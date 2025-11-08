Дальше она рассказывает о своем решении.

-Я пошла в библиотеку и набрала книг. Сын выбрал одну и сразу же начал читать, увлекся. Готовлю к распечатке упражнения по грамматике и …

Мы будем заниматься.

Мы будем учить наизусть стихи Пушкина, будем читать «Бородино», будем обсуждать и смотреть фильмы по великим произведениям классиков.

Я уверена, что зная родной язык на хорошем уровне, человек лучше и легче выучивает другие языки. У него есть на что опереться, с чем сравнивать. Как в 8 классе понять divdabji, если не знаешь причастий и деепричастий в русском.

Когда я преподаю латышский, я волей неволей залезаю в грамматику русского.

Тургенев писал: «Языку мы учимся и должны учиться непрерывно до последних дней своей жизни.»

И ещё … «Язык – орудие мышления. Обращаться с языком кое-как – значит и мыслить кое-как: неточно, приблизительно, неверно.»

Комментаторы, судя по всему, так же обеспокоены схожей проблемой и ищут выход для своих детей

-подключайтесь к субботней школе. Русский, чтение, природа, математика в 4ом классе. Бесплатно

-А скажите, где можно подключиться к субботней школе?

-1-3 классы, да, платно. Будем рады видеть вас снова

-Полностью с вами согласна. Тоже пытаюсь придерживаться такой стратегии. Не всегда хватает сил и времени, но все равно

-Не всё потеряно в этой стране. Спасибо, можно идти спать спокойно!

-Мои мысли - про то, что без хорошего родного языка другие языки даются с трудом, либо на на том же посредственном уровне, что и родной язык

-Жаль, что далеко не все родители понимают значение родного языка, как вы. Жаль, что не у всех родителей есть силы и умение учить детей. К сожалению, часто слышу от русских мамочек: ой, мой сын (дочь) даже дома говорит по-латышски ( говорят это с долей хвастовства!). Вы молодец! Побольше бы таких родителей!

-Можно с вами ?

-Добрый день, наш клуб как раз создан для того, чтобы изучать русский язык и литературу. У нас занимаются дети от дошкольников до старшеклассников. Занятия ведут опытные педагоги очно в Пурвциемсе. Приглашаем на занятия.

-Очень верно! В отличие от стоеросового языка суконных чиновников. Эпитеты можно поменять местами!.. Так и так все дубово и хреново, когда в стране не ново, что уходят учителя русского языка. А моя коллега уехала в Псковскую губернию со своей мамой-пенсионеркой. Покойный муж и дети остались здесь, за границей!

-Я точно так же старалась научить своих детей русскому языkу, koгда они были маленькими, хотя мы болгары и никаких контактов с Россией никогда не имели.. Моя мама и отец детей постоянно настаивали на том, чтобы я говорила с детьми на русском, чтобы они знали этот языk. А мне сложно было дома говорить на неродном языke. Но я очень старалась. Дети так и не научились говорить по-русски, но прекрасно понимают, могут смотреть русские фильмы без перевода. Еще они хорошо знают русскую культуру, песни. Когда мой старший сын должен был выбирать в школе второй иностранный языk, ему пришлось согаслиться на немецкий, потому что все родители выбрали немецкий. ( Хотя школа предложила и русский.) А когда младший сын начинал изучать в школе второй иностранный язык в той же школе, уже половина родителей выбрали русский и он учил в школе русский, это было лет 5 назад.