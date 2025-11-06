Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
А что сделала? Судью просят выдать для уголовного преследования

6 ноября, 2025

LETA

Депутатам Сейма 13 ноября предстоит принять решение относительно выдачи судьи Рижского районного суда Инесе Силиневичи для начала уголовного преследования, выяснило агентство LETA.

В четверг этот вопрос на закрытом заседании рассмотрела юридическая комиссия Сейма. Глава комиссии Андрей Юдин не предоставил агентству LETA более подробную информацию о том, в чем обвиняется судья, подчеркнув, что он подписал обязательство о неразглашении информации.

В апреле 2002 года Сейм назначил Силиневичу судьей Рижского районного суда, а в апреле 2005 года утвердил ее в этой должности. В декабре 2003 года ей было поручено выполнять обязанности заместителя председателя Рижского районного суда, а в июле 2005 года ее назначили заместителем председателя Рижского районного суда. С октября 2008 года она на протяжении 15 лет была председателем Рижского районного суда.

За вклад в развитие правовой системы Латвии Силиневича была в свое время награждена Почетной грамотой Министерства юстиции I степени и "золотым" пером, Почетным знаком системы правосудия III степени за образцовое и добросовестное исполнение обязанностей судьи, значительный вклад в развитие правовой системы Латвии и Благодарственной грамотой Министерства юстиции за значительный вклад в развитие судебной системы и внедрение судебной реформы.

Декларация Силиневичи как государственного должностного лица за 2024 год показывает, что она продолжала работать судьей, получив за год зарплату в размере более чем 53 000 евро. Еще несколько тысяч она заработала от сдачи имущества в аренду. В конце 2024 года ее долговые обязательства составили около 115 000 евро, в то время как сама она выдала займы в размере 30 000 евро. В то время у нее не было накоплений, сумма которых превышала бы 20 минимальных месячных зарплат.

Сейму необходимо принять решение о разрешении начать уголовное преследование на пленарном заседании.

Закон о судебной системе предусматривает, что судья может быть привлечен к уголовной ответственности или задержан с согласия Сейма.

Метеоролог: экстремальных погодных явлений в Латвии станет больше

О том, почему прошедшее лето в Латвии было столь влажным и прохладным, каковы наиболее существенные признаки перемен климата и о том, к чему готовиться жителям Латвии в будущем, портал Jauns.lv побеседовал с руководителем отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрисом Виксной.

Жителей села Силмала в Резекненском крае напугали нападения диких зверей на собак. За две недели двух собак звери разорвали, одна пропала без вести. Местное население подозревает, что это был медведь, однако эксперты склоняются к тому, что всё же это волки. Для отпугивания хищников жители волости запасаются свистками, включают на полную громкость радио во дворе, а школьный автобус теперь подъезжает прямо к дому, как сообщает Латвийское телевидение.

По информации Управления делами гражданства и миграции (УДГМ), в Латвии зарегистрировано два человека по имени Лачплесис и около 80 - с такой фамилией.

Депутат Сейма от Объединённого списка и президент Автоассоциации Андрис Кулбергс выразил в соцсети "Х" недовольство ситуацией, в которой оказался. Дело в том, что у него временно ограничены возможности передвижения (проще говоря, он ходит на костылях) и, приехав в магазин с 2-летним ребёнком, он припарковался на месте для инвалидов.

Во многих автобусах, трамваях и троллейбусах Rīgas satiksme экраны, которые должны показывать схемы маршрутов и другую полезную информацию для пассажиров, либо показывают вместо этого, что называется, погоду на Марсе, либо вообще не работают. На предприятии, однако же, утверждают, что большинство таких экранов уже исправлено. С ситуацией разбиралось Латвийское радио, выяснившее, что замена этих устройств вместе с системой может стоить аж полмиллиона евро.

Вступил в силу приговор Видземского окружного суда, которым удовлетворён иск страховой компании Balta против бывшего депутата Сейма Артуса Кайминьша о взыскании 24 тысяч 148 евро за ущерб от пожара, как выяснило в суде агентство LETA.

7 ноября, в пятницу, в рижском микрорайоне Саркандаугава пожарные взломали дверь квартиры по просьбе полиции и Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС). Хозяйка отказалась от сотрудничества со службами, поскольку не хотела отдавать своих кошек, которых взяла с улицы, считая, что спасает их. Увы, зверям пришлось жить в жутких условиях и без медицинской помощи, сообщает программа Degpunktā.

