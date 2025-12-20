Идёт сбор подписей за ликвидацию сиротских судов

Представитель инициативы Атис Блумфелдс заявляет, что в Латвии защита прав и интересов детей на данный момент доверена сиротским судам, но практика показывает, что во многих случаях эти учреждения не в состоянии обеспечить единый, профессиональный подход, соответствующий интересам детей.

Он считает, что система является раздробленной и подверженной процессуальным и системным ошибкам, а также внешнему влиянию.

Как говорится в сопроводительном тексте к инициативе, за год бюро омбудсмена получило более 80 жалоб на качество работы сиротских судов. Омбудсмен Карина Палкова тоже публично признала, что система сиротских судов устарела и требуется её реорганизация или ликвидация.

По оценке Блумфелдса, нынешняя система утратила доверие общественности и нередко наносит больше вреда, чем приносит пользы - как детям, так и семьям в целом.

Вместо сиротских судов инициатор предлагает создать единую службу защиты детей на государственном уровне, наподобие такой, какая существует в других странах ЕС. В этой службе работали бы детские психологи и психотерапевты, специализированные социальные работники, эксперты по правам детей и сертифицированные медиаторы в области семейного права.

По мнению автора инициативы, необходимо также внедрить обязательную, профессиональную и научно обоснованную методику выяснения мнения ребёнка в соответствии с возрастом и уровнем развития. Принятие решений по существенным вопросам прав и интересов ребёнка необходимо передать в компетенцию суда, предусмотрев возможность создать специализированный семейный суд, который будет рассматривать дела по семейному праву и правам детей.