Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 20. Декабря Завтра: Arta, Minjona
Доступность

Экс-премьер Марис Гайлис о 90-х: было несколько стратегических ошибок (1)

Редакция PRESS 20 декабря, 2025 11:17

Важно 1 комментариев

TV24

Ведущий программы Latvia 2035 Андрей Пантелеев побеседовал с бывшим премьером Латвии Марисом Гайлисом, затронув прошлое, настоящее и будущее страны.

Говоря о 90-х, Гайлис признал, что определённо быстрее и радикальнее нужно было решать языковой вопрос в системе образования. Однако он предполагает, что, возможно, следовало смелее пускать в страну иностранцев - тогда, вероятно, удалось бы сохранить какое-либо из крупных предприятий, например, ВЭФ или "Радиотехнику". 

"Вообще, если говорить о 90-х, то было совершено несколько стратегических ошибок. В какой-то момент была идея, что всё будет опираться на банковский сектор, Латвия будет маленькой Швейцарией. Это быстро сошло на нет, теперь местным больше не принадлежит ни один банк. Потом мы заговорили о том, что Латвия будет транзитной страной, мостом между Западом и Востоком. Был момент, когда, благодаря Ельцину, мы воспринимали Россию как стратегического партнёра. Ну, что из этого вышло, мы видим сами".

Зашла речь и о бюрократии. Гайлис, будучи министром государственных реформ, участвовал в создании гражданской службы в Латвии, и он возмущён тем, какая бюрократия в стране сейчас. Он подчёркивает, что поначалу всех кандидатов в чиновники серьёзно шерстили и что у бюрократии в целом было единое политическое руководство в лице министра. Увы, он сам впоследствии это Министерство государственных реформ ликвидировал, что теперь признаёт ошибкой. Изначальный серьёзный подход к отбору чиновников и определению их задач впоследствии был отброшен, и мы пришли туда, куда пришли. 

Гайлис привёл пример, как он сам столкнулся с бюрократическим абсурдом. Его пёсик на улице нечаянно укусил соседскую собаку, рана была очень лёгкой, с пострадавшей стороной давно достигнута договорённость, экс-премьер готов заплатить штраф, но бюрократическая процедура и административное дело тянутся месяцами. Вместо того, чтобы муниципальная полиция занималась, например, отловом нелегальных иммигрантов, она уже который месяц генерирует бумаги в связи с тем, что одна собака покусала другую. Гайлис признаёт - абсурдно ждать, что бюрократия сократит сама себя. Там нужно политическое руководство, которого на данный момент не видно.

На вопрос, есть ли у Латвии определённая концепция развития, экс-премьер ответил, что ничего серьёзного не видит, и добавил: "В действительности всё состоит из мелочей, нет такой одной большой волшебной палочки, которая возьмёт и всё решит".

Гайлиса волнуют и другие проблемы: "Со сдвигом в 7-10 лет до нас докатилась та война культур или ценностей, которая бушевала и ещё бушует в западной цивилизации. Это война между леволиберальной идеологией воукистов, прогрессивистов, и консервативными ценностями. Леволиберальная идеология сделала капризы и даже болезненные фантазии любого индивида о себе и своей идентичности правом человека". 

Прокомментировав митинг в защиту Стамбульской конвенции на Домской площади, Гайлис привёл интересное сравнение: это мероприятие напомнило ему хроникальные кадры нацистской Германии, где показана толпа фанатиков, одурманенных пропагандой: "Люди слепо, без размышлений поддаются пропаганде. В школы тоже пытаются занести эту идеологию".

В отношении современного феминизма экс-премьер тоже весьма суров: по его словам, изначально это было продуктивно, обеспечивало равнопрааие, но сейчас стало деструктивным - рождение и воспитание детей превращено в самый малозначимый проект в жизни, карьера и личный комфорт поставлены на первое место. "Если это будет развиваться, то западную цивилизацию, в том числе Латвию, ждёт судьба Древнего Рима. Там тоже, когда женщины эмансипировались и умы женщин захватили роскошь и комфорт, резко упала рождаемость, что наряду с другими факторами привело к краху древнеримской цивилизации. Если мы эту проблему нежелания детей приплюсуем к волнам мигрантов, то в ближайшие сто лет Европа превратится в мрачную и тёмную мусульманскую территорию".

