тургенев писал: «Языку мы учимся и должны учиться непрерывно до последних дней своей жизни.»
И ещё … «Язык – орудие мышления. Обращаться с языком кое-как – значит и мыслить кое-как: неточно, приблизительно, неверно.»

Комментаторы, судя по всему, так же обеспокоены схожей проблемой и ищут выход для своих детей

-подключайтесь к субботней школе. Русский, чтение, природа, математика в 4ом классе. Бесплатно

-А скажите, где можно подключиться к субботней школе?

-1-3 классы, да, платно. Будем рады видеть вас снова

-Полностью с вами согласна. Тоже пытаюсь придерживаться такой стратегии. Не всегда хватает сил и времени, но все равно

-Не всё потеряно в этой стране. Спасибо, можно идти спать спокойно!

-Мои мысли - про то, что без хорошего родного языка другие языки даются с трудом, либо на на том же посредственном уровне, что и родной язык 

-Жаль, что далеко не все родители понимают значение родного языка, как вы. Жаль, что не у всех родителей есть силы и умение учить детей. К сожалению, часто слышу от русских мамочек: ой, мой сын (дочь) даже дома говорит по-латышски ( говорят это с долей хвастовства!). Вы молодец! Побольше бы таких родителей!

-Можно с вами ?

-Добрый день, наш клуб как раз создан для того, чтобы изучать русский язык и литературу. У нас занимаются дети от дошкольников до старшеклассников. Занятия ведут опытные педагоги очно в Пурвциемсе. Приглашаем на занятия.

-Очень верно! В отличие от стоеросового языка суконных чиновников. Эпитеты можно поменять местами!.. Так и так все дубово и хреново, когда в стране не ново, что уходят учителя русского языка. А моя коллега уехала в Псковскую губернию со своей мамой-пенсионеркой. Покойный муж и дети остались здесь, за границей!

-Я точно так же старалась научить своих детей русскому языkу, koгда они были маленькими, хотя мы болгары и никаких контактов с Россией никогда не имели.. Моя мама и отец детей постоянно настаивали на том, чтобы я говорила с детьми на русском, чтобы они знали этот языk. А мне сложно было дома говорить на неродном языke. Но я очень старалась. Дети так и не научились говорить по-русски, но прекрасно понимают, могут смотреть русские фильмы без перевода. Еще они хорошо знают русскую культуру, песни. Когда мой старший сын должен был выбирать в школе второй иностранный языk, ему пришлось согаслиться на немецкий, потому что все родители выбрали немецкий. ( Хотя школа предложила и русский.) А когда младший сын начинал изучать в школе второй иностранный язык в той же школе, уже половина родителей выбрали русский и он учил в школе русский, это было лет 5 назад.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (9)
Комментарии (9)

Главные новости

«У меня не хватает слов»: Пойканс возмущён тем, куда идут деньги из фондов ЕС
Важно

«У меня не хватает слов»: Пойканс возмущён тем, куда идут деньги из фондов ЕС (1)

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей
Важно

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

За спинами полиции: во время митинга один человек вышел с плакатом против ЛГБТ. ФОТО
Важно

За спинами полиции: во время митинга один человек вышел с плакатом против ЛГБТ. ФОТО

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 11:45 09.11.2025
Эстония: Legend Hotels идёт на Литву и Польшу
Sfera.lv 16 минут назад
Елгава: с водицей теперь не забалуешь…
Sfera.lv 3 часа назад
Рига: Иманта перекраивается
Sfera.lv 3 часа назад
Германия: Poseidon для страшных лодок Путина
Sfera.lv 5 часов назад
Кипр: аналог НАТО
Sfera.lv 6 часов назад
Латвия: почётным семьям – почётная халява
Sfera.lv 18 часов назад
Полмиллиона евро на «погоду с Марса»: Rīgas satiksme чинит экраны
Bitnews.lv 21 час назад
«Сильнейшая за годы»: учёные предупреждают о геомагнитной буре
Bitnews.lv 1 день назад

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше (9)

Важно 10:26

Важно 9 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Читать
Загрузка

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей (9)

Важно 09:38

Важно 9 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Читать

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией (9)

Важно 09:11

Важно 9 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

Читать

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку (9)

Важно 08:43

Важно 9 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Читать

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро (9)

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии 9 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Читать

С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде (9)

Важно 07:59

Важно 9 комментариев

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Читать

Антирекорд? В Саркандаугаве взломали квартиру, где жили 23 кошки; инспектору стало плохо (9)

Важно 07:53

Важно 9 комментариев

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

Читать