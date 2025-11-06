А что сделала? Судью просят выдать для уголовного преследования

В четверг этот вопрос на закрытом заседании рассмотрела юридическая комиссия Сейма. Глава комиссии Андрей Юдин не предоставил агентству LETA более подробную информацию о том, в чем обвиняется судья, подчеркнув, что он подписал обязательство о неразглашении информации.

В апреле 2002 года Сейм назначил Силиневичу судьей Рижского районного суда, а в апреле 2005 года утвердил ее в этой должности. В декабре 2003 года ей было поручено выполнять обязанности заместителя председателя Рижского районного суда, а в июле 2005 года ее назначили заместителем председателя Рижского районного суда. С октября 2008 года она на протяжении 15 лет была председателем Рижского районного суда.

За вклад в развитие правовой системы Латвии Силиневича была в свое время награждена Почетной грамотой Министерства юстиции I степени и "золотым" пером, Почетным знаком системы правосудия III степени за образцовое и добросовестное исполнение обязанностей судьи, значительный вклад в развитие правовой системы Латвии и Благодарственной грамотой Министерства юстиции за значительный вклад в развитие судебной системы и внедрение судебной реформы.

Декларация Силиневичи как государственного должностного лица за 2024 год показывает, что она продолжала работать судьей, получив за год зарплату в размере более чем 53 000 евро. Еще несколько тысяч она заработала от сдачи имущества в аренду. В конце 2024 года ее долговые обязательства составили около 115 000 евро, в то время как сама она выдала займы в размере 30 000 евро. В то время у нее не было накоплений, сумма которых превышала бы 20 минимальных месячных зарплат.

Сейму необходимо принять решение о разрешении начать уголовное преследование на пленарном заседании.

Закон о судебной системе предусматривает, что судья может быть привлечен к уголовной ответственности или задержан с согласия Сейма.