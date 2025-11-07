Почему до сих пор возят в Москву, Минск и не только? Нацблок требует объяснений от Швинки

С 1 ноября на один год запрещены нерегулярные пассажирские перевозки - экскурсии, поездки на конкретные мероприятия и другие специально организованные рейсы в страны-агрессоры. Однако, как отмечает Нацобъединение, это только часть рейсов, а рейсы на регулярных маршрутах в города России и Беларуси продолжаются. В действующем расписании Автотранспортной дирекции указаны 13 регулярных автобусных маршрутов, в том числе в Москву, Санкт-Петербург, Калининград, Минск и Смоленск.

"Сообщение на общественном транспорте между Латвией и странами-агрессорами не только угрожает нашей безопасности, но и посылает неправильный сигнал. Это очередной пример того, как министры правительства Эвики Силини ("Новое Единство") имитируют деятельность - решают проблемы только в лозунгах, а в реальности сотрудничество продолжается", - заявил Витенбергс.

В запросе к министру депутаты требуют объяснить, почему регулярные пассажирские перевозки в страны-агрессоры не считаются угрозой для безопасности Латвии, в то время как нерегулярные перевозки представляют опасность.

Партия отмечает, что неоднократно призывала правительство прекратить любое сотрудничество со странами-агрессорами, в том числе в сфере транзита и транспорта, однако проект решения Сейма о запрете общественных пассажирских перевозок в Россию и Беларусь до сих пор не рассмотрен, хотя был подан еще в феврале этого года.