Предупреждение это или неизбежность? Гайлис даёт ответ: хотелось бы, чтобы это было всего лишь предупреждение. Он старается быть оптимистом: "В США люди уже начинают приходить в себя. Польша держится. В Латвии тоже есть консервативные силы, которые могли бы изменить положение к лучшему. Но важнее всего понять, что эта война культур - не просто спор только об идеях или абстракциях. Это борьба за выживание".

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Идёт сбор подписей за ликвидацию сиротских судов
Важно

Идёт сбор подписей за ликвидацию сиротских судов

«Очень прогрессивно!» Мэр Риги в соцсети попал под огонь критики; за что?
Важно

«Очень прогрессивно!» Мэр Риги в соцсети попал под огонь критики; за что?

В 13-й школе на вечере звучали песни на русском языке; что на это сказали чиновники?
Важно

В 13-й школе на вечере звучали песни на русском языке; что на это сказали чиновники?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В пятницу в Риге при пожаре погиб человек (1)

Важно 14:14

Важно 1 комментариев

Об этом агентству LETA сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Об этом агентству LETA сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС).

Читать
Загрузка

В Латвии за всё платят дважды, или Почему нам вечно не хватает денег? Разгадка в одной таблице (1)

Важно 14:04

Важно 1 комментариев

После публикации новых данных Eurostat в Латвии вспыхнул скандал. Страна оказалась на последнем месте в ЕС по показателю AIC — фактического индивидуального потребления.

После публикации новых данных Eurostat в Латвии вспыхнул скандал. Страна оказалась на последнем месте в ЕС по показателю AIC — фактического индивидуального потребления.

Читать

За перевозку нелегальных мигрантов — пять лет тюрьмы; приговор Латгальского районного суда (1)

Важно 13:26

Важно 1 комментариев

Латгальский районный суд приговорил мужчину, чьё имя не называется, к пяти лет лишения свободы за перевозку нелегальных мигрантов.

Латгальский районный суд приговорил мужчину, чьё имя не называется, к пяти лет лишения свободы за перевозку нелегальных мигрантов.

Читать

«Страны Балтии — под оккупацию»: Буданов призвал Европу быть готовой к войне с Россией в 2027 году (1)

Важно 13:10

Важно 1 комментариев

Об этом глава Главного управления разведки (ГУР) Украины сказал в интервью украинскому изданию Lb.ua.

Об этом глава Главного управления разведки (ГУР) Украины сказал в интервью украинскому изданию Lb.ua.

Читать

Куда пропал биоконтейнер? Жители Риги в недоумении (1)

Важно 12:47

Важно 1 комментариев

Жителей столицы уже давно пытаются приучить вести более "зелёный" образ жизни. Для этого, помимо прочего, была введена отдельная сортировка биоотходов, но вот на практике оказалось, что это доставляет больше неудобств, чем приносит облегчения. 

Жителей столицы уже давно пытаются приучить вести более "зелёный" образ жизни. Для этого, помимо прочего, была введена отдельная сортировка биоотходов, но вот на практике оказалось, что это доставляет больше неудобств, чем приносит облегчения. 

Читать

Дело Эпштейна: Минюст США начал публикацию материалов (1)

Важно 12:23

Важно 1 комментариев

Министерство юстиции США опубликовало новые фотографии и документы по делу Джеффри Эпштейна. Как сообщается, на некоторых снимках изображен бывший президент США Билл Клинтон. Законодатели требуют обнародовать материалы в полном объеме и без цензуры.

Министерство юстиции США опубликовало новые фотографии и документы по делу Джеффри Эпштейна. Как сообщается, на некоторых снимках изображен бывший президент США Билл Клинтон. Законодатели требуют обнародовать материалы в полном объеме и без цензуры.

Читать

Лондон отказался использовать замороженные активы РФ для помощи Украине (1)

Важно 12:12

Важно 1 комментариев

Великобритания вслед за ЕС отказалась конфисковывать замороженные в стране активы РФ. Так, Украине хотели передать 8 млрд фунтов. Это намерение поддерживал премьер-министр Стармер, но против выступали британские банки.

Великобритания вслед за ЕС отказалась конфисковывать замороженные в стране активы РФ. Так, Украине хотели передать 8 млрд фунтов. Это намерение поддерживал премьер-министр Стармер, но против выступали британские банки.

Читать