США бьют по бункерам: бомбы по 2,3 тонны в деле

Атака произошла на фоне обострения конфликта с Ираном. По заявлениям вооружённых сил США, целью стали укреплённые позиции с ракетным вооружением, которые представляли угрозу для судоходства в стратегически важном регионе.

Речь идёт о боеприпасах типа GBU-72. Эти бомбы предназначены для поражения особо защищённых целей. Они способны пробивать железобетонные конструкции и уничтожать подземные объекты.

«Это оружие представляло угрозу для судоходства в проливе», - заявили в вооружённых силах США.

По данным военных, удар был направлен по позициям с крылатыми ракетами, предназначенными для атак на корабли. Ормузский пролив остаётся ключевой точкой мировой торговли нефтью, и любые военные действия в этом районе мгновенно отражаются на глобальной безопасности и рынках.