Видео с курьером довело людей до слёз — теперь ему собирают миллион

78-летний курьер из США попал на запись видеодомофона. На кадрах видно, как он с трудом поднимается к дому, едва держась на ногах.

Хозяйка дома не смогла просто закрыть дверь. Она начала искать его — и узнала, что за этим стоит.

Оказалось, пожилая пара оказалась в ситуации, где выбирать не приходится.

Он — доставляет заказы.

Она — возит его на машине.

Иначе — нет денег ни на еду, ни на лекарства.

После этого женщина запустила сбор — сначала с простой целью: помочь.

Но дальше произошло то, что обычно называют «интернет сработал».

Десятки тысяч людей подключились.

Сумма выросла сначала до сотен тысяч, а затем — почти до миллиона долларов.

Теперь цель — ещё выше.

Сам курьер говорит коротко:

этого достаточно, чтобы «снять груз с плеч».

И здесь история разворачивается в сторону, где каждый делает вывод сам:

это случайность, удача — или просто момент, когда кто-то вовремя не прошёл мимо?