Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 9. Ноября Завтра: Teodors
Доступность

Почему до сих пор возят в Москву, Минск и не только? Нацблок требует объяснений от Швинки

Редакция PRESS 7 ноября, 2025 09:13

Выбор редакции 0 комментариев

LETA

Оппозиционное Национальное объединение подало в Сейм запрос министру сообщения Атису Швинке ("Прогрессивные") с требованием разъяснить действия правительства и Министерства сообщения, которые по-прежнему допускают общественные пассажирские перевозки в Россию и Белоруссию.

С 1 ноября на один год запрещены нерегулярные пассажирские перевозки - экскурсии, поездки на конкретные мероприятия и другие специально организованные рейсы в страны-агрессоры. Однако, как отмечает Нацобъединение, это только часть рейсов, а рейсы на регулярных маршрутах в города России и Беларуси продолжаются. В действующем расписании Автотранспортной дирекции указаны 13 регулярных автобусных маршрутов, в том числе в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Минск и Смоленск.

"Сообщение на общественном транспорте между Латвией и странами-агрессорами не только угрожает нашей безопасности, но и посылает неправильный сигнал. Это очередной пример того, как министры правительства Эвики Силини ("Новое Единство") имитируют деятельность - решают проблемы только в лозунгах, а в реальности сотрудничество продолжается", - заявил Витенбергс.

В запросе к министру депутаты требуют объяснить, почему регулярные пассажирские перевозки в страны-агрессоры не считаются угрозой для безопасности Латвии, в то время как нерегулярные перевозки представляют опасность.

Партия отмечает, что неоднократно призывала правительство прекратить любое сотрудничество со странами-агрессорами, в том числе в сфере транзита и транспорта, однако проект решения Сейма о запрете общественных пассажирских перевозок в Россию и Беларусь до сих пор не рассмотрен, хотя был подан еще в феврале этого года.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией
Важно

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

За спинами полиции: во время митинга один человек вышел с плакатом против ЛГБТ. ФОТО
Важно

За спинами полиции: во время митинга один человек вышел с плакатом против ЛГБТ. ФОТО

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей
Важно

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 11:50 09.11.2025
Эстония: Legend Hotels идёт на Литву и Польшу
Sfera.lv 22 минуты назад
Ирландия: зарплата за творчество
Sfera.lv 4 часа назад
Кипр: аналог НАТО
Sfera.lv 6 часов назад
Полмиллиона евро на «погоду с Марса»: Rīgas satiksme чинит экраны
Bitnews.lv 21 час назад
Латвийцы всё чаще считают допустимым ограничение свободы слова
Bitnews.lv 21 час назад
Завтрак со «Сферой»: перец, фаршированный булгуром
Sfera.lv 1 день назад
Полковник Блёдоне: если будем бежать — латыши вымрут
Bitnews.lv 1 день назад
194-я неделя войны в Украине. На фронте всё внимание приковано к Покровску, где идут тяжелые уличные бои
Bitnews.lv 2 дня назад

«Песня «Убей бура» это не притеснение? МИД ЮАР пытается спорить с Трампом

Важно 10:49

Важно 0 комментариев

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Министерство иностранных дел Южно-Африканской Республики заявило, что заявления президента США Дональда Трампа о нарушении прав белого населения в стране "не имеют фактических оснований".
 
"Утверждение о том, что это сообщество подвергается преследованиям, не подтверждается фактами", - заявил пресс-секретарь МИД ЮАР Криспин Фири в субботу, 8 ноября.

Читать
Загрузка

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

Важно 10:26

Важно 0 комментариев

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Читать

«Собаку утащили с частью будки»: в Силмалской волости запасаются свистками — пугать зверей

Важно 09:38

Важно 0 комментариев

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

Читать

Лачплесис, Латвия, Бривиба: сколько в стране людей с таким именем и фамилией

Важно 09:11

Важно 0 комментариев

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

Читать

«Что мне делать с тележкой и ребёнком?» Депутат Кулбергс получил штраф за парковку

Важно 08:43

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Читать

В столичном общественном транспорте проблема с экранами; замена может стоить полмиллиона евро

Новости Латвии 08:27

Новости Латвии 0 комментариев

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Читать

С экс-депутата Кайминьша взыщут свыше 24 тысяч евро; он проиграл в суде

Важно 07:59

Важно 0 комментариев

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

Читать