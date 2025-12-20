Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Идёт сбор подписей за ликвидацию сиротских судов

© LETA 20 декабря, 2025 09:36

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей с призывом ликвидировать сиротские суды и провести всеобъемлющую реформу системы защиты детей, основанную на международных стандартах и принципе наилучших интересов ребёнка.

Представитель инициативы Атис Блумфелдс заявляет, что в Латвии защита прав и интересов детей на данный момент доверена сиротским судам, но практика показывает, что во многих случаях эти учреждения не в состоянии обеспечить единый, профессиональный подход, соответствующий интересам детей.

Он считает, что система является раздробленной и подверженной процессуальным и системным ошибкам, а также внешнему влиянию.

Как говорится в сопроводительном тексте к инициативе, за год бюро омбудсмена получило более 80 жалоб на качество работы сиротских судов. Омбудсмен Карина Палкова тоже публично признала, что система сиротских судов устарела и требуется её реорганизация или ликвидация.

По оценке Блумфелдса, нынешняя система утратила доверие общественности и нередко наносит больше вреда, чем приносит пользы - как детям, так и семьям в целом.

Вместо сиротских судов инициатор предлагает создать единую службу защиты детей на государственном уровне, наподобие такой, какая существует в других странах ЕС. В этой службе работали бы детские психологи и психотерапевты, специализированные социальные работники, эксперты по правам детей и сертифицированные медиаторы в области семейного права.

По мнению автора инициативы, необходимо также внедрить обязательную, профессиональную и научно обоснованную методику выяснения мнения ребёнка в соответствии с возрастом и уровнем развития. Принятие решений по существенным вопросам прав и интересов ребёнка необходимо передать в компетенцию суда, предусмотрев возможность создать специализированный семейный суд, который будет рассматривать дела по семейному праву и правам детей.

«Очень прогрессивно!» Мэр Риги в соцсети попал под огонь критики; за что?
«Очень прогрессивно!» Мэр Риги в соцсети попал под огонь критики; за что?

Экс-премьер Марис Гайлис о 90-х: было несколько стратегических ошибок
Экс-премьер Марис Гайлис о 90-х: было несколько стратегических ошибок (1)

Аугулис: государству пора завязывать с авиабизнесом
Аугулис: государству пора завязывать с авиабизнесом (1)

В пятницу в Риге при пожаре погиб человек

Об этом агентству LETA сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

В Латвии за всё платят дважды, или Почему нам вечно не хватает денег? Разгадка в одной таблице

После публикации новых данных Eurostat в Латвии вспыхнул скандал. Страна оказалась на последнем месте в ЕС по показателю AIC — фактического индивидуального потребления.

За перевозку нелегальных мигрантов — пять лет тюрьмы; приговор Латгальского районного суда

Латгальский районный суд приговорил мужчину, чьё имя не называется, к пяти лет лишения свободы за перевозку нелегальных мигрантов.

«Страны Балтии — под оккупацию»: Буданов призвал Европу быть готовой к войне с Россией в 2027 году

Об этом глава Главного управления разведки (ГУР) Украины сказал в интервью украинскому изданию Lb.ua.

Куда пропал биоконтейнер? Жители Риги в недоумении

Жителей столицы уже давно пытаются приучить вести более "зелёный" образ жизни. Для этого, помимо прочего, была введена отдельная сортировка биоотходов, но вот на практике оказалось, что это доставляет больше неудобств, чем приносит облегчения. 

Дело Эпштейна: Минюст США начал публикацию материалов

Министерство юстиции США опубликовало новые фотографии и документы по делу Джеффри Эпштейна. Как сообщается, на некоторых снимках изображен бывший президент США Билл Клинтон. Законодатели требуют обнародовать материалы в полном объеме и без цензуры.

Лондон отказался использовать замороженные активы РФ для помощи Украине

Великобритания вслед за ЕС отказалась конфисковывать замороженные в стране активы РФ. Так, Украине хотели передать 8 млрд фунтов. Это намерение поддерживал премьер-министр Стармер, но против выступали британские банки.

