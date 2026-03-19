Дело «золотых мышей». LTV: экс-глава агентства цифрового развития — под арестом

По данным Государственной полиции, двум подозреваемым уже избрана мера пресечения - арест. При этом один из них является должностным лицом.

Изначально EPPO информировала о четырёх задержанных, включая одного чиновника. Однако позже полиция уточнила: под стражей находятся двое.

Расследование касается возможных злоупотреблений в сфере IT-закупок. Подробности дела пока не раскрываются, но сумма в 1,5 миллиона евро указывает на крупный масштаб возможных нарушений.

«Аpест применён двум лицам, одно из них является должностным лицом», - сообщили в Государственной полиции.

Латвийское телевидение со ссылкой на неофициальные источники сообщает, что среди задержанных может быть бывший директор Государственного агентства цифрового развития Йоренс Лиопа. В настоящее время он занимает должность заместителя директора департамента охраны природы.

Официального подтверждения этой информации нет.