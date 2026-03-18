Видео с курьером довело людей до слёз — теперь ему собирают миллион

78-летний курьер из США попал на запись видеодомофона. На кадрах видно, как он с трудом поднимается к дому, едва держась на ногах.
Хозяйка дома не смогла просто закрыть дверь. Она начала искать его — и узнала, что за этим стоит.
Оказалось, пожилая пара оказалась в ситуации, где выбирать не приходится.
Он — доставляет заказы.
Она — возит его на машине.
Иначе — нет денег ни на еду, ни на лекарства.
После этого женщина запустила сбор — сначала с простой целью: помочь.
Но дальше произошло то, что обычно называют «интернет сработал».
Десятки тысяч людей подключились.
Сумма выросла сначала до сотен тысяч, а затем — почти до миллиона долларов.
Теперь цель — ещё выше.
Сам курьер говорит коротко:
этого достаточно, чтобы «снять груз с плеч».
И здесь история разворачивается в сторону, где каждый делает вывод сам:
это случайность, удача — или просто момент, когда кто-то вовремя не прошёл мимо?