Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 21. Декабря Завтра: Saulcerite, Tomass, Toms
Доступность

Холодно, скользко и без снега: так видят рождественскую неделю синоптики

© LETA 21 декабря, 2025 17:29

Важно 0 комментариев

В праздничную неделю в Латвии станет прохладнее, но холод будет неустойчивым, значительный снежный покров тоже не образуется, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В первую половину недели в Латвию поступит более холодная воздушная масса с северо-востока. В результате ожидается пара морозных дней, в восточных районах в тёмное время суток столбик термометра упадёт до -8 и даже -10 градусов, но такая температура воздуха не будет стабильной. Сохранится преимущественно сухая погода, значительный снежный покров не сформируется.

В понедельник будет преимущественно облачно. Ночью осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются лишь в восточных районах,  днём дождевые облака будут наблюдаться и в других местах. Будет дуть северо-западный и западный ветер, от слабого до умеренного. Минимальная температура воздуха ночью и максимальная днём - в пределах от 0 до +6 градусов.

Во вторник, начиная с северо-востока, небо станет постепенно проясняться, поэтому локальные осадки, в основном в виде дождя и мокрого снега, ожидаются лишь ночью. На дорогах в некоторых местах образуется обледенение. Кроме этого, ночью местами сгустится туман, который ухудшит видимость. Будет дуть восточный и северо-восточный ветер, от слабого до умеренного. Вторник будет отличаться заметно более низкой температурой воздуха: минимальная температура воздуха ночью и максимальная днём на западе Латвии - от +1 до -4 градусов, на востоке - от -5 до -10 градусов.

Среда будет тихим днём: ожидается облачная погода без осадков, ветер - западный, от слабого до умеренного. Однако теперь и на западе Латвии похолодает: минимальная температура воздуха по всей стране - от -3 до -8 градусов ночью и от -2 до +3 градусов днём.

Непосредственно в праздник осадков в Латвии не ожидается, но небо будет в основном пасмурным. В ночь на 25 декабря температура во многих местах ещё будет отрицательной, но затем на территорию страны придёт более тёплая воздушная масса, температура снова повысится и в основном сохранится в пределах от 0 до +5 градусов.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Не теракт: в Таллине задержан мужчина в связи со взрывом в торговом центре
Важно

Не теракт: в Таллине задержан мужчина в связи со взрывом в торговом центре

«О ком подумали? Только о велосипедистах!» Чем рижанам мешает будущая велодорожка
Важно

«О ком подумали? Только о велосипедистах!» Чем рижанам мешает будущая велодорожка

«Увы, это медвежья услуга!» Почему в Латвии можно жить годами, не зная латышского?
Важно

«Увы, это медвежья услуга!» Почему в Латвии можно жить годами, не зная латышского?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

«Увы, это медвежья услуга!» Почему в Латвии можно жить годами, не зная латышского?

Важно 20:19

Важно 0 комментариев

Ежегодно несколько тысяч человек сдают экзамен на знание государственного языка на уровне A2. Большинство их — выходцы из Украины, России и Белоруссии, но есть и небольшая доля приезжих из стран Азии. Есть и студенты, которые за время учебы так и не освоили язык. Почему иностранцы, особенно граждане третьих стран, могут обходиться в Латвии без знания государственного языка? Этому посвящен выпуск программы Латвийского радио Atvērtie faili.

Ежегодно несколько тысяч человек сдают экзамен на знание государственного языка на уровне A2. Большинство их — выходцы из Украины, России и Белоруссии, но есть и небольшая доля приезжих из стран Азии. Есть и студенты, которые за время учебы так и не освоили язык. Почему иностранцы, особенно граждане третьих стран, могут обходиться в Латвии без знания государственного языка? Этому посвящен выпуск программы Латвийского радио Atvērtie faili.

Читать
Загрузка

Не теракт: в Таллине задержан мужчина в связи со взрывом в торговом центре

Важно 19:24

Важно 0 комментариев

60-летний таллинец преследовал цель умышленно причинить вред торговому центру Ülemiste, как сообщила главный прокурор Эстонии Астрид Аси. Полиция безопасности Эстонии информирует, что случившееся считается одиночным инцидентом, уровень угрозы в стране не повышен, как передаёт портал TV3 Ziņas со ссылкой на ERR.

60-летний таллинец преследовал цель умышленно причинить вред торговому центру Ülemiste, как сообщила главный прокурор Эстонии Астрид Аси. Полиция безопасности Эстонии информирует, что случившееся считается одиночным инцидентом, уровень угрозы в стране не повышен, как передаёт портал TV3 Ziņas со ссылкой на ERR.

Читать

«О ком подумали? Только о велосипедистах!» Чем рижанам мешает будущая велодорожка

Важно 16:32

Важно 0 комментариев

Жителей Пардаугавы рассердил выбор решения для строительства велодорожки: они считают, что из-за этого будет затруднён проезд к их домам. Уже сейчас, пока она строится, им приходится подъезжать домой по бездорожью, потому что всё разрыто, сообщает программа "Без табу".

Жителей Пардаугавы рассердил выбор решения для строительства велодорожки: они считают, что из-за этого будет затруднён проезд к их домам. Уже сейчас, пока она строится, им приходится подъезжать домой по бездорожью, потому что всё разрыто, сообщает программа "Без табу".

Читать

Скончался артист балета и киноактёр Харалдс Ритенбергс

Новости Латвии 16:16

Новости Латвии 0 комментариев

Сегодня, 21 декабря, завершил свой жизненный путь один из самых выдающихся латышских артистов балета всех времён, педагог и киноактёр Харалдс Ритенбергс (11.05.1932–21.12.2025), сообщает портал TV3 Ziņas.

Сегодня, 21 декабря, завершил свой жизненный путь один из самых выдающихся латышских артистов балета всех времён, педагог и киноактёр Харалдс Ритенбергс (11.05.1932–21.12.2025), сообщает портал TV3 Ziņas.

Читать

«Мерзко и убого»: телеведущий узрел в магазине нечто возмутительное (ВИДЕО)

Важно 16:01

Важно 0 комментариев

Гуляя по Старой Риге, телеведущий Айвис Цериньш в районе церкви Св. Петра наткнулся на магазин, в витрине которого оказался товар, вызвавший у ведущего весьма бурную реакцию. Настолько бурную, что он снял видеоролик и выложил его в соцсеть "Х".

Гуляя по Старой Риге, телеведущий Айвис Цериньш в районе церкви Св. Петра наткнулся на магазин, в витрине которого оказался товар, вызвавший у ведущего весьма бурную реакцию. Настолько бурную, что он снял видеоролик и выложил его в соцсеть "Х".

Читать

Обсудить строительство крематория вблизи Иманты может каждый; где и когда?

Новости Латвии 15:09

Новости Латвии 0 комментариев

В предпоследний день года, т.е. 30 декабря, состоится собрание для общественного обсуждения экологического отчёта для строительства крематория в районе кладбища "Лачупе". Об этом свидетельствует информация на сайте департамента развития города Рижской думы.

В предпоследний день года, т.е. 30 декабря, состоится собрание для общественного обсуждения экологического отчёта для строительства крематория в районе кладбища "Лачупе". Об этом свидетельствует информация на сайте департамента развития города Рижской думы.

Читать