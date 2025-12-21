Холодно, скользко и без снега: так видят рождественскую неделю синоптики

В первую половину недели в Латвию поступит более холодная воздушная масса с северо-востока. В результате ожидается пара морозных дней, в восточных районах в тёмное время суток столбик термометра упадёт до -8 и даже -10 градусов, но такая температура воздуха не будет стабильной. Сохранится преимущественно сухая погода, значительный снежный покров не сформируется.

В понедельник будет преимущественно облачно. Ночью осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются лишь в восточных районах, днём дождевые облака будут наблюдаться и в других местах. Будет дуть северо-западный и западный ветер, от слабого до умеренного. Минимальная температура воздуха ночью и максимальная днём - в пределах от 0 до +6 градусов.

Во вторник, начиная с северо-востока, небо станет постепенно проясняться, поэтому локальные осадки, в основном в виде дождя и мокрого снега, ожидаются лишь ночью. На дорогах в некоторых местах образуется обледенение. Кроме этого, ночью местами сгустится туман, который ухудшит видимость. Будет дуть восточный и северо-восточный ветер, от слабого до умеренного. Вторник будет отличаться заметно более низкой температурой воздуха: минимальная температура воздуха ночью и максимальная днём на западе Латвии - от +1 до -4 градусов, на востоке - от -5 до -10 градусов.

Среда будет тихим днём: ожидается облачная погода без осадков, ветер - западный, от слабого до умеренного. Однако теперь и на западе Латвии похолодает: минимальная температура воздуха по всей стране - от -3 до -8 градусов ночью и от -2 до +3 градусов днём.

Непосредственно в праздник осадков в Латвии не ожидается, но небо будет в основном пасмурным. В ночь на 25 декабря температура во многих местах ещё будет отрицательной, но затем на территорию страны придёт более тёплая воздушная масса, температура снова повысится и в основном сохранится в пределах от 0 до +5 градусов